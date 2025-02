Nam sinh người Giáy vượt khó vươn lên với ước mơ dạy học

SVVN - Sầm Vũ Luân là sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nam sinh đã xuất sắc đạt 28,26/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời là một trong số các tân sinh viên được nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2024.

Trưởng thành trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, Vũ Luân đã sớm ý thức được tầm quan trọng của việc học. Chàng trai hiểu rằng bố mẹ đã rất vất vả để kiếm sống nuôi gia đình và việc mình có cơ hội được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa đã là một điều vô cùng đáng trân trọng. Vì vậy, suốt 12 năm học, chàng trai luôn cố gắng học tập thật tốt, đạt nhiều thành tích cao để không phụ lòng bố mẹ và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Những cố gắng không ngừng nghỉ của Vũ Luân cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng khi chàng trai nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 28,26/30 điểm và xuất sắc trở thành tân thủ khoa ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Trước khi đăng ký nguyện vọng, Vũ Luân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và nhận thấy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong những ngôi trường uy tín tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học giáo dục với cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo cao và chương trình đào tạo đa dạng. Chàng trai tin rằng ở trong một môi trường học tập năng động, chú trọng đào tạo kỹ năng sư phạm như vậy sẽ giúp bản thân trang bị được những kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó sẵn sàng đón nhận những cơ hội việc làm phù hợp sau này.

Ấp ủ ước mơ đứng lớp từ ngày bé, nam sinh chia sẻ: “Lý do mà mình chọn theo học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh là bởi vì mình rất yêu thích lĩnh vực này. Mình mong muốn một ngày nào đó trong tương lai, bản thân sẽ là người truyền đạt đến thế hệ trẻ những kiến thức cũng như tầm quan trọng của các vấn đề quốc phòng và an ninh đối với tổ quốc.”

Tuy nhiên, quyết tâm học đại học đồng nghĩa với việc Vũ Luân sẽ phải đối mặt với những áp lực về tài chính khi các chi phí sinh hoạt, tiền thuê trọ, tiền ăn,... sẽ cao hơn rất nhiều so với những ngày học tập ở quê nhà. Điều may mắn là nhờ tinh thần vượt khó cùng thành tích học tập ấn tượng của mình, Vũ Luân đã vinh dự được trao học bổng Nâng bước thủ khoa - do Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong tổ chức. Với suất học bổng ý nghĩa đó, Vũ Luân đã không còn quá lo lắng về những chi phí sinh hoạt trong thời gian tới. Đặc biệt, đây cũng là động lực khiến chàng trai cảm thấy rất hân hoan, phấn khởi cho kỳ học thứ hai của mình.

Sau một thời gian học tập ở môi trường mới, Vũ Luân cho rằng việc học ở bậc đại học có phần khó hơn, bởi giảng viên sẽ chỉ định hướng mình học và tự học là chính chứ không hướng dẫn cụ thể như các thầy cô ở cấp ba nữa. Bên cạnh việc học, nam sinh còn dành thời gian tham gia hai câu lạc bộ của trường về thể thao và chuyên ngành Quốc phòng.

Hiện tại, Vũ Luân cho biết bản thân chưa có ý định đi làm thêm vì lịch học khá dày nên sẽ khó tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, chàng trai cũng đã đăng ký nhận hỗ trợ hàng tháng cho sinh viên sư phạm và có thể yên tâm tập trung vào việc học để gặt hái những kết quả tốt.

Vũ Luân bày tỏ: “Thông qua ngành học đã chọn, mình muốn rèn luyện cho bản thân tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm cùng những phẩm chất quan trọng khác trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong tương lai, mình hy vọng bản thân có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội, đặc biệt là trong việc nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Chúc cho các bạn sinh viên sẽ có một năm học nhiều niềm vui và gặt hái những thành tựu ý nghĩa. Hãy luôn sống hết mình và tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ!”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)