Huyền thoại và nỗi cô đơn của 'nữ hoàng váy cưới'

Khi nhắc đến Vera Wang, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những chiếc váy cưới đắt đỏ của bà hoặc vẻ ngoài lộng lẫy của bà tại Met Gala ở tuổi 77. Nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa này, được mệnh danh là "Nữ hoàng váy cưới", có một câu chuyện cuộc đời còn kịch tính hơn cả những thiết kế của bà. Sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng lại chọn xây dựng đế chế của mình từ con số không, trải qua hai cuộc hôn nhân kéo dài nửa thế kỷ, hẹn hò với một người đàn ông trẻ hơn ở tuổi 70, và giờ đây đón năm mới một mình trong biệt thự, dù sở hữu khối tài sản ròng 4 tỷ đôla Mỹ.

Vera Wang (1949) được sinh ra trong đỉnh cao của sự thành công. Ông ngoại của bà là Ngô Tuấn Thăng, một lãnh chúa quân phiệt nổi tiếng ở Phụng Thiên, Trung Quốc, cha bà là Vương Trừng Thanh, một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa thành đạt, từng tốt nghiệp MIT, sở hữu một công ty dược phẩm lớn và mẹ bà, từng làm phiên dịch cho Liên Hợp Quốc, thường đưa bà đến Tuần lễ thời trang Paris. Nhưng bà từ chối sống cuộc sống được bao bọc, bà dốc sức vào môn trượt băng nghệ thuật từ khi còn là thiếu niên, giành được nhiều chức vô địch trượt băng nghệ thuật trẻ. Mãi đến khi bị chấn thương đầu gối ở tuổi 19, bà mới bật khóc và cất giày trượt băng đi, rồi ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Paris. Ban đầu, mẹ bà cho rằng bà điên rồ, nhưng chẳng ai ngờ, quyết định này sau đó sẽ làm chấn động cả thế giới thời trang.

Sau 16 năm làm trợ lý tại Vogue, Vera Wang, 39 tuổi, đột ngột nghỉ việc để bắt đầu sự nghiệp riêng. Với 4 triệu đôla Mỹ vốn đầu tư từ gia đình, bà mở một cửa hàng váy cưới ở Manhattan, và thiết kế đầu tiên của bà chính là chiếc váy cưới của mình. Năm 1998, Sharon Stone mặc một chiếc váy satin do Wang thiết kế đến lễ trao giải Oscar, và dưới ánh đèn sân khấu, tên tuổi của Wang trở nên đồng nghĩa với thời trang cao cấp, chỉ sau một đêm. Chiếc váy cưới đính ngọc trai của Britney Spears, chiếc váy đuôi cá của Victoria Beckham và một nửa số cô dâu Hollywood muốn mặc thiết kế của bà trong ngày cưới.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc hôn nhân của bà gặp trục trặc. Cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm với thương gia golf Arthur Becker cuối cùng đã tan vỡ vì công việc không ngừng nghỉ của bà. Năm 2012, ngay sau khi ký giấy ly hôn, Wang, 63 tuổi, xuất hiện trên thảm đỏ tay trong tay với nhà vô địch trượt băng nghệ thuật 36 tuổi, Ivan Lysacek. Khoảng cách tuổi tác ấy đã gây xôn xao khắp nước Mỹ. Các tay săn ảnh rình rập trước biệt thự của bà mỗi ngày, chụp ảnh cặp đôi chạy bộ và chơi khúc côn cầu trên băng cùng nhau. Vera Wang nói đùa rằng tình yêu đã khiến mình trẻ lại như tuổi 20.

Mối quan hệ giữa bà và bạn trai trẻ kéo dài sáu năm, cuối cùng kết thúc khi người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ giàu có người Thái. Vera Wang không khóc lóc hay làm ầm ĩ, thay vào đó, bà dồn hết tâm sức vào sự nghiệp. Hiện tại, hai cô con gái nuôi của bà đã trưởng thành. Cô con gái út làm việc tại công ty của bà, và cô con gái lớn là luật sư. Ba người họ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, Vera Wang luôn ôm chặt các con gái. Nhưng những người thân cận cho biết, các con của bà thích sống cuộc sống riêng và hiếm khi đón các ngày lễ cùng bà. Năm ngoái, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, bà đã mời hơn 20 người phục vụ trẻ tuổi, nhưng không một thành viên nào trong gia đình bà có mặt. Khi được hỏi, liệu bà có hối tiếc vì không có con ruột hay không, bà chỉ đơn giản nói: "Váy cưới của tôi chính là những đứa con của tôi".

Trong một cuộc phỏng vấn hậu trường, khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, bà chỉ vào trái tim mình: "Một cô bé luôn sống ở đây". Tuy nhiên, vào lúc 3h sáng, bà được chụp ảnh rời khỏi phòng tiệc một mình. Khi tài xế mở cửa xe cho bà, bà cúi xuống chỉnh lại tóc giả, dáng người bà trông đặc biệt yếu ớt dưới ánh đèn đường.

Từ hậu duệ của một lãnh chúa đến một nữ hoàng thời trang, từ một cô gái trượt băng nghệ thuật đến một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Vera Wang đã chứng minh suốt cuộc đời mình rằng, phụ nữ không bị định nghĩa bởi tuổi tác. Nhưng trong những khoảnh khắc khuya muộn, khi bà tự mình tẩy trang, liệu khối tài sản 4 tỷ đôla Mỹ của bà có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim? Có lẽ, cũng giống như những chiếc váy cưới của bà, dù trông hoàn hảo đến đâu, cuối cùng, chúng cũng sẽ chỉ nằm một mình trong tủ quần áo sau khi đám cưới kết thúc.

