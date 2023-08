Nam sinh trường Báo hết mình theo đuổi đam mê với nghề dẫn

SVVN - Nguyễn Duy An (21 tuổi, đến từ Phú Thọ) là sinh viên năm 4 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, An đồng thời đảm nhiệm 2 vai trò là: Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Chính trị học và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC (AMC) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh việc học ở trường, An đang theo đuổi công việc dẫn chương trình, đồng thời làm trợ giảng tại một trung tâm chuyên đào tạo về giọng nói và kỹ năng mềm.

Đến với nghề dẫn sau một lần “bất đắc dĩ” phải lên sân khấu

Duy An cho biết, bản thân đã từng không quá yêu thích việc cầm mic bởi đam mê của cậu là hát, nhảy, múa cho đến khi bất ngờ được cô Bí thư trường cấp ba giao nhiệm vụ xử lý nhanh tình huống cho chương trình Trung thu. “Đêm đó mình khá hoảng nhưng vẫn cố liều thử sức. Kết quả, mình làm tốt hơn những gì kỳ vọng khi dẫn dắt một chương trình không cần kịch bản. Kể từ đấy, mình bắt đầu tìm hiểu, học hỏi và yêu thích công việc này. Với mình, sự kiện đó là duyên lớn nhất thôi thúc mình theo đuổi nghề dẫn đến bây giờ”, An chia sẻ.

Lên đại học, niềm đam mê cầm mic của An được phát huy khi cậu có cơ hội tham gia câu lạc bộ MC, đồng thời dẫn dắt các chương trình, sự kiện lớn, nhỏ trong và ngoài trường. Trong nghề dẫn, An tự thấy bản thân là một người sở hữu năng lượng truyền tải tốt, một chất giọng nội lực, ấm áp, và một phong thái dẫn pha chút hài hước. Với tất cả những điểm mạnh đó, cậu sinh viên trường Báo cố gắng biến thành nét dẫn riêng của mình. Bên cạnh những lợi thế, An cũng tự nhận bản thân còn một số những nhược điểm và nhược điểm lớn nhất đó chính là dễ bị nói dại, nói hố.

Chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ khi đi dẫn, An cho biết: “Đó là lần đầu tiên mình dẫn tại “Thánh đường học viện Báo chí” cho chương trình Premiere 2022 - The Compass cùng với một MC nữ của trường. Thay vì đọc là The Compass (Chiếc La Bàn), chúng mình đã đọc nhầm thành “Chiếc Bàn Là”. Lúc đó cả hai bọn mình đứng nhìn cả hội trường cười một pha rất lớn. Tuy nhiên, mọi người đều rất thoải mái hô hào và coi đó là “miếng hài” để cả hội trường vui hơn. Nhờ vậy, chúng mình cũng phần nào bớt áp lực, vừa vui vừa tự kiểm điểm để cùng nhau tốt hơn.”

Với An, câu chuyện hôm đó là một kỉ niệm đẹp vì đó là lần đầu tiên An được đứng tại “Hội trường C” - sân khấu mà rất rất nhiều các anh chị An ngưỡng mộ đã được dẫn. Đó cũng lần An được khen, được tiếp thêm nhiều động lực và tình yêu với nghề dẫn chương trình.

Đến thời điểm hiện tại, khi đã trở thành sinh viên năm 4, Nguyễn Duy An đã đúc kết cho bản thân được kha khá kinh nghiệm làm nghề cũng như đạt được thành tích nho nhỏ như “Top 10 MC tại Cafe sáng cùng VTV3”.

“Mình cảm thấy vui và tự hào vì bản thân luôn giữ tinh thần cố gắng như vậy. Trong quá trình làm công việc này, mình gặp rất nhiều khó khăn và cũng nhiều lần muốn dừng lại. Có những lời nói về những lần dẫn không tốt của mình, có những lời miệt thị quá đà, áp lực từ bạn bè đồng trang lứa, rồi rào cản trong một số mối quan hệ… Nhưng rồi, mình nhận ra, nếu như chỉ tiếp nhận thông tin từ một phía và đi đáp trả thì cuối cùng, mình chỉ thêm tốn thời gian mà thôi. Vậy nên, điều mình cần làm là tiếp tục cố gắng, mục tiêu của mình còn nhiều, mình sẽ lắng nghe nhưng sẽ chọn lọc để có những hướng đi đúng đắn nhất” - An bày tỏ.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, hiện tại, An cũng làm trợ giảng tại một trung tâm đào tạo chuyên sâu về giọng nói và kỹ năng. Đây là nơi An được rèn luyện sự tự tin đứng trước đám đông, khả năng sư phạm chuyên sâu về giọng nói, đồng thời được tiếp xúc với những người đồng nghiệp vô cùng giỏi và tốt bụng. Nhờ vị trí này, bản thân An đã phát triển hơn, đặc biệt về phong thái và cách ăn nói.

