Trước ngày trọng đại cuộc đời, Diễm My 9X trải lòng về niềm tin vào hôn nhân và tình yêu đã chữa lành cô

SVVN - Đám cưới của nữ diễn viên Diễm My 9X cùng bạn trai lâu năm Vinh Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước ngày trọng đại, ‘cô dâu mới của showbiz Việt’ đã có những trải lòng về tình yêu và hôn nhân với nhiều cảm xúc đặc biệt.

Khi dự các tiệc cưới của bạn bè, Diễm My nghĩ là chắc còn lâu mới cưới hoặc có thể mình... không cưới. Vì gia đình của Diễm My không hạnh phúc, xung quanh cô cũng nhiều sự tan vỡ, đau khổ cho nên một phần nào đó, nữ diễn viên có lẽ không tin vào hôn nhân, vào tình yêu.

Diễm My cũng thẳng thắn cho rằng, bản thân hơi tiêu cực và bảo thủ trong chuyện hôn nhân. Cho nên, cô có một cảm giác hoàn toàn khác khi bản thân sắp trở thành cô dâu. Và khi gặp đúng người, cảm giác 7 năm yêu nhau như là mới hôm qua, nhanh như chớp mắt.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Cảm giác khi mặc chiếc áo dài cưới màu trắng vui hơn ngày thường gấp nhiều lần, không hề có cảm giác lo lắng gì cả, như những suy nghĩ trước đây của mình. Và tôi còn có một cảm giác nữa, giống như chân mình ‘được cắm rễ’ vậy. Như trước đây, tôi vẫn cảm thấy rất chông chênh. Lúc ấy, khi mình đi làm và về nhà, luôn đối mặt mọi thứ một mình, dù đã có bạn trai. Anh Vinh là người tạo cho My rất nhiều cảm giác khác”.

Cô cũng kể, chồng tương lai đã đến và rất kiên nhẫn với mình. Cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió, cũng có khoảng thời gian chia cách nhau. “Nhưng Vinh đã luôn ở đó, chưa bao giờ Vinh từ bỏ. Có những giai đoạn mà hai đứa rất căng thẳng nhưng Vinh vẫn rất kiên nhẫn với My. Nhìn vậy chứ tôi cũng rất bướng, cũng có nhiều khiếm khuyết nhưng Vinh giúp My thoát khỏi vòng lẩn quẩn, những tiêu cực của bản thân. Điều đó giúp My có lại niềm tin vào hôn nhân, dần mở lòng mình hơn đón nhận tất cả tình yêu từ Vinh, từ gia đình anh ấy”, Diễm My trải lòng.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng rất biết ơn cuộc đời, vì ‘cuối đường hầm lại tìm thấy ánh sáng’, đó là khi gặp gỡ và quan biết người đàn ông quan trọng của đời cô. Đặc biệt là khi cô được sống trong tình yêu thương của gia đình chồng tương lai. Diễm My tâm sự: “Ông trời không lấy đi tất cả của mình. Ông trời mang mẹ My đi xa, lấy đi tuổi thơ rất nhiều nỗi buồn của mình. Nhưng giờ đã cho mình lại hạnh phúc mới”.

Diễm My cũng rất trân quý tình cảm mà gia đình nhà chồng tương lai đã mang đến cho cô. Trước đây, khi gặp bất cứ chuyện gì thì cô sẽ co mình lại, chỉ nghĩ tới mẹ mình mới thật sự thương mình. Cho đến khi gặp gia đình nhà chồng sắp cưới, cô mới thấy cuộc sống có rất nhiều người tốt.

Họ dành cho cô tình yêu thương mà không cần đáp lại. Họ chấp nhận Diễm My là một con người không hoàn hảo, giúp cô vượt qua những tổn thương của quá khứ để trở thành phiên bản tốt hơn của mình.

Cô cũng tin rằng, gia đình chồng cũng đã chữa lành cho mình. Điều đó giúp Diễm My nhìn mọi thứ tích cực hơn, biết mở lòng và yêu thương mọi thứ hơn. Giờ cô nhìn cuộc sống có sắc hồng nhiều hơn trước đây. Nữ diễn viên thấy, khi bản thân nhìn mọi thứ tích cực thì cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.

Còn về đám cưới sắp diễn ra vào ngày 21/12, Diễm My cảm thấy rất bận rộn. Cách đây 3 tháng, cô vẫn còn rất ung dung, không thấy áp lực gì cả. Nhưng khi cận kề ngày trọng đại, Diễm My cảm thấy quá nhiều việc phải xử lý.

Diễm My tiết lộ, cô cùng chồng tương lai làm hai việc quan trọng nhất đời cùng lúc là đám cưới và xây nhà. Cô rất áp lực khi có nhiều việc cần giải quyết nhưng cũng rất hạnh phúc.