Lee Jae Wook 'cảm nắng' Shin Ye Eun trước khi nhập ngũ

Tuệ Nghi
SVO - Lee Jae Wook và Shin Ye Eun phải lòng nhau sau lần gặp gỡ trên một hòn đảo, trong phim 'Doctor On The Edge'. Bộ phim sẽ lên sóng vào ngày 1/6, sau khi Lee Jae Wook nhập ngũ vào ngày 18/5 sắp tới để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Doctor on the Edge kể về câu chuyện tình yêu của bác sĩ y tế công cộng Do Ji Eui (Lee Jae Wook), người được điều đến hòn đảo Pyeondong nổi tiếng, và nữ y tá Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), người đang che giấu một bí mật. Sau khi gặp nhau trên một hòn đảo hẻo lánh, họ bắt đầu một hành trình ấm áp cứu sống người và học hỏi về tình yêu khi làm quen với cư dân trên đảo.

Vì Do Ji Eui luôn tránh xa các hòn đảo do một chấn thương trong quá khứ, việc được điều đến Pyeondong là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Tuy nhiên, anh dần dần bắt đầu thay đổi sau khi vướng vào mối tình với Yook Ha Ri, một nữ y tá ấm áp và chu đáo, người đã trở về quê hương trên đảo với một bí mật.

Những poster mới được phát hành cho thấy Do Ji Eui và Yook Ha Ri ngồi cạnh nhau và cùng đeo tai nghe, nhìn ra biển. Ánh mắt của Do Ji Eui khi nhìn Yook Ha Ri hé lộ về một mối tình lãng mạn sắp đến, trong khi ánh mắt đầy lo lắng khi anh hướng về phía biển lại cho thấy những khó khăn mà anh sẽ phải gánh chịu do chấn thương tâm lý liên quan đến hòn đảo.

Theo đội ngũ sản xuất: “Câu chuyện về những con người tổn thương tìm thấy sự an ủi và trưởng thành thông qua nhau sẽ khiến trái tim người xem rung động đồng thời mang lại sự chữa lành ấm áp".

Mặc dù Lee Jae Wook không thể tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim, anh ấy vẫn dự định hoàn thành các lịch trình quảng bá cho bộ phim cho đến khi nhập ngũ, bao gồm cả việc tham gia quay chương trình tạp kỹ trực tuyến "Bob Young" trên JTBC.
