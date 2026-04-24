Phan Đinh Tùng chia sẻ lý do không tham gia 'Gai Home Concert' vì một tuyên bố 'gây sốc'

Mới đây, thông tin ca sĩ Phan Đinh Tùng chia sẻ không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra vào 26/4 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong tâm thư gửi người hâm mộ (thân mật gọi là “Gai con”), nam ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trực tiếp đứng trên sân khấu để gặp gỡ và biểu diễn cho những khán giả đã luôn đồng hành cùng mình. Anh thừa nhận đây là một trong những quyết định khó khăn nhất, bởi tình yêu dành cho sân khấu và khán giả luôn là động lực lớn trong suốt hành trình nghệ thuật.

Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng cũng thẳng thắn chia sẻ về lựa chọn mang tính cá nhân liên quan đến đời sống đức tin. Sau nhiều năm hoạt động với lịch trình dày đặc, anh nhận ra bản thân đã nhiều lần bỏ lỡ Thánh lễ Chủ Nhật, điều khiến anh trăn trở trong thời gian dài: “Chủ Nhật không chỉ là một ngày nghỉ, mà là ngày để trở về - trở về với Chúa, với chính mình và với gia đình”.

Phan Đinh Tùng viết tâm thư cáo lỗi khán giả khi không tham gia "Gai Home Concert".

Trước đó, từ ngày 1/1/2026, nam ca sĩ chính thức cam kết không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật. Quyết định này không chỉ xuất phát từ đức tin mà còn là mong muốn dành thời gian cho gia đình, con cái, chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động thể thao và cân bằng đời sống cá nhân sau nhiều năm làm việc với cường độ cao. Phan Đinh Tùng nhấn mạnh, đây không phải là sự từ chối khán giả mà là lựa chọn xuất phát từ những giá trị cốt lõi và nhu cầu cân bằng cuộc sống. Dù không biểu diễn, anh vẫn sẽ tham dự chương trình với tư cách khán giả để ủng hộ và hòa mình vào không khí âm nhạc.

Phan Đinh Tùng muốn giành ngày Chủ Nhật cho gia đình.

Ngay sau chia sẻ, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ quyết định của nam ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt đức tin và gia đình lên hàng đầu thể hiện sự kiên định và bản lĩnh cá nhân của một nghệ sĩ.

Những năm trở lại đây, Phan Đinh Tùng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động nghệ thuật khi liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình được khán giả đón nhận. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng liên tục giới thiệu các sản phẩm mang màu sắc mới như MV Happy New Year kết hợp cùng rapper GDucky (phát hành tháng 2/2026), ca khúc Valentine Thành đôi, đồng thời kết hợp cùng Phương Thanh trình làng MV Có lẽ nào và tích cực biểu diễn lại những bản hit quen thuộc. Không chỉ ghi dấu trong âm nhạc, Phan Đinh Tùng còn được yêu mến bởi hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con, dành trọn thời gian cuối tuần cho gia đình, điều góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, chân thành trong mắt công chúng.