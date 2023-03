Nam sinh đạt 9.0 IELTS Speaking lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến cộng đồng

SVVN - Ngũ Tô Duy (sinh năm 2003, năm thứ hai, ngành Quản trị Khách sạn, trường ĐH Vin) là dịch giả trẻ tuổi với nhiều thành tích ấn tượng. Năm 17 tuổi, Tô Duy là dịch giả cuốn sách bán chạy 'Steal Like an Artist' (Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng). Duy còn sáng lập và lãnh đạo dự án viết sách tiếng Anh 'Fairy tales without borders' (Cổ tích không biên giới), với 30 truyện cổ tích Việt Nam được dịch ra tiếng Anh, ra mắt 4.000 cuốn vào tháng 12/2022.

Khả năng tiếng Anh “siêu hạng” nhờ tự học

Ngũ Tô Duy vừa đạt điểm 9 tuyệt đối Speaking trong kỳ thi IELTS. Điểm nổi bật nhất ở Ngũ Tô Duy là khả năng “siêu hạng” tiếng Anh nhờ tinh thần tự học. Duy sinh ra trong một gia đình trí thức có bố, ông ngoại, bà ngoại đều là tiến sĩ - bác sĩ, mẹ là CEO. Nhưng do đặc thù công việc, người lớn trong nhà đều bận rộn không hỗ trợ chuyện học được cho Duy. Vì vậy, từ bé, Ngũ Tô Duy đã tự sắp xếp cuộc sống và khám phá thế giới theo cách của riêng mình. “Gia đình chưa từng cho con đi học thêm ở bất cứ trung tâm tiếng Anh nào. Duy học tiếng Anh hoàn toàn ở trường và tìm cách tự ôn luyện, trau dồi”, bà Nguyễn Minh Hằng, mẹ Duy cho biết.

Với Ngũ Tô Duy, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Việt mà Duy yêu thích. Khi tìm hiểu, Duy nhận ra một điều, ngôn ngữ chính là văn hoá, giao tiếp, là chìa khoá để hiểu về một nền văn hoá. Phát hiện lý thú này là chìa khoá khiến Duy mỗi ngày đào sâu thêm về ngôn ngữ Anh và say mê với nó.

Ngoài khả năng tiếng Anh, năm 2021, Duy từng là Quán quân đầu vào của 6 trường đại học trong nước và quốc tế: Quán quân học bổng kép Vin University; Quán quân học bổng Dean’s Scholarship BUV; Quán quân học bổng Vinschool x BUV MOU; Quán quân học bổng Vice Chancellor Western Sydney University; Quán quân học bổng 100% khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội); Quán quân học bổng Dean Choi Grant của Tập đoàn quốc tế Soosan Group.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến cộng đồng

Dù bận rộn với việc học và triển khai các dự án viết sách, Ngũ Tô Duy vẫn dành một phần thời gian truyền cảm hứng và chia sẻ phương pháp luyện tiếng Anh với những người bạn mới và với trẻ em khi có dịp. Tô Duy đã mở một số lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường THCS xã Xuân Quan và THCS Chu Minh Trinh (huyện Văn Giang, Hưng Yên). “Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai không thể thiếu trong hành trang của các em thiếu nhi, vì vậy, chia sẻ và trao đi những cơ hội mới cho các em chưa có điều kiện là một việc mình vẫn muốn làm từ lâu”, Duy nói.

Điểm khác biệt, Ngũ Tô Duy mong muốn dùng ngôn ngữ Anh để lan tỏa tình yêu văn hóa Việt. Đó là lý do chàng trai tiếp tục sáng lập và lãnh đạo dự án 'Without borders'. Ngoài những truyện cổ tích đặc sắc của Việt Nam được dịch ra tiếng Anh trong cuốn Fairy tales without borders, Duy đang chuẩn bị phát động một cuộc thi viết về những nét văn hoá đặc trưng của Việt Nam – 'Culture without border', xuất bản bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh còn là chìa khoá giúp Duy giành chiến thắng nhiều cuộc thi tranh biện trong nước và quốc tế, rồi trở thành giám khảo chính thức cuộc thi 'Word Scholar's Cup' (cuộc thi học thuật quốc tế của học sinh trên toàn thế giới).

