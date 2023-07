Kim Woo Bin và Kim Sung Kyun cuối cùng cũng gặp nhau khiến fan 'hóng cực độ'

Netflix mới đây đã công bố đội hình casting cùng với tin tức về việc sản xuất bộ phim Martial Arts Officer của đạo diễn Kim Joo Hwan. Martial Arts Officer sẽ là dự án mới nhất của đạo diễn Kim Joo Hwan, người được biết đến với việc chỉ đạo các bộ phim như The Divine Fury, Midnight Runners và loạt phim Netflix D.P.

Kim Woo Bin sẽ vào vai Lee Jeong Do, một thần đồng võ thuật có đai đen đệ tam đẳng Taekwondo, Kendo và Judo, tổng cộng 9 đẳng. Một lần tình cờ, Lee Jeong Do cứu được một sĩ quan võ thuật khỏi bị tấn công bởi tên tội phạm đeo vòng chân điện tử. Sau đó, anh làm việc thay cho sĩ quan này trong 5 tuần. Lee Jeong Do có nhiệm vụ ngăn chặn nguy hiểm cản đường nhân viên quản chế của Bộ Tư pháp Kim Seon Min (Kim Sung Kyun) trong việc theo sát và khống chế những tội phạm phải gắn thiết bị theo dõi ở mắt cá chân do nguy cơ tái phạm cao. Sau này, Seon Min nhận ra tài năng đặc biệt và linh cảm tốt của Jeong Do, khuyến khích anh trở thành một sĩ quan. Bộ phim Martial Arts Officer dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm nay.