Hà Kiều Anh: Từ 'Hoa hậu Việt Nam' có câu trả lời ứng xử đi vào lịch sử đến người nghệ sĩ bền bỉ với nghệ thuật

SVO - Mỗi mùa 'Hoa hậu Việt Nam' khởi động, Hà Kiều Anh lại được công chúng nhắc nhớ đến màn trả lời ứng xử khéo léo, được khen ngợi là thông minh nhất nhì trong các thí sinh của cuộc thi danh giá này. Đến nay, 'nàng Hậu' vẫn là nữ nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ của showbiz Việt.

Hà Kiều Anh là Hoa hậu Việt Nam được nhắc đến nhiều bởi hai lý do đặc biệt. Đầu tiên, tính đến nay, cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng quang cuộc thi nhan sắc danh giá cấp quốc gia này. Năm 1992, cô ghi danh và giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong - tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, khi mới 16 tuổi.

Điều thứ hai, ngoài nhan sắc không phải bàn cãi, phần trả lời ứng xử của Hà Kiều Anh trong cuộc thi năm đó cũng trở thành huyền thoại, luôn được nhắc đến khi nói về các cuộc thi nhan sắc trong nước. Trước câu hỏi dành cho mình: "Người đoạt vương miện Hoa hậu lần này, theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta chưa?".

Cô gái 16 tuổi Hà Kiều Anh năm đó đã thông minh đưa ra câu trả lời: "Người đoạt vương miện Hoa hậu lần này chỉ là người đẹp nhất trong tất cả thí sinh đã tham dự cuộc thi. Trong cả nước ta và ngay cả những bạn gái đang ngồi ở hàng ghế dưới kia còn có rất nhiều người đẹp. Nhưng có lẽ vì lý do nào đó, các bạn không thể tham gia cuộc thi hôm nay".

Phần trả lời ứng xử của cô gái chỉ mới 16 tuổi năm ấy được công chúng đánh giá là khéo léo, khiêm nhường và nhạy bén.​ Thậm chí, phần trả lời ứng xử của Hà Kiều Anh còn "viral" trên mạng xã hội. Qua hình ảnh tỏa sáng của Hà Kiều Anh, có thể thấy, Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn giữ đúng tiêu chí: Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các thí sinh cuộc thi không chỉ có nhan sắc nguyên bản trời phú, mà còn mang tinh thần tri thức, ham học hỏi.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh đại diện Việt Nam lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 1993 và đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai cập 1998. So với lúc đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc thanh tao, dịu dàng. Đến nay, cô được ví von là "Hoa hậu không tuổi", với thần thái sắc sảo và phong cách đài các.

Ở hiện tại, "nàng Hậu" đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng: "Mỗi năm qua đi, mình không còn háo hức với những điều quá ồn ào. Thay vào đó là cảm giác biết ơn vì vẫn được làm điều mình yêu, được ở cạnh những người mình thương và vẫn giữ được sự rung động trước cái đẹp".

Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh còn có cuộc sống đáng ngưỡng mộ bên chồng doanh nhân và ba người con. Cô thường xuyên xuất hiện làm giám khảo tại các cuộc thi Hoa hậu và trở thành người đẹp hàng đầu được các nhà thiết kế thời trang lựa chọn.

Từ bệ phóng Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh còn tham gia đóng phim Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm, Con gái vị thẩm phán… Cô trở thành nữ diễn viên được đánh giá cao và các vai diễn đều có sự lựa chọn. Cuộc thi nhan sắc danh giá này chính là nền tảng để nhiều cô gái bước chân vào các lĩnh vực nghệ thuật khác của Việt Nam.

Năm 2026, Hoa hậu Việt Nam chính thức khởi động, đánh dấu mùa giải thứ 20 được tổ chức. Với chủ đề "Miền hương sắc", dự kiến đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại TP. Hải Phòng. Hiện tại, ban giám khảo vẫn chưa được công bố. Do đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh lại là tên tuổi được công chúng mong chờ trở lại với mùa thi năm nay. Với kinh nghiệm dày dạn từ nghệ thuật đến chấm thi nhan sắc, nếu cô trở lại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho cuộc thi.