ThS Nguyễn Minh Yến – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Ngũ Tô Duy (hiện là Phó Hiệu trưởng trường THPT Vinschool Times City Hà Nội) cho biết: “Thành tích Duy đạt được là sự tích luỹ trong nhiều năm. Là người trực tiếp được làm việc với Duy từ năm lớp 6, lớp 7 ở vai trò Trưởng phòng Công tác học sinh, tôi nhận thấy Duy có sự nổi trội ở mức xuất sắc so với khối học sinh toàn trường. Không chỉ có khả năng ngoại ngữ, Duy còn là một học sinh có tư duy xuất sắc và kiến thức vững vàng trong nhiều lĩnh vực”. Cô Yến cũng cho biết thêm, năm lớp 12, Duy là người đề xuất tổ chức một cuộc thi tranh biện trong toàn hệ thống trường và đảm nhận vai trò phụ trách chuyên môn cho giải.

Nhưng điều cô Minh Yến đánh giá cao ngoài khả năng học tập xuất sắc, Duy còn là một người trẻ có tầm nhìn và mong muốn cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Duy tự mình tham gia các nhóm, đoàn đi dạy học cho trẻ em tại các làng trẻ SOS trong nhiều mùa Hè. Và khi vào THPT, Duy đã tự mình tổ chức một số lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh có điều kiện khó khăn ở Hưng Yên.

“Học trò thông minh thì nhiều, nhưng tinh thần được lan toả tình yêu với tri thức và mong muốn cho đi thì không nhiều học sinh ở tuổi như Duy có được. Tôi rất tự hào về Duy với những việc mà em đã và đang làm”, Cô Yến bày tỏ.

Bí quyết để học tốt tiếng Anh

Ngoài việc giao tiếp với thầy cô, bạn bè bằng tiếng Anh, Duy thường thể hiện mọi cảm xúc khi khi xem phim, lúc nghe một bản nhạc, cũng đều bằng tiếng Anh.

Mục tiêu học tiếng Anh của Duy bắt đầu không phải để làm những bài thi đúng. Duy hướng tới giao tiếp chuẩn và hay với mọi người. Duy tin rằng, khi ai đó giỏi một ngôn ngữ, không bài thi nào cản bước được họ.

Rèn kỹ năng Đọc - Viết cũng được Duy chú trọng từ nhỏ. Để hình thành khả năng viết tốt, Tô Duy đã đọc rất nhiều. “Đọc và sao chép mẫu câu theo sách theo hình thức “copy” sao cho thật đúng tình huống là cách mình thường xuyên áp dụng”, Duy nói.

Theo Tô Duy, không ai sinh ra đã có sẵn cuốn từ điển trong đầu để viết thật hay, nên người học tiếng Anh đừng ngại sao chép. Những cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Anh mà Duy đọc là truyện tranh, các mẩu truyện ngắn. Việc này giúp Duy xây dựng các mẫu câu đơn giản. Sau đó, Duy dần thách thức mình với những cuốn sách khó hơn.

Trong quá trình đọc, Duy chủ động tra cứu từ vựng và những mẫu câu “lạ” mà có thể sẽ chỉ được dùng trong một số trường hợp đặc biệt. “Phương pháp tốt nhất để bản thân không bị nản và lười đọc đó chính là đọc về những chủ đề mình hiện đang quan tâm, đang học hoặc đang nghiên cứu, việc ép buộc bản thân phải sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu sẽ giúp bạn trẻ có thêm động lực để tiến bộ”, Duy tiết lộ.

Những thành tích nổi bật của Ngũ Tô Duy: - Vô địch giải tranh biện TP. Hà Nội 'Speak Out' 2017 và 2018

- 14 HCV 'Worlds Scholars Cup' tại Thái Lan, 2017.

- Top 2 'Breaking Score Hanoi Debate Tournament' 2020.

- Top 5 'Breaking Score Vietnam British Parliamentary Debate Championship' 2020.

- Giám khảo 'World Scholar’s Cup' 2021 và 2022.

- Giám khảo 'The Great Debate' 2021.

- Giám khảo 'Myon Hero Debate Tournament' 2022.

- Giám khảo 'Young Debate Championship' 2023.

- Giám khảo 'The Great Debate' 2023.