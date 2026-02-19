MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Á hậu ‘Hoa hậu Việt Nam’ Vân Nhi: ‘Dành những ngày Tết này để lắng nghe bản thân nhiều hơn’

SVO - Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi đã chia sẻ về những hy vọng, mục tiêu cho năm Bính Ngọ 2026, năm 'Ngựa Lửa', 60 năm mới có một lần.

Nếu ví năm qua như một “bài test lớn”, Vân Nhi nghĩ mình đã vượt qua phần nào tốt nhất và phần nào còn loay hoay nhất?

Với mình, phần làm tốt nhất trong “bài test lớn” của tuổi trẻ là mình đã không bỏ cuộc. Có những giai đoạn rất mệt, áp lực chồng chất và bản thân cũng từng hoang mang. Nhưng mình chọn ở lại và đi tiếp, thay vì rời đi khi mọi thứ chưa rõ ràng.

Mình vẫn đang học tập mỗi ngày, nhất là việc hiểu mình là ai. Khi đứng trước nhiều cơ hội và hướng đi khác nhau, Nhi muốn đi chậm mà chắc, lắng nghe chính mình nhiều hơn. Nhi tin rằng, dám thừa nhận mình chưa hoàn hảo và kiên nhẫn với hành trình của bản thân cũng là một cách trưởng thành của tuổi trẻ.

Ở giảng đường, bạn có thời gian để sai và sửa. Nhưng trong showbiz, mỗi giây phút xuất hiện, mỗi phát ngôn đều là một “bài thi” thực tế không có cơ hội làm lại.

Sau đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, điều gì trong đời sống hằng ngày của Nhi thay đổi nhiều nhất nhưng ít ai biết?

Sau đăng quang, điều thay đổi lớn nhất với mình là nhận ra những hành động, lời nói dù nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định. Chính điều đó khiến mình học cách sống chỉn chu hơn, suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi quyết định, để xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương và kỳ vọng mà khán giả đã dành cho mình.

Là người trẻ bước vào showbiz khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Vân Nhi từng gặp “cú sốc văn hoá” nào trong môi trường giải trí?

Mình nghĩ, mỗi môi trường khác nhau đều có những áp lực và thử thách rất riêng. Với showbiz, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, cường độ cao và đòi hỏi mình phải luôn tỉnh táo. Mình xem đây là quá trình học cách thích nghi, lắng nghe, quan sát và chuẩn bị tâm lý cho những tình huống có thể xảy ra. Nhi nghĩ, việc chuẩn bị tâm lý vững vàng và giữ cho mình một điểm tựa giá trị rõ ràng quan trọng không kém bất kỳ kỹ năng nào.

Năm qua, có lúc nào Vân Nhi phải nói “không” với một cơ hội vì cảm thấy nó không phù hợp với bản thân?

Tất nhiên là có. Có những cơ hội rất tốt và hấp dẫn. Nhưng ở thời điểm đó, nếu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng hoặc chưa thật sự phù hợp thì mình sẽ chọn nói “không”. Nhi quan niệm rằng, hào quang có thể lấp lánh, nhưng sự tự trọng và uy tín mới là thứ giúp mình đi xa. Nhi không muốn xuất hiện chỉ để “có mặt”. Mình muốn mỗi lần xuất hiện đều phải mang lại một giá trị thực. Nhi tin rằng, việc biết từ chối chính là cách để chúng ta sẵn sàng đón nhận những điều phù hợp nhất với mình.

Luôn được khen là “mỹ nhân mặt mộc”, Vân Nhi có cảm thấy áp lực khi luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo?

Mình hạnh phúc vì nhận ra khán giả đã bắt đầu chấp nhận và yêu mến những gì chân thật nhất của Vân Nhi. Có những ngày, Nhi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không trang điểm, tóc gọn gàng khi ra ngoài nhưng vẫn nhận được những lời khen, lời động viên rất ấm áp. Điều đó giúp Nhi tự tin hơn khi được là chính mình. Vân Nhi nghĩ, điều khó nhất không phải là phải đẹp xuất sắc mọi lúc, mà là làm sao để sự giản dị của mình không bị nhầm lẫn với sự xuề xòa. Mình không gồng mình để hoàn hảo, mà chọn sự chỉn chu trong mọi hoàn cảnh.

Trước đây, Tết với Nhi là sự háo hức mua quần áo mới, bánh kẹo. Nhưng bây giờ, ý nghĩa lớn nhất của Tết là được trở về bên gia đình, được ngồi cạnh người thân trò chuyện về một năm qua, được vào bếp cùng mẹ, cùng bà chuẩn bị mâm cơm Tết. Giữa những ngày bận rộn, Tết trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để Nhi nhìn lại một năm đã qua, trân trọng những điều giản dị ngay bên cạnh.

Là người đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 thử sức sang điện ảnh, Vân Nhi có thể chia sẻ thêm về định hướng này và chặng đường học diễn xuất sắp tới?

Với Nhi, đến với điện ảnh là một chặng đường mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ. Ban đầu, Nhi thử sức bằng việc casting các vai diễn. Sau 3 lần casting, mình đã có một vai diễn đầu đời. Mình cảm thấy may mắn, khi trên hành trình diễn xuất có NSƯT Nguyệt Hằng dẫn dắt, chỉ bảo để vào vai một cách trọn vẹn. NSƯT Nguyệt Hằng không chỉ dạy mình cách diễn xuất, mà còn chia sẻ rất nhiều về tư duy nghề. Bên cạnh đó, Nhi còn được học thêm rất nhiều cách quan sát, phân tích tốt vai trò của một diễn viên. Nhờ có NSƯT Nguyệt Hằng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó mà Nhi cảm thấy tự tin hơn khi bước vào phim trường.

Sau một năm bận rộn, điều đầu tiên Vân Nhi muốn làm khi về nhà dịp Tết là gì?

Điều đầu tiên Nhi muốn làm là vào bếp nấu ăn cùng gia đình. Với mình, khoảnh khắc cả nhà quây quần, cùng chuẩn bị bữa cơm Tết rất ấm áp và bình yên. Điều đó giúp Nhi cảm nhận được không khí sum vầy sau một năm nhiều bận rộn.

Gia đình có “luật bất thành văn” nào ngày Tết mà dù đi đâu, làm gì Vân Nhi cũng phải thực hiện cho bằng được?

Gia đình Nhi luôn giữ thói quen về quê mỗi dịp Tết. Dù công việc bận rộn đến đâu, cả nhà cũng cố gắng sắp xếp về sum họp đầy đủ. Về quê, Nhi dù có là đứa cháu lớn nhất, có đi làm rồi nhưng vẫn được cụ, các bác lì xì và dành lời chúc năm mới. Dù mình có đi bao xa, có là Á hậu thì khi trở về, Nhi vẫn là đứa cháu nhỏ trong vòng tay của gia đình. Tuy nhiên, năm nay cảm xúc của Nhi có chút khác biệt. Bên cạnh việc nhận lì xì, mình cũng rất háo hức khi được tự tay chuẩn bị những món quà Tết và lì xì lại cho các em nhỏ trong họ. Nhi nghĩ, đó là sự trưởng thành của lòng biết ơn. Mình được nhận yêu thương từ người lớn và bắt đầu học cách lan tỏa sự ấm áp đó đến những thế hệ tiếp theo.

Nếu gửi một lời chúc Tết cho những người trẻ đang cảm thấy áp lực trước năm mới, Vân Nhi sẽ nói gì với họ?

Nhi tin rằng, mỗi người chúng ta đều có một múi giờ thành công riêng. Áp lực thường đến khi ta vô tình nhìn vào đồng hồ của người khác mà quên đi nhịp điệu của chính mình. Thay vì vội vã chạy đua, Nhi mong bạn hãy dành những ngày Tết này để lắng nghe bản thân nhiều hơn. Đừng sợ những lúc mông lung, vì đôi khi, chính trong sự mông lung đó, ta mới tìm thấy hướng đi thật sự phù hợp. Chúc các bạn một năm mới đủ bản lĩnh để từ bỏ những áp lực vô hình và đủ kiên trì để theo đuổi những giá trị thực chất. Không cần phải trở thành phiên bản hoàn hảo ngay lập tức, chỉ cần mỗi ngày mình cố gắng thêm một chút là đủ rồi.

Cảm ơn Vân Nhi đã chia sẻ!