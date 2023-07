KISS OF LIFE: 'Tân binh quái vật hoàn hảo' kế thừa BLACKPINK nếu Lisa không tái ký hợp đồng với YG

KISS OF LIFE bao gồm các cựu thực tập sinh nổi tiếng từ Big 4 (tên gọi chung của 4 công ty giải trí lớn đang dẫn đầu ngành công nghiệp K-pop là SM, JYP, Hype, YG) trực thuộc quản lý của S2 Entertainment. Nhóm bao gồm bốn thành viên: Hai người Hàn Quốc, một người Mỹ gốc Hàn và một người Thái Lan.

KISS OF LIFE từng chia sẻ: “Chúng tôi cũng là fan của các tiền bối BLACKPINK, và chúng tôi muốn phát triển thành ‘Little BLACKPINK’ theo cách ngầu như các tiền bối”.

Mini-album đầu tiên KISS OF LIFE của nhóm ra mắt vào 5/7 đã đạt được 10 triệu lượt phát tích lũy trên Spotify. Đặc biệt, tất cả các ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề Shhh, ca khúc b-side của nhóm Hello, Neverland chứa đựng sức hút trữ tình và ca khúc solo thể hiện cá tính riêng của từng thành viên đều đang nhận được đánh giá tích cực. Đây là minh chứng đáng tự hào của KISS OF LIFE được người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới quan tâm theo dõi trên hành trình chinh phục danh hiệu người thừa kế của nhóm nhạc nữ K-pop số 1 thế giới hiện nay: BLACKPINK.