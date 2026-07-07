Loạt quà tặng dành cho các POTTERHEAD khi tham gia lễ hội HARRY POTTER tại Nhà sách FAHASA Tân Định

SVO - Chương trình ra mắt và Unbox Boxset "Harry Potter 7 tập - Bản bìa cứng" độc quyền FAHASA sẽ chính thức diễn ra tại Nhà sách FAHASA Tân Định, TP.HCM vào ngày 10/07/2026. Bên cạnh không gian đậm chất Hogwarts dành riêng cho các Potterhead, FAHASA còn chuẩn bị nhiều quà tặng cùng những trải nghiệm miễn phí hấp dẫn.

Rất nhiều phần quà không thể bõ lỡ (số lượng có hạn): Ly sứ Harry Potter; Voucher du lịch Vietravel trị giá 500.000 đồng; Voucher giảm 30% tại Kai Coffee; Voucher trà sữa từ thương hiệu Tea.Joy. Bên cạnh đó, bạn đọc sẽ được đắm mình trong thế giới phép thuật với nhiều trải nghiệm miễn phí hấp dẫn: Photobooth chủ đề Harry Potter: Lưu giữ những khoảnh khắc cùng bạn bè trong không gian Harry Potter; Tarot Phù thủy: Khám phá những thông điệp bất ngờ đang chờ bạn; Dán hình xăm Phù thủy: Lựa chọn những biểu tượng phép thuật yêu thích để trở thành phù thủy chính hiệu.

Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA, 45 năm Nhà xuất bản Trẻ và 25 năm bộ phim điện ảnh đầu tiên “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” ra mắt khán giả toàn cầu.

Hãy chuẩn bị áo choàng, cầm theo đũa phép và hẹn gặp nhau từ 17:00 - 20:00, Thứ Sáu, ngày 10/07/2026 tại Lễ hội Harry Potter ở Nhà sách FAHASA Tân Định, 387 - 389 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM. Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/c7dPQi1xEBSZDcuB8