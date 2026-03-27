Nữ Bí thư Chi đoàn lan tỏa tinh thần tuổi trẻ Đoàn viên bằng hành trình không ngừng bứt phá

SVO - Không chỉ năng động trong công tác Đoàn - Hội, Nguyễn Thu Thương, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, còn là gương mặt trẻ tiêu biểu với hành trình bền bỉ vượt giới hạn, sống trách nhiệm và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ trong tháng Thanh niên.

Rực rỡ sắc màu tuổi trẻ từ những phong trào Đoàn

Ở Nguyễn Thu Thương, người ta dễ bắt gặp hình ảnh của một nữ sinh luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, sự chủ động và tinh thần dấn thân trong mọi hoạt động tập thể. Từ những năm học phổ thông đến môi trường đại học, cô luôn chọn cho mình cách sống của một Đoàn viên trẻ: không ngại việc khó, không đứng ngoài phong trào và luôn muốn đóng góp bằng khả năng của bản thân.

Hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thu Thương đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò như Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Viện Quản trị Kinh doanh và Trưởng ban Chuyên môn CLB Ngoại giao Lễ tân PU - UEB. Việc cùng lúc gánh vác nhiều trách nhiệm không khiến cô chùn bước, trái lại càng cho thấy bản lĩnh, kỹ năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm của một cán bộ Đoàn - Hội trẻ.

Thu Thương năng nổ tham gia các hoạt động của Đoàn.

Với Thu Thương, tham gia công tác Đoàn không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là môi trường để rèn luyện, trưởng thành và học cách sống vì tập thể. Ở đó, mỗi chương trình, mỗi hoạt động là cơ hội để người trẻ học cách kết nối, sẻ chia và biết đưa sức trẻ của mình vào những điều có ích cho cộng đồng.

Từ mái trường phổ thông đến hành trình trưởng thành của một Đoàn viên tiêu biểu

Ngọn lửa nhiệt huyết ấy không phải tự nhiên mà có. Từ thời học tại THPT Đan Phượng, Thu Thương đã là gương mặt nổi bật trong nhiều hoạt động của Đoàn trường. Cô hăng hái tham gia sinh hoạt, tình nguyện, văn nghệ, các chương trình tập thể và luôn giữ tinh thần xông xáo, trách nhiệm. Chính môi trường ấy đã góp phần vun đắp cho cