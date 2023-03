‘Khuyết tật là bất tiện, không phải bất hạnh’

SVVN - Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1990), quê ở Đắk Nông, là một cô gái khuyết tật từ nhỏ. Với nghị lực sống kiên cường, tinh thần lạc quan, chị không xem khuyết tật là sự bất hạnh, ngược lại nó còn là ngọn lửa thôi thúc, tạo động lực giúp chị cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.

Huyền không may mắn như bao người, chị bị dị tật bẩm sinh làm cho tay chân teo lại. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng vóc dáng của chị chỉ bằng đứa trẻ lên sáu, sức khỏe yếu ớt, ngoại trừ đôi mắt rất sáng. Sinh ra trong một gia đình đông con, mọi người đều bình thường, chỉ có Huyền mang khuyết tật bẩm sinh vì mẹ chị bị tai nạn khi mang bầu. Thế nhưng, Huyền vẫn cảm thấy may mắn vì bố mẹ đã sinh ra mình và xem chị là một món quà của tạo hóa.

Từ nhỏ, chị cũng đã hiểu bản thân khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa và được mọi người thường nhắc đến với biệt danh “chim cánh cụt”. Là một người khuyết tật, luôn thiệt thòi về cơ thể và sức khỏe, song điều khiến Huyền buồn nhất là ánh mắt của mọi người. Chính vì vậy mà 15 tuổi, Huyền mới bắt đầu đi học, vào thẳng lớp 4. Từ lớp 1 đến lớp 3, Huyền tự học ở nhà. Cha mẹ luôn là người đồng hành cùng Huyền trên con đường đến trường. “Vậy nên, gia đình chính là bến đỗ thiêng liêng và ấm áp sau những ngày làm việc xa quê của mình”, Huyền tâm sự.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Huyền đã đỗ vào trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM). Niềm vui song hành cùng với nỗi lo sợ gánh nặng kinh tế sẽ đè nặng lên vai cha mẹ, nên từ khi lên đại học, Huyền đã vừa học, vừa làm thêm các công việc khác để phụ giúp cha mẹ.

Bên cạnh đó, Huyền còn tích cực tham gia các cuộc thi viết văn, làm thơ... và gặt hái được không ít những giải thưởng: giải Nhất của cuộc thi Kỹ năng thuyết trình - chủ đề 'Who are you'; giải tuần 3 cuộc thi 'Your time is now'... Với phong thái tự tin, những chia sẻ ý nghĩa, câu chuyện về cuộc đời, tâm niệm của mình, Huyền đã cho mọi người thấy mình là ai và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ thông qua các talkshow và chương trình truyền hình. “Mỗi lần tham gia các chương trình talkshow, mình được học hỏi, giao lưu và cho đi những điều tích cực”, Huyền chia sẻ.

Nói về lý do bản thân ngày càng được nhiều người biết đến và theo dõi, chị nói: “Mình nghĩ, đó là do mình được mọi người quý mến. Có những video dù là sinh hoạt cá nhân bình thường cũng được mọi người đón nhận rất nhiệt tình. Mình không có tài năng gì đặc biệt nhưng mình làm được hầu hết công việc từ cơ thể đặc biệt này”.

Huyền nhớ lại cơ duyên đến với câu lạc bộ Tình nguyện ánh trăng: “Ngày còn đi học, mình có một nhóm bạn chơi thân, thường cùng nhau đi ăn. Chúng mình hay thấy các em nhỏ lang thang bán hàng rong trong đêm khuya. Tự dưng trong lòng xót thương các bé nên đã đứng ra tổ chức một đêm Trung Thu cho các em”. Dù bản thân gặp vô vàn khó khăn, nhưng cô gái bé nhỏ với ý chí nghị lực phi thường ấy vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đối với Huyền, không cần phải giàu có mới có thể giúp đỡ người khác. “Hãy thiện nguyện như chính cái tên của nó vậy”, Huyền tâm niệm.

Cô gái “chim cánh cụt” cho rằng, những khó khăn mà chị gặp phải, những áp lực chị đang trải qua đều là sự hiển nhiên của cuộc sống. Chính vì thế, Huyền hy vọng: “Những người trẻ cần hiểu được điều đó để bước đến tương lai nhẹ nhàng hơn. Đừng tự ti, cũng đừng tự gây áp lực với bản thân. Hãy sống hết mình vì mỗi người trẻ đều đang có rất nhiều thứ đáng để mong muốn”.