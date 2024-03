Nàng Á khôi ‘Người đẹp Tây Nguyên’ Trà My: Không muốn để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa

SVVN - Sở hữu nhan sắc ‘gây thương nhớ’ là thế nhưng Phạm Thị Trà My (sinh năm 2004 tại Đắk Lắk) cho rằng, năng lực, kiến thức và tính cách của mỗi người mới là yếu tố quyết định và bền vững trong dài hạn.

Tích luỹ kiến thức thực tiễn khi còn ngồi ghế giảng đường

Trà My hiện là sinh viên ngành Marketing, khóa K28, trường ĐH Văn Lang. Với nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, cô nàng đã xuất sắc đoạt danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi Người đẹp Tây Nguyên năm 2023. Không chỉ vậy, Trà My còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn - Hội khoa Thương mại, thành viên Ban Dịch thuật VLU communication team và đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023.

Tham gia các hoạt động của Đoàn trường, với Trà My là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong cuộc sống sinh viên. Đó không chỉ là cơ hội để xây dựng một môi trường hỗ trợ và phát triển bản thân, mà còn là nơi mà chúng ta có thể tiếp xúc, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng sống. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động Đoàn cũng giúp sinh viên cải thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình huống trong cuộc sống hằng ngày.

Đầu tháng Ba vừa rồi, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng”, Trà My đã và đang tham gia hoạt động “Sắc xanh Văn Lang” do Đoàn và Hội của trường tổ chức. Đây là một cơ hội tốt để Trà My cùng các bạn sinh viên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hoạt động như thế còn tiếp thêm cho cô nàng năng lượng tích cực: “Tuổi trẻ nhiệt huyết, năng động” và không muốn để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa.

Hiện tại, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Thương mại, mỗi hoạt động được Trà My tận dụng để trải nghiệm và học hỏi thêm về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Việc tham gia các hoạt động Đoàn cũng giúp Trà My tích luỹ kiến thức thực tiễn, hỗ trợ cho sự nghiệp sau này. Đây còn là môi trường để rèn luyện tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, khám phá cơ hội và mở rộng tầm nhìn, điều mà không thể đạt được bằng cách chỉ ngồi trong lớp học.

Hằng năm, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, Trà My cho biết, cô thấy may mắn khi được tham gia những hoạt động như vậy. Trà My chia sẻ: “Mình sẽ cố gắng học tập để sau này có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và đóng góp nhiều hơn với cộng đồng”.

Lan tỏa những điều tích cực

Sau khi đoạt danh hiệu Á khôi 1 Người đẹp Tây Nguyên, Trà My vẫn chưa có ý định sẽ tham gia tiếp một cuộc thi sắc đẹp khác. Cô nàng luôn muốn từ danh hiệu này sẽ lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng một cách xứng đáng. Nàng Á khôi sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức từ việc học tập ở trường và các hoạt động xã hội. Sau này, nếu có cơ hội, Trà My mới cân nhắc việc thử sức ở những cuộc thi sắc đẹp khác.

Mặc dù có áp lực nhưng Trà My nhận thấy đó cũng chính là động lực mạnh mẽ để cô phát triển và đạt được những mục tiêu: "Điều quan trọng là học cách cân bằng, biết điều chỉnh để áp lực không trở thành gánh nặng, mà là nguồn động viên bản thân tiến lên phía trước". Trà My cho biết thêm, tinh thần, giá trị cá nhân, với cô, vẫn là điểm mạnh và điều quan trọng nhất.

Trong cuộc sống, Trà My đã chịu ảnh hưởng từ rất nhiều người, từ gia đình, thầy cô, bạn bè đến những người ngẫu nhiên tiếp xúc. Từ mỗi người, My học được những bài học quý giá về sự kiên nhẫn, tôn trọng, tính trách nhiệm... Đúng như câu nói: “Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên”.

Nói về quan điểm khi nhiều bạn trẻ thi nhan sắc để tìm kiếm cơ hội, Trà My cho rằng, điều này cần được suy xét một cách cẩn trọng và sâu sắc hơn. Cô nàng bày tỏ: “Đối với My, năng lực, kiến thức và kỹ năng chuyên môn là yếu tố quan trọng hơn. Một sinh viên có thể không có ngoại hình nổi bật, nhưng nếu họ có kiến thức sâu rộng, kỹ năng vững vàng và tinh thần làm việc mạnh mẽ, họ vẫn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp”.

“Do đó, thay vì tập trung quá nhiều vào ngoại hình, chúng ta nên đầu tư vào việc phát triển bản thân để có thể thành công và tiến bộ mỗi ngày”.

Trong tương lai gần, ưu tiên hàng đầu của Trà My là nâng cao kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành học, đồng thời mở rộng hiểu biết, tương tác xã hội. Ý thức về trách nhiệm cộng đồng sẽ luôn thúc đẩy Trà My đóng góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, mang lại sự hỗ trợ và động viên cho những người cần giúp đỡ. Cô sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động do Đoàn trường và khoa tổ chức, bởi đó là cơ hội để thực hiện những hành động ý nghĩa, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng.