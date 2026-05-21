'Dương Mịch nín cười' trở thành xu hướng

Những ai lướt Weibo hôm nay chắc hẳn đã thấy hashtag "Dương Mịch cố gắng kìm nụ cười" tràn ngập trên bảng tin. Khi nhấp vào, hóa ra cư dân mạng đã chia sẻ những bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô ấy tại một sự kiện. Trong đó, cô ấy luôn giữ môi mím chặt, khóe miệng dường như bị ép xuống như thể đang cố nín cười. Mặc dù có nụ cười trong mắt nhưng cô ấy cố tình tỏ ra nghiêm túc, và sự tương phản bất ngờ này ngay lập tức lan truyền.

Một số người cho rằng đó là Dương Mịch đang quảng bá hình tượng "lạnh lùng và xa cách", trong khi những người khác suy đoán rằng điều gì đó hài hước đã xảy ra tại sự kiện khiến cô ấy muốn cười nhưng phải cố gắng kìm nén. Nhưng thành thật mà nói, với tư cách là một "nữ hoàng meme" nổi tiếng trong giới giải trí, khả năng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của Dương Mịch thường hoàn hảo như sách giáo khoa. Sự "bỗng nhiên" này thực sự khiến cô ấy trông đáng yêu!

Khi nói đến khả năng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của Dương Mịch, quả thực có vô số khoảnh khắc đáng nhớ. Có lần, tại một sự kiện thời trang, khi người dẫn chương trình đột nhiên đề cập đến chủ đề "sự trẻ trung", dù nụ cười của cô gần như nở rộ, cô vẫn khéo léo kìm nén bằng một cái nháy mắt rồi đưa ra câu nói dí dỏm: "Trẻ trung là trạng thái tinh thần, không phải vẻ bề ngoài", làm giảm bớt sự khó xử và thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Lần khác, trong một buổi phát trực tiếp, khi trợ lý vô tình làm lem son môi lên quần áo, cô cúi đầu để kìm nụ cười trong ba giây, rồi ngẩng lên và dễ dàng bỏ qua, với câu nói: "Không sao, đó là vết má hồng mới nhất". Khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực và vẫn đưa ra được câu trả lời dí dỏm này có lẽ chỉ Dương Mịch mới làm được.

Hình ảnh mới nhất của Dương Mịch trong phim "Giang Sơn Đại Đồng" đóng cùng Lưu Học Nghĩa đang chờ lên sóng.

Tuy nhiên, lý do khiến "nụ cười bị kìm nén" này trở thành xu hướng trên mạng xã hội không chỉ là do sự nổi tiếng vượt trội của Dương Mịch, mà còn là do sự "quan sát tỉ mỉ" của cư dân mạng. Những người hâm mộ tinh ý nhận thấy cô ấy vô thức mím môi trong các sự kiện gần đây, suy đoán rằng có thể là do vai diễn trong bộ phim mới yêu cầu cô phải giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, nên cô đã luyện tập kiểm soát biểu cảm khuôn mặt ngay cả khi ở riêng tư. Một số người khác lại tìm thấy những video phỏng vấn cũ, trong đó cô ấy đề cập rằng: "Là một diễn viên, bạn phải học cách kiểm soát cơ mặt", cho thấy, đây có thể là sự chuẩn bị cho một vai diễn mới. Bất kể sự thật là gì, khả năng mang lại tiếng cười trong những giờ nghỉ giải lao có lẽ là sức hút của một 'ngôi sao' hàng đầu.