Duy An luôn cảm thấy may mắn khi gia đình, bạn bè rất ủng hộ con đường mà cậu lựa chọn. Theo cậu, đó là điều tuyệt vời và là ước mơ của nhiều người nên bản thân rất tự hào. Đây đồng thời là điểm tựa để nam sinh luôn cố gắng trau dồi, sẵn sàng tiếp thu bài học cuộc sống, đúc kết những kinh nghiệm thực chiến để biến mình trở thành một phiên bản đa dạng hơn.

Việc học vô cùng quan trọng và cần được ưu tiên

Khi được hỏi về cách cân bằng việc học ở trường và công việc ở bên ngoài, An chia sẻ: “Mình tự nhận thấy bản thân không phải là một người học quá giỏi từ lúc vào đại học. Mình đã từng bỏ bê việc học để đi theo những cái thức thời. Nhưng từ khi có những mục tiêu lớn hơn, rõ ràng hơn, mình đã kịp nhận ra việc học rất quan trọng và bắt đầu có những thay đổi ở năm hai. Mình ưu tiên việc học hơn, biết cách sắp xếp lịch làm việc rõ ràng để không bị ôm đồm hoặc trùng với lịch học.”

Ở thời điểm hiện tại, An khá hài lòng vì bản thân đã có kết quả học tập ổn định và hiểu được tầm quan trọng của việc học cho tương lai. An tin rằng, chỉ cần hiểu được tầm quan trọng của việc học, có lộ trình rõ ràng, hết mình vì sự nghiệp và biết nghĩ cho bản thân thì chắc chắn bản thân sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Mọi khó khăn đều sẽ qua đi nếu bản thân không ngừng nỗ lực

Để có được công việc, thành tích như hiện tại, bản thân An cũng đã từng rất chật vật trong hai năm đầu ở Hà Nội. Khi mới từ Phú Thọ xuống Hà Nội để học, mọi thứ với An đều mới lạ và đầy lo lắng. “Có những khoảng thời gian mình chật vật làm công việc dịch vụ với lương tháng chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng. Có những lần mình chán nản vì chẳng chủ động và có phần không hoà nhập được với Hà Nội. Mình từng chuyển trọ trên 6 lần vì nhiều vấn đề xung quanh ảnh hưởng đến việc học và công việc. Có những lúc vì quyết định sai lầm mà trong 2 tháng mình không có một đồng nào để phòng thân nhưng cũng không dám xin bố mẹ. Mình hoạt động câu lạc bộ nhưng giai đoạn năm một, năm hai rất mơ hồ vì không biết có giúp ích được gì cho bản thân hay không”, Duy An bộc bạch.

Nhưng sau cùng, An vẫn biết rằng, bản thân may mắn hơn rất nhiều người khi còn có cơ hội được sống, được học tập, được thay đổi, được thực hiện kế hoạch tương lai. Đó chỉ là những khó khăn nhỏ khởi đầu cho cuộc sống tự lập. Khi An bắt đầu hiểu về giá trị của mình, có công việc tốt hơn, cậu bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân. Từ đó, nam sinh đã có thêm nhiều cơ hội để thể hiện đam mê, kiếm được thu nhập ổn định phục vụ cho cuộc sống. Bên cạnh đó, Duy An cũng luôn cảm thấy biết ơn vì xung quanh luôn có mọi người hỗ trợ, giúp cậu vượt qua khó khăn đầu đời và vững bước hơn trên con đường phía trước.

Ở độ tuổi 18 - 21 tuổi, Duy An cũng rất tích cực tham gia các chương trình, hoạt động vì cộng đồng, chẳng hạn như các chương trình: Đông Ấm, Tết bên em, Mái nhà tình thương, Áo ấm vùng cao,... Nam sinh trường Báo cũng đã trực tiếp tham gia những chuyến từ thiện ở một số tỉnh như: Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An,... Thông qua những hoạt động đó, An có thêm cho mình nhiều tư liệu, nhiều câu chuyện về cuộc sống, giúp bản thân biết cách đối nhân xử thế hơn. An luôn tâm niệm rằng, khi còn trẻ, ngoài việc học ở sách vở, kiến thức xã hội và câu chuyện đời thực cũng là những bài học vô cùng quý giá. Tạm gác lại một chút cái tôi của bản thân để thấu hiểu nhiều hơn. Khi trao đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận được yêu thương từ mọi người.