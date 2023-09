'Nam thần đốn tim' Ahn Hyo Seop dắt tay 'cựu bạn gái tin đồn' của Song Jong Ki về lại thời đi học

Dựa trên bộ phim truyền hình nổi tiếng Đài Loan Some Day or One Day (Muốn gặp anh) , A Time Called You là câu chuyện tình lãng mạn xuyên thời gian với sự tham gia của Jeon Yeo Bin trong vai Jun Hee, một cô gái vô cùng nhớ bạn trai của mình sau khi anh qua đời. Sau một năm để tang, cô bất ngờ du hành ngược thời gian về năm 1998, nơi cô tỉnh dậy với tư cách là học sinh trung học Min Ju và gặp bạn học Si Heon (Ahn Hyo Seop), người trông giống hệt bạn trai quá cố của cô. Mối quan hệ càng rắc rối hơn khi xuất hiện anh chàng In Gyu (Kang Hoon), người đã ấp ủ tình yêu đơn phương với Min Ju từ lâu. A Time Called You sẽ được phát hành vào ngày 8/9 trên Netflix.