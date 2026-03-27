Nàng "Miss Ấn tượng" trường Đại học Yersin và khát vọng khẳng định dấu ấn cá nhân

SVO - Không chỉ sở hữu danh hiệu Miss Ấn tượng tại trường Đại học Yersin Đà Lạt, Phạm Thị Bích Ngọc còn gây chú ý bởi tư duy nhạy bén của một sinh viên ngành Truyền thông. Từng trải qua những lúc tự ti và áp lực trước sự thành công của bạn bè đồng trang lứa, cô gái sinh năm 2005 này đã chọn cách đối diện để trưởng thành, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và nghệ thuật.

Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 2005) hiện đang theo học ngành Truyền thông tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Là một người trẻ năng động, yêu thích cái đẹp và sự sáng tạo, Bích Ngọc luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực để phát triển bản thân.

Sở thích của Bích Ngọc trải dài từ chụp ảnh, quay video, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đến thời trang và làm đẹp. Cô đặc biệt yêu thích việc thể hiện bản thân qua hình ảnh, phong cách cá nhân và cách cô lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Ước mơ lớn nhất của Bích Ngọc là xây dựng được thương hiệu cá nhân riêng, phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông – hình ảnh – thời trang và xa hơn nữa là mở một cửa hàng thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hiện tại, bên cạnh việc học tập tại trường, Bích Ngọc tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến người mẫu ảnh, sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh cá nhân. Đây là những bước đi quan trọng để cô hiện thực hóa ước mơ của chính mình.

Bích Ngọc chia sẻ: "Ban đầu, mình chỉ đơn giản là thích chụp hình, làm đẹp và lưu lại những khoảnh khắc của bản thân. Nhưng càng về sau, mình càng nhận ra bản thân rất yêu thích việc sáng tạo nội dung, xây dựng hình ảnh và thể hiện trước ống kính".

Việc theo học ngành Truyền thông đã trang bị cho Bích Ngọc những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển tư duy nội dung, hình ảnh và định hướng rõ ràng hơn cho con đường sự nghiệp mà cô đã chọn.

Tuy nhiên, trên hành trình theo đuổi đam mê, Bích Ngọc cũng không tránh khỏi những lúc tự ti, hoài nghi về bản thân. Cô từng sợ rằng, bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ nổi bật để thành công.

Nhưng thay vì chìm đắm trong sự tự ti, Bích Ngọc đã chọn cách đối diện với nó. Cô quyết tâm cố gắng từng ngày, dám bắt đầu, dám thử sức và không ngại thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Bích Ngọc phải đối mặt là áp lực, sự so sánh bản thân với người khác và cảm giác mình đang đi chậm hơn so với những người xung quanh.

Để vượt qua những áp lực này, Bích Ngọc đã học cách kiên nhẫn với chính mình, không ép bản thân phải hoàn hảo ngay lập tức và luôn tự nhủ rằng: chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua đã là điều đáng quý. Đây là một bài học quý giá mà cô đã rút ra được trên con đường trưởng thành.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất Bích Ngọc đã đạt được là danh hiệu Miss Ấn Tượng – Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực và đóng góp của cô trong các hoạt động của trường.

Ngoài ra, Bích Ngọc còn có cơ hội tham gia vào một số sản phẩm nghệ thuật như: MV Em hài lòng chưa của Lê Gia Bảo x Producer T.A, MV, MV Nghèo thì ai thương của Finn Nguyên Hy x Lai Hoàng, cùng một số phim ngắn. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô trau dồi kỹ năng mà còn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong thời gian tới, Bích Ngọc đặt mục tiêu tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực hình ảnh, sáng tạo nội dung và thời trang. Cô mong muốn xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chỉn chu, chuyên nghiệp và mang dấu ấn riêng biệt.

Để đạt được những mục tiêu này, Bích Ngọc không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng. Cô cũng tích cực tham gia vào các hoạt động, dự án liên quan đến lĩnh vực đam mê.

Một câu nói Bích Ngọc rất yêu thích và luôn tâm niệm: “Hãy trở thành phiên bản tỏa sáng nhất của chính mình”. Đây là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua mọi khó khăn và thử thách trên con đường theo đuổi ước mơ.

(Ảnh: NVCC)