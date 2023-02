Nam sinh quê Yên Bái ước mơ cháy bỏng với nghề hướng dẫn viên du lịch

SVVN - Hoàng Trung Kiên (19 tuổi) quê Yên Bái, đang theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện hành chính Quốc gia. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, Kiên luôn cố gắng thật nhiều để gia đình bớt lo lắng. Từ năm nhất đại học tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Kiên đã tự tin thể hiện bản thân khi tự ứng cử làm ban cán sự lớp, ứng tuyển vào Câu lạc bộ Sách và đi làm thêm.

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp đầy gian nan và sóng gió, mình đã rất chật vật vì chọn ngành học và trường học làm sao mà học phí trường vừa rẻ mà nghề mà mình chọn lương phải cao, mình đã khóc rất nhiều khi xem mức học phí phải chi trả cho một năm mình đi học. Có lúc mình đã lựa chọn đi con đường sư phạm để bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng rồi với ước mơ và niềm đam mê trở thành Hướng dẫn viên du lịch mình đã lựa chọn Trường Đại học Nội vụ nay là Học viện hành chính Quốc gia để gửi gắm những năm tháng sinh viên tươi đẹp.

Bước chân xuống thủ đô Hà Nội hoa lệ, mình đã rất bỡ ngỡ nhưng cũng vô cùng hào hứng. Vì mình biết đây sẽ là sân chơi của mình và nếu không nỗ lực không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Thời gian đầu nhập học, bằng nỗ lực của bản thân, mình đã ứng cử thành công vào vị trí Lớp phó học tập của lớp và Phó ban Đối ngoại của Câu lạc bộ Sách. Dù chỉ là những điều nhỏ bé nhưng với mình đó là nguồn động lực to lớn thôi thúc mình cố gắng hơn.

Câu lạc bộ Sách làm mình cảm thấy nơi đây như là một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Ở Sách, mọi người luôn luôn vui vẻ, hòa đồng và nhiệt huyết, mọi người đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, học hỏi thêm được rất nhiều thứ bên cạnh đó mình cũng có thêm những mối quan hệ mới, trải nghiệm mới – điều mà mình chưa từng có trước đây. Và việc trở thành Lớp phó học tập là một bước ngoặt lớn đối với bản thân mình, đảm nhiệm vai trò này không chỉ giúp mình biết cách quản lý công việc trên lớp mà còn giúp mình trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, tăng khả năng tự tin thuyết trình trước đám đông và rèn luyện bản thân thành một người có trách nhiệm hơn.

Ngoài việc học trên lớp, mình còn đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng gia đình. Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất mình đã tập tành bước chân vào công việc Hướng dẫn viên du lịch, bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi được anh chị ở Câu lạc bộ du lịch T.E.T trong trường giúp đỡ và hướng dẫn. Việc dẫn tour giúp mình có những bài học, kinh nghiệm vô cùng quý giá, quen biết được những anh chị Hướng dẫn viên… Điều đó khiến mình ngày càng yêu ngành học và công việc của mình nhiều hơn. Với mình “Do what you love, love what you do - Hãy làm điều bạn yêu và yêu điều bạn làm”, mình luôn làm tất cả mọi việc hết khả năng để không phải hối tiếc hay câu giá như…

Và để có thể vừa cân bằng việc học và việc đi dẫn tour thì đó không phải là việc dễ dàng. Để làm được điều đó, việc đầu tiên mình làm là lên kế hoạch và sắp xếp công việc học tập, đi làm cũng như nghỉ ngơi một cách hợp lý, không để bản thân phải làm việc quá sức, bên cạnh đó mình áp dụng quy tắc năm giây suy nghĩ: “Làm ngay bây giờ hoặc không làm” và tư duy ngược “Làm để rảnh hơn” để ngăn việc trì hoãn lười biếng của bản thân.

Thứ hai đó chính là học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, bước chân lên Đại học mình đã bị dội những gáo nước lạnh khiến mình nhận ra Đại học là một xã hội thu nhỏ, trừ bố mẹ ra thì sẽ không có ai yêu thương bạn vô điều kiện cả, những người đó không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn. Hãy yêu thương bản thân, tự bảo vệ bản thân khỏi những lời đàm tiếu, đừng vì những lời tiêu cực mà mất niềm tin vào bản thân.

Mình vốn là một người ưa trải nghiệm, không ngại khó cũng chẳng ngại khổ. Du lịch đã mang mình đến những công việc khác nhau, mỗi công việc là một trải nghiệm, là một bài học, là một mảnh ghép giúp mình hoàn thiện bản thân hơn. Và chính những trải nghiệm đó giúp mình nhận ra Du lịch không hề màu hồng, bạn sẽ phải thức dậy rất sớm có khi là một hai giờ sáng đi đón khách là điều rất bình thường, công việc này rất bào mòn sức khỏe, có những mặt trái về nghề nếu khỏe không đi mình sẽ không bao giờ biết được. Nhưng trong những chuyến đi đầy duyên và phận đó giúp mình khai phá bản thân, bước khỏi vùng an toàn tự tin chứng minh năng lực của bản thân, hướng tới những tương lai tốt đẹp hơn.

Cho đến hiện tại, mình đã có thể đi những chuyến tour khó hơn, yêu cầu cao hơn một cách dễ dàng. Không chỉ đi dẫn tour mình còn rèn luyện giọng nói, kĩ năng của mình cho công việc MC, học thêm những khóa học phát triển bản thân như kĩ năng quản lý tài chính và tiếp tục trau dồi cũng như nâng cấp trình độ tiếng Anh của mình hơn. Mình luôn ước mơ trở thành Hướng dẫn viên Quốc tế với mong muốn mang tinh hoa văn hóa của quê hương đến với bạn bè quốc tế, năm châu. Con đường đến với đam mê và sống hết mình với nó cũng không hề dễ dàng như mọi người tưởng: Hoặc là vượt qua những thử thách và kiên trì với đam mê hoặc là từ bỏ và lựa chọn một thứ khác.

Dù bạn là ai, bạn đang làm công việc gì, chỉ cần bạn cố gắng hết mình, trách nhiệm với công việc bạn đang làm thì điều đó cũng thật đáng quý. Quan trọng là hãy dành thời gian tự hỏi bản thân đam mê của bạn là gì. Bởi khi đam mê điều gì đó thực sự bạn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ, vượt qua mọi thách thức để nuôi dưỡng và sống với đam mê của mình.

Hãy ước mơ lớn, suy nghĩ lớn; luôn can đảm và tin tưởng vào bản thân. Hòa mình với những người luôn hỗ trợ, khích lệ và tin tưởng bạn – và đừng bận tâm đến những người từ chối hay không thích bạn. Chấp nhận thất bại và học hỏi từ những sai lầm của mình. Quan trọng nhất là: “Hãy làm điều bạn yêu và yêu điều bạn làm”!