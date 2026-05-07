Trương Nhất Sơn và Dương Tử: 'Mối quan hệ thuần khiết nhất làng giải trí Trung Quốc!'

SVO - Trương Nhất Sơn và Dương Tử chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào trong suốt 20 năm. Sự thật đằng sau tình bạn trong sáng từ thuở nhỏ của họ đã được hé lộ.

Ngành giải trí không bao giờ thiếu những câu chuyện về tình bạn, nhưng mối quan hệ giữa Trương Nhất Sơn và Dương Tử, đôi bạn thanh mai trúc mã, lại đặc biệt đáng chú ý. Từ thân phận 'anh em ruột thịt' thời còn là 'ngôi sao nhí' đến việc trở thành những người dẫn đầu ngành giải trí ngày nay, họ đã chứng minh suốt hơn hai thập kỷ rằng, tình bạn có thể vượt qua danh vọng, tiền bạc và thời gian.

Gần đây, phản hồi của Trương Nhất Sơn về tình bạn này, một lần nữa lại gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, cho phép mọi người thấy được một cảm xúc thuần khiết hiếm có trong ngành giải trí. Từ vai diễn anh em trên màn ảnh trong Home with Kids (Nhà có Trai có Gái), mối quan hệ của Trương Nhất Sơn và Dương Tử đã được định sẵn là 'phi thường'.

Bộ phim truyền hình đình đám năm 2004 không chỉ đưa họ trở thành 'ngôi sao nhí quốc dân' mà còn đặt nền móng cho tình bạn sâu sắc của họ. Trên màn ảnh, họ là một cậu em trai tinh nghịch và một người chị gái dịu dàng, chu đáo, còn ngoài đời, họ trở thành những người bạn đồng hành quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành của nhau.

Từng học cùng trường trung học và là bạn cùng lớp ở đại học, tình bạn giữa Trương Nhất Sơn và Dương Tử dường như không hề rạn nứt. Thời gian học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, họ cùng nhau tham gia các lớp học, cùng nhau tập luyện và cùng nhau đối mặt với những thử thách của ngành giải trí. Tình bạn này, trải dài từ trường học đến xã hội, đã củng cố tình bạn của họ và biến họ thành những người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của nhau. Trương Nhất Sơn từng công khai nói một câu đáng nhớ: "Nếu cả thế giới phản bội cậu, tớ sẽ phản bội cả thế giới vì cậu". Câu nói này không chỉ là lời hứa với Dương Tử mà còn là sự diễn giải sâu sắc về tình bạn của họ. Trong thế giới giải trí đầy danh vọng, việc có một người bạn luôn ủng hộ như vậy chắc chắn là tài sản quý giá nhất của Dương Tử.

Dương Tử đã nhiều lần khẳng định rằng, Trương Nhất Sơn như người thân trong gia đình. Tình bạn thân thiết này, vượt lên trên tình bạn thông thường, cho phép họ hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những khó khăn. Khi Trương Nhất Sơn bị đau bụng, Dương Tử đã rưng rưng nước mắt, khi Dương Tử rơi vào trạng thái suy sụp, Trương Nhất Sơn đã âm thầm động viên cô. Những chi tiết nhỏ này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm lẫn nhau của họ.

Gần đây, Trương Nhất Sơn đã chia sẻ về tình bạn với Dương Tử, tiết lộ rằng, họ không bao giờ nói về công việc khi gặp nhau. Anh nói, lịch trình của Dương Tử quá bận rộn, và họ hiếm khi có cơ hội gặp nhau, vì vậy khi gặp, họ trò chuyện về những điều nhẹ nhàng và vui vẻ, cố tình tránh các chủ đề chuyên môn. Cách làm quen này cho phép họ nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường nhật và tận hưởng tình bạn thuần khiết. Sự lựa chọn làm nổi bật sự trân trọng sâu sắc và bảo vệ mối quan hệ của họ.

Dương Tử đã nói đùa rằng Trương Nhất Sơn có thể đóng vai khỉ đầu chó, và Trương Nhất Sơn đã đáp lại bằng cách trêu chọc cô về mục tiêu giảm cân. Sự tương tác của họ giống như một màn hài kịch ngẫu hứng. Sự gần gũi không gò bó và không khoa trương này chính là bí quyết cho tình bạn bền chặt của họ. Cư dân mạng bình luận: "Có bao nhiêu người khao khát một người bạn như vậy? Không khoa trương, không lợi dụng, chỉ đơn giản là giữ cho nhau ở nơi thuần khiết nhất trong trái tim".

Trên thảm đỏ, Trương Nhất Sơn liên tục giúp Dương Tử, người mặc chiếc váy dài, chỉnh lại tà váy, nhận được nhiều lời khen ngợi về sự lịch thiệp của anh. Trong các chương trình giải trí, họ chia sẻ những câu chuyện hài hước và những màn bắt chước ngẫu hứng, tái hiện lại các cảnh trong bộ phim sitcom Nhà có Trai có Gái. Những tương tác công khai giản dị này đã thể hiện chân thực trạng thái tự nhiên của tình bạn kéo dài hơn hai thập kỷ của họ.

Trong 10 năm liên tiếp, Dương Tử đã công khai chúc mừng sinh nhật Trương Nhất Sơn, không bỏ sót một lần nào. Từ những tương tác cá nhân ban đầu đến những lời chúc thường nhật hơn trong những năm gần đây, hình thức đã trở nên đơn giản hơn nhưng vẫn giữ được sự đúng lúc và nghi thức. Trương Nhất Sơn thường đáp lại bằng sự hài hước, thậm chí còn nói đùa rằng, mình là một fan của Dương Tử. Sự cam kết suốt một thập kỷ đối với những lời chúc sinh nhật công khai này chứng tỏ chiều sâu và độ bền của tình bạn giữa họ.

Hơn hai thập kỷ đồng hành, từ anh chị em trong và ngoài màn ảnh đến những người bạn tâm giao trong cuộc sống, câu chuyện tình bạn của Trương Nhất Sơn và Dương Tử cho chúng ta thấy rằng, tình bạn đích thực không cần sự phô trương hay lợi dụng, chỉ cần sự đồng hành chân thành và hỗ trợ lẫn nhau. Trong thế giới giải trí luôn biến động, tình bạn của họ giống như một ngọn hải đăng soi sáng con đường cho nhau.

​

​