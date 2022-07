'Nằm không cũng dính… tin đồn hẹn hò': Jimin (BTS) phản ứng sao với nữ diễn viên Song Da Eun?

Các ngôi sao K-pop nói chung rất thường hay vướng vào những tin đồn hẹn hò “từ trên trời rơi xuống”, và tâm điểm mới nhất của những tin đồn này là Jimin (BTS) – người vốn được cho là ít bị kiểu thông tin này “chạm” đến nhất.

Mới đây, một cư dân mạng ẩn danh đã thực hiện một bài đăng (hiện đã bị xóa) trên diễn đàn nổi tiếng Pann Nate bao gồm 12 hình ảnh được gọi là “bằng chứng”, cho thấy Jimin đang hẹn hò với nữ diễn viên Song Da Eun.

Trong bài đăng có tiêu đề “Bằng chứng về việc Bangtan Jimin hẹn hò với Song Da Eun”, bao gồm những sự trùng hợp như phụ kiện giống nhau mà hai người cũng mặc, đăng tải story trên Instagram cùng lúc và cùng tham gia sự kiện, thêm rất nhiều sự trùng hợp khác nữa.

4. Da Eun đã khoe khi đi xem bộ phim Allied, là bộ phim mà Jimin đã gợi ý mọi người xem.

5. Khi Jimin được hỏi muốn làm gì trong thời gian rảnh, nam thần tượng cho hay mình muốn trồng mẫu đơn và cây cao su. Và Song Da Eun dường như thực sự thích cả hai loại cây này.

6. Jimin đã đề cập rằng muốn đặt tên “Gangyangee” cho thú cưng trong tương lai của mình, đây là sự kết hợp của các từ tiếng Hàn cho chó con (gangaji) và mèo (goyangi). Trong một story trên Instagram, khi được hỏi thích chó hay mèo, Da Eun cũng đã trả lời là “Gangyangee” – Cái tên đặc biệt mà Jimin từng nói.

7. Da Eun đã để lộ mình đánh dấu ngày 13/10 khi trả lời phần hỏi đáp trên Instagram và ngày 13/10 là sinh nhật của Jimin.

8. Da Eun đã cập nhật story trên Instagram vào ngày cuối cùng trong buổi biểu diễn của BTS tại Sân vận động Olympic Jamsil tại một nhà hàng của khách sạn ở Jamsil.

9. Diễn viên hài Jo Seho chỉ theo dõi Jimin trong số tất cả các thành viên BTS trên Instagram và cũng theo dõi Da Eun. Cả hai người nổi tiếng cũng được bắt gặp chụp ảnh gần các nhân vật của Peanuts.

11. Da Eun đã mở một quán cà phê và lấy tên là “5”. Theo người đăng bài, số 5 là số của Jimin trong số các thành viên BTS, mặc dù điều đó có vẻ không đúng sự thật. Da Eun cũng đã từng đăng một bức ảnh tại quán cà phê với chú thích là một trái tim màu tím, và màu tím là màu của BTS.

Trước tin đồn hẹn hò của thần tượng, A.R.M.Y (cộng đồng fan hâm mộ của BTS) cảm thấy vô cùng khó chịu vì những “bằng chứng” vô căn cứ, nhưng cũng vì vậy mà không quá quan tâm. Fan cho rằng dù sao cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu càng bàn luận nhiều thì sẽ chỉ càng khiến nhiều người biết đến và bàn tán hơn.

“Bạn gái tin đồn” của Jimin – Song Da Eun, sinh năm 1991 và hiện đang là một diễn viên, ngoài ra cô cũng có một số dự án kinh doanh nhỏ. Dù đã có hơn 10 năm trong nghề nhưng cái tên Song Da Eun không quá nổi bật đối với công chúng Hàn Quốc, cô còn từng được biết đến là bạn thân của Seungri (cựu thành viên BIGBANG). Một số tác phẩm Song Da Eun từng góp mặt: Can't live with losing, Be Melodramatic, More than friends,…