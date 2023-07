‘Mỹ nhân Bolero’ Giang Hồng Ngọc chạy show không ngừng, khiến netizen xót xa

SVVN - Dù đã dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhưng Giang Hồng Ngọc vẫn là tên tuổi 'đắt show', khi trở lại sân khấu cô vẫn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả.

Giang Hồng Ngọc cho biết, những ngày qua, cô phải chạy show liên tục giữa các tiểu bang. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ có chuyến lưu diễn kéo dài nhiều ngày như vậy tại Mỹ.

Giọng ca sinh năm 1989 cho biết: “Đây là chuyến lưu diễn kéo dài lâu nhất từ trước đến nay của tôi. Lần đầu xa con lâu như vậy, tôi rất nhớ con, nhớ nhà. Mỗi ngày, tôi đều gọi facetime cho con nhưng bé có vẻ dỗi vì mẹ đi lâu quá. Chưa kể, ông xã của tôi ở nhà đi đá banh bị chấn thương, phải mổ ở chân nên tôi cũng rất lo lắng. Hiện tại, tôi chỉ mong diễn thật tốt để nhanh chóng trở về lo cho gia đình”.

Giang Hồng Ngọc tiết lộ, trong chuyến lưu diễn này, cô chỉ đi một mình, không có trợ lý nên gặp không ít khó khăn, phải tự mình làm mọi việc. “Nhiều lúc cũng buồn tủi vì ở xa mà không có người thân bên cạnh nhưng may mắn là Ngọc còn có các anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ. Đặc biệt là Tố My. Những ngày qua, tôi được Tố My dẫn về nhà họ hàng chơi, được mọi người tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt nên cũng vơi đi nỗi nhớ nhà”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả tại các sân khấu mà cô cùng các nghệ sĩ đi qua. Nhiều khán giả thậm chí còn lái xe hàng giờ đồng hồ để đến xem buổi diễn và nán lại đến tận khuya khiến Giang Hồng Ngọc vô cùng xúc động.

Vì lịch trình diễn dày đặc nên Giang Hồng không thể đi thăm thú nhiều nơi. Cô cho biết, phải di chuyển liên tục giữa các điểm diễn, vì các điểm hát cách xa nhau, mất nhiều thời gian. Bù lại, tại đây, cô và các nghệ sĩ có nhiều kỷ niệm đẹp khi cùng chạy show, cùng nấu nướng, ăn uống bên nhau khi có dịp.

“Đây là điều mà ở Việt Nam, chúng tôi rất hiếm có dịp như vậy, vì thường đi hát xong thì ai về nhà nấy. Còn tại nơi đất khách quê người, chúng tôi có dịp bao bọc cho nhau. Chẳng hạn như khi ở chung, các nghệ sĩ sẽ phân công nhau nấu nướng, người đi chợ mua đồ, người vào bếp trổ tài làm món “tủ” của mình. Tôi cũng thuộc nhóm biết nấu ăn nên rất thường “xung phong” nấu nướng”.

Giang Hồng Ngọc cho biết, sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, cô sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục cho các dự án âm nhạc chuẩn bị ra mắt. Ca sĩ hé lộ, cô chuẩn bị trình làng loạt MV cover, gồm các ca khúc được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.