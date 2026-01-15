Mỹ Tâm cảnh báo khẩn về hàng loạt clip giả mạo bằng AI

SVO - Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm vừa đăng thông tin cảnh báo, khi hình ảnh của nữ ca sĩ được làm giả bằng AI tràn lan khắp mạng xã hội.

Mỹ Tâm viết trên trang cá nhân: "Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip dùng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của Mỹ Tâm để quảng cáo trái phép. Đây là hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật".

Nữ ca sĩ mong khán giả sẽ đề cao cảnh giác khi thấy những quảng cáo bất thường như trong hình và tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo trên, đồng thời chia sẻ với bạn bè và người thân để biết lẫn phòng tránh không bị kẻ gian lừa đảo.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt như Sơn Tùng M-TP, Ngô Thanh Vân, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà, Quốc Trường, Hoa hậu Ngọc Hân, Mạc Văn Khoa... đã từng lên tiếng cảnh báo vì bị giả danh. Các video clip hay hình ảnh mạo danh nghệ sĩ bằng công nghệ AI có kèm cả giọng nói để quảng cáo các sản phẩm hay dẫn các đường link chứa mã độc.

Từ Facebook đến TikTok tràn ngập các video hay hình ảnh AI giả mạo nghệ sĩ. Nếu các fan không chú ý thì dễ bị lừa đảo, thậm chí mất tài khoản mạng xã hội và tiền bạc.

Một trong những điểm mới của Luật An ninh mạng 2025 là bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, bao gồm cả những hành vi đang là xu thế công nghệ hiện nay liên quan đến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trái quy định pháp luật.

Theo điểm g, khoản 2, Điều 7, Luật An ninh mạng 2025, sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật, là hành vi bị nghiêm cấm.

Việc bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, kinh doanh theo phương thức đa cấp, chứng khoán... đều sẽ bị xử lý. Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.