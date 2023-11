Lee Jong Suk 'sánh đôi' cùng 'con gái của Netflix Hàn Quốc' khiến netizens được phen 'hóng từng giây'

SVVN - Lee Jong Suk cùng Go Min Si hiện đang thảo luận về bộ phim lãng mạn mới của đạo diễn 'Hậu duệ Mặt Trời'.

Vào ngày 21/11, phía Lee Jong Suk chia sẻ, nam diễn viên đã nhận được lời đề nghị đóng vai nam chính trong bộ phim truyền hình mới My Relations That I Also Oppose (tạm dịch) và đang trong quá trình thảo luận.

My Relations That I Also Oppose (tạm dịch) là bộ phim tình cảm lãng mạn rất được mong đợi của đạo diễn Lee Eung Bok, nổi tiếng với các loạt phim ăn khách như Hậu duệ Mặt Trời, Yêu tinh (Goblin), Mr SunShine (Quý ngài Ánh Dương), Jirisan... Kịch bản được chấp bút bởi Kim Eun của Something in the Rain.

Bộ phim đề cập đến chủ đề liệu việc tái hợp với người yêu cũ là sự tiếp nối của một mối quan hệ quen thuộc hay là sự khởi đầu của một mối quan hệ không xác định mới. Với việc tập trung vào chủ đề nhen nhóm lại mối tình đầu, bộ phim được kỳ vọng đem đến trải nghiệm mới lạ, ấn tượng với người xem.

Đầu tháng Chín, công ty quản lý của Go Min Si và Choi Hyun Wook đã xác nhận cả hai đang đàm phán cho bộ phim này. Tuy nhiên, đến tháng Mười, công ty quản lý của Choi Hyun Wook thông báo, nam diễn viên lấy làm tiếc phải từ chối lời đề nghị, do không thu xếp được lịch trình.