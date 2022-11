'Lên trăng' cùng sự kiện chào tân sinh viên trường Báo

SVVN - Dù đã là sự kiện chào tân sinh viên thứ ba trong năm của trường Báo nhưng “FPS 2022: To the Moon” vẫn bùng nổ bởi sức hút mãnh liệt từ dàn khách mời và các tiết mục đặc sắc.

Được biết, FPS là sự kiện chào tân sinh viên thường niên suốt 8 năm qua của khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau một năm tổ chức online do dịch bệnh, sự quay trở lại của FPS 2022 lại càng bùng nổ hơn với chủ đề “To the Moon”.

Lý giải về cái tên này, đại diện Ban Tổ chức cho biết: “To the Moon - chuyến hành trình đến Mặt trăng là sự tái hiện sinh động chặng đường vươn tay chạm lấy hoài bão, ước mơ của các tân sinh viên K42. Với mong muốn mang lại những thông điệp, gửi gắm về kết quả cuối cùng của cả một chặng đường dài, FPS 2022 tái hiện đích đến với hình tượng “vũ trụ thu nhỏ”. Hình ảnh vầng trăng khuyết cùng muôn vàn vì sao tinh tú - chứng kiến và cỗ vũ cho bước đường trưởng thành của các em tại khoa Chính trị học nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung trong 4 năm thanh xuân sắp tới”.

Với bố cục 4 chương chặt chẽ bao gồm: Chương 1: On the Earth, Chương 2: To the Moon, Chương 3: Near the Moon và Chương 4: On the Moon, đêm đại nhạc hội của FPS 2022 đã khắc họa hành trình chinh phục “Mặt trăng” hay cũng chính là hành trình chinh phục cánh cổng đại học của các “tân phi hành gia” K42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mở đầu chương trình, chương đầu tiên “On the Earth” đã lập tức gây ấn tượng bởi sự giao thoa văn hóa đặc sắc qua tiết mục múa ấn tượng của nhóm sinh viên người Lào. Khoa Chính trị học cũng là khoa có nhiều sinh viên ngoại quốc nhất học viện, chính vì thế đây là nét đặc biệt làm FPS 2022 thêm nổi bật giữa rất nhiều các sự kiện chào tân sinh viên khác.

Ngoài ra, bài hát chủ đề “Let’s Fly To The Moon” của sự kiện năm nay cũng lần đầu được trình diễn chính thức khiến các khán giả bên dưới phải đứng ngồi không yên. Trước đó 2 ngày, MV ca khúc đã được trình làng trên fanpage 3,8 nghìn người theo dõi của FPS 2022 và nhận về những phản hồi tích cực.

Khép lại chương 1, chương 2 và chương 3 lại càng sôi động hơn bởi những giai điệu mạnh mẽ của các tiết mục nhảy và múa được dàn dựng công phu. Đặc biệt là sự xuất hiện của chủ nhân bản hit “1 phút” - Andiez với màn thể hiện ngọt ngào. Anh chàng còn dành tặng riêng cho các tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền một ca khúc mới chưa từng ra mắt trước đây trong sự phấn khích tột độ của cả hội trường.

Không chỉ dừng lại ở bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, chương cuối cùng của FPS năm nay còn đem đến cho các bạn sinh viên món đặc sản “kịch báo chí” mang tên “Lên trăng” với thông điệp về tình bạn và tinh thần đoàn kết. Nói về “Lên trăng”, Lê Nhật Hùng - người thủ vai nhân vật Quả Cảm, một trong ba nhân vật chính của vở kịch hào hứng chia sẻ: “Thực sự chúng mình không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho vở kịch vì một số thành viên trong đội cũng tham gia nhiều sự kiện chào tân sinh viên của trường mà các sự kiện này lại diễn ra khá sát nhau. Nhưng cả đội đã rất cố gắng để có thể mang đến một phần thể hiện tốt nhất. Mình cho rằng thông điệp lớn nhất của vở kịch là “Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Đoàn kết chính là sức mạnh to lớn nhất giúp các bạn có thể đặt chân đến bất kì đâu, dù đó có là nơi xa xôi như mặt trăng đi chăng nữa”.

Ngay sau “Lên trăng”, cả hội trường gần như vỡ òa bởi giọng hát và những phần trình diễn quá đỗi cảm xúc của nam sĩ Grey D. Lần thứ hai đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng lại là lần đầu tiên hát với vai trò một nghệ sĩ solo trên “thánh đường học viện”, Grey D đã đặc biệt chiêu đãi các tân sinh viên K42 bằng một tiết mục đậm chất “chàng thơ” khi vừa đệm guitar vừa hát.

Đêm đại nhạc hội FPS 2022: To the Moon nhưng dư âm của chuỗi sự kiện mãi là kỉ niệm đẹp trên hành trình của các bạn tân sinh viên nói riêng và cả Ban Tổ chức chương trình nói chung.