Sự thật đằng sau cuộc hôn nhân 9 năm của Chu Hiếu Thiên F4 và 'mỹ nữ bom tấn Hollywood của Thành Long'

Mới đây, nữ diễn viên Hàn Văn Văn đăng tải một video quay cảnh cô đang ở bệnh viện lên mạng xã hội, kèm chú thích: "Con người cũng giống như xe hơi, sau một thời gian cần phải bảo dưỡng". Trong video, chồng cô, Chu Hiếu Thiên, đưa cô đến cổng bệnh viện rồi quay đi, để lại cô một mình. Bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên mạng, một số người đặt câu hỏi: "Anh ấy sẽ không ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy ốm sao?". Những người khác lại đào bới quá khứ của cặp đôi về việc đã kết hôn 9 năm mà không có con, một lần nữa đưa sự thật về lối sống không con cái của họ trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận.

Vụ tranh cãi này đã phá vỡ bức màn che đậy những cuộc hôn nhân của người nổi tiếng và khơi lại những cuộc thảo luận về lối sống "DINK" (xu hướng các cặp vợ chồng hiện đại cùng làm việc, có tài chính vững vàng nhưng chọn không sinh con). Một số người cảm thấy Hàn Văn Văn đang bị đối xử bất công: "Phụ nữ cần sự đồng hành nhất, nhưng họ lại phải mạnh mẽ khi ở một mình". Trong khi những người khác lại ca ngợi mối quan hệ của họ, cho rằng: "Hôn nhân không phải là để ràng buộc nhau. Sự thấu hiểu lẫn nhau quan trọng hơn hình thức".

Quả thực, cặp đôi này luôn bảo vệ nhau theo cách riêng của họ. Khi sức khỏe của Chu Hiếu Thiên xấu đi, Hàn Văn Văn đã hủy bỏ tất cả công việc để ở bên cạnh anh trong suốt quá trình điều trị. Khi Hàn Văn Văn bị bắt nạt trên mạng, Chu Hiếu Thiên đã đăng bài vào đêm khuya: "Vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy". Kết hôn được 9 năm, họ không có con, nhưng họ đã xây dựng một cuộc sống dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau. Như Hàn Văn Văn đã nói trong một video: "Yêu bản thân là điều cần thiết".

Có lẽ, trong thế giới đầy phán xét này, họ đã tìm ra bí quyết hạnh phúc của riêng mình, không phải sự hoàn hảo theo truyền thống, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau của hai tâm hồn độc lập. Suy cho cùng, sự ấm áp của hôn nhân không nằm ở những màn thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, mà ở sự thấu hiểu và quan tâm thầm lặng.

​