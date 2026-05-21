Ngô Kiến Huy tái hợp Jun Phạm sau 7 năm cùng với CONGB quảng bá vẻ đẹp Việt Nam

Thuận Tùng
SVO - Ngô Kiến Huy đồng hành cùng hai nghệ sĩ Jun Phạm và CONGB trong sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân 'Xiêu lòng Việt Nam'.

Với Jun Phạm, đây là lần tái hợp của "song Thỏ" sau 7 năm, kể từ Running man Vietnam mùa 2. Trong suốt thời gian đó, các fan luôn mong chờ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm hãy bắt tay hợp tác. Bởi vậy, Xiêu lòng Việt Nam là một cơ duyên rất đặc biệt để hai nghệ sĩ được tái hợp.

Bên cạnh đó, CONGB là một nghệ sĩ tỏa sáng sau chương trình Anh trai say hi 2025. Mang năng lượng tích cực, và kỹ năng hát nhảy được rèn luyện sát sao trong thời gian hoạt động tại Hàn Quốc, CONGB là một nghệ sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý hiện nay.

Mặc dù thuộc thế hệ Z nhưng CONGB hoàn toàn hòa nhập ăn ý với hai đàn anh của mình. Trong ca khúc Xiêu lòng Việt Nam, CONGB đã tự viết và thể hiện một đoạn trong ca khúc, cũng là một điểm nhấn mà Ngô Kiến Huy rất tâm đắc.

Xiêu lòng Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, về tinh thần yêu nước và trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam. Ngay từ khi nghe demo, Ngô Kiến Huy đã lên kế hoạch thực hiện và biến bài hát trở thành một dự án ý nghĩa đối với khán giả.

MV ca khúc được quay tại Phan Thiết, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến. Ngô Kiến Huy chia sẻ: “Huy mong muốn không chỉ khán giả Việt Nam, mà khán giả đang sinh sống ở nước ngoài hay bất cứ quốc gia nào khác, nếu xem MV có thể thấy rằng đất nước ta đẹp đến thế nào. Cả ba tụi mình mong rằng, có thể lan tỏa thông điệp về tình yêu nước gần gũi, ý nghĩa tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ".

