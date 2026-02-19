MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Tzuyu của Twice đáp trả những lời chỉ trích 'Body shaming'

SVO - Tzuyu của Twice đã đáp trả những lời chỉ trích cho rằng, các vũ công phụ họa của cô ấy gầy hơn và cô ấy nên giảm cân bằng câu nói: 'Hãy tiết kiệm tiền của các bạn đi'.

Ngày 19/2, một đoạn tin nhắn trao đổi giữa Tzuyu và một cư dân mạng trên nền tảng giao tiếp người hâm mộ Bubble đã được đăng tải trên một cộng đồng trực tuyến.

Theo tin nhắn, cư dân mạng này đã chỉ trích ngoại hình của cô: "Bạn có lẽ nên giảm cân cho chân thon gọn. Các vũ công phụ họa của bạn còn gầy hơn". Tzuyu đáp lại: "Cảm ơn bạn. Hãy sử dụng tiền của bạn một cách khôn ngoan".

Nền tảng này là một dịch vụ trả phí, yêu cầu phí đăng ký hằng tháng là 5.000 won (khoảng 90.000 đồng). Có vẻ như Tzuyu đang chỉ trích cư dân mạng đã trả phí đăng ký chỉ để bình luận ác ý.

Phản hồi của Tzuyu đã thu hút sự chú ý trên nhiều cộng đồng mạng. Cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tzuyu: Đáp trả thật ngọt và sảng khoái; Tại sao lại phải trả tiền để viết những bình luận ác ý như vậy?; Cô ấy đã đủ xinh đẹp rồi...

Một fan quốc tế cũng chia sẻ suy nghĩ của mình: "Tôi thực sự ghét tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc. Chân gầy gò thật lố bịch. Chúng ta cần nhiều thần tượng nữ như Tzuyu hơn nữa". Sự việc này dường như đã khơi lại cuộc tranh luận giữa người hâm mộ K-pop quốc tế xung quanh việc đánh giá ngoại hình quá khắt khe trong ngành giải trí Hàn Quốc. Trong khi đó, một số cư dân mạng Hàn Quốc đã bác bỏ cách hiểu của người hâm mộ nước ngoài: "Tzuyu đã là thành viên visual từ khi ra mắt và thật không hợp lý khi khái quát hóa ý kiến ​​của một thiểu số nhỏ thành tiêu chuẩn sắc đẹp chung của Hàn Quốc".

Trong khi đó, Twice, nhóm nhạc mà Tzuyu là thành viên, hiện đang gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ sáu, THIS IS FOR, bắt đầu tại Incheon vào ngày 19 và 20/7 năm ngoái và sẽ có 78 buổi hòa nhạc tại 43 khu vực trên toàn thế giới.