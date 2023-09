Nam sinh trường Báo với hành trình trở thành Quý quân Tell Me By Your Voice 2023

SVVN - Trương Quốc Tuấn (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3 khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù là sinh viên khối ngành lý luận nhưng bằng sự nhạy bén, Quốc Tuấn đã vượt qua nhiều thí sinh để chinh phục ban giám khảo và trở thành Quý quân Tell Me By Your Voice 2023.

Niềm đam mê dẫn chương trình từ nhỏ

Vốn có niềm đam mê là người dẫn chương trình ngay từ những năm cấp 2, Quốc Tuấn đã có những sân khấu nhỏ của riêng mình để thực hiện niềm đam mê này. Tuy nhiên khi lên cấp 3, do có chút ngại ngùng tuổi học sinh nên phải khi đến với môi trường Đại học, Tuấn mới tìm lại và tiếp tục với niềm đam mê từ bé của bản thân. Nói về cơ hội của mình với các cuộc thi, Tuấn chia sẻ: “Sau mỗi cuộc thi mà mình tham gia, điều nhận lại được nhiều nhất đó là những kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu trên con đường thực hiện đam mê. Thông qua mỗi cuộc thi, mình cảm nhận được tình cảm của bạn bè và người thân sâu sắc hơn. Đây chính là nguồn động lực to lớn giúp mình tiếp tục với niềm đam mê này”.

Khi còn là cậu sinh viên năm nhất, Tuấn đã từng có khoảng thời gian mông lung khi không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, mọi người thường nói “Học thầy không tày học bạn”. Với Tuấn, câu nói này khá đúng khi trong thời gian vừa qua, chàng trai ấy đã học được rất nhiều bài học và kinh nghiệm tới từ những người bạn, người đồng nghiệp trên hành trình hiện thực ước mơ. “Đặc biệt nhất có lẽ là những người anh, chị và bạn bè tại CLB MC – Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cho mình những kĩ năng và những chia sẻ, lời khuyên hữu ích để có thể cố gắng phát triển bản thân được như ngày hôm nay. Mình đã từng là một người khô khan và nghĩ rằng bản thân khó có thể đứng trước một sân khấu lớn, nhưng sau khoảng thời gian được trau dồi thêm các kĩ năng, nỗ lực thoát ra khỏi bản thân với các cơ hội trong nghề thì mình đã có một “cú bật” đối với bản thân”, Tuấn bày tỏ.

Hiện tại, ngoài việc học ở trường, những khoảng thời gian trống Quốc Tuấn dành thời gian để trải nghiệm đi dẫn tại một số chương trình, đồng thời học thêm các kỹ năng mềm khác để giúp hoàn thiện hơn các kỹ năng chuẩn bị cho công việc của mình sau này.

Quý quân tại Tell Me By Your Voice 2023 là danh hiệu lớn

Tuấn mới bắt đầu quay trở lại với niềm đam mê dẫn chương trình không lâu, danh vị Quý quân tại Tell Me By Your Voice 2023 là sự ghi nhận lớn với hành trình cố gắng của nam sinh ở thời điểm hiện tại. “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong mắt mình là ngôi trường năng động, có thể thỏa sức với những đam mê cá nhân trong mình nhất. Lý do mình theo ngành Chính sách công, khoa Chính trị học là vì mong muốn được trở thành BTV Thời sự. Bởi mình nghĩ chính trị cũng là một yếu tố quan trọng trong công việc này”, cậu bạn chia sẻ.

Trong gia đình của Tuấn không có ai làm những công việc liên quan đến nghề dẫn chương trình. Vì vậy, việc tự học hỏi từ môi trường như trường Báo đôi lúc cũng sẽ có chút khó khăn, chàng sinh viên luôn phải chủ động tiếp cận kiến thức và tự kiếm tìm cơ hội cho bản thân mình. Vượt lên tất cả, Tuấn lại cảm thấy may mắn khi được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê. Chính vì thế, các giải thưởng, công việc đang làm là một phần chứng minh cho bố mẹ thấy Tuấn có thể thích nghi được với môi trường, công việc dẫn chương trình mà mình yêu thích.

Cậu bạn tâm sự: “Đừng kìm kẹp và ngại ngùng, chúng ta có quyền được sống là chính mình. Ai cũng chỉ có một lần được sống, chúng ta cần quyết liệt trong việc thực hiện những đam mê và niềm vui của riêng mình khi còn có thể. “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, bản thân là một người thích trải nghiệm những điều mới, mình không ngại với những khó khăn ban đầu, chỉ sợ không có sự kiên trì và nỗ lực trong quá trình thực hiện”. Bên cạnh việc thực hiện đam mê dẫn chương trình, Quốc Tuấn còn thường xuyên tham gia vào các dự án thiện nguyện, các hoạt động ngoại khóa tại trường. Trong thời gian sắp tới, bên cạnh việc phát triển đam mê, Tuấn mong muốn tiếp tục dùng sức trẻ của mình để đi đến nhiều nơi và giúp đỡ nhiều hơn các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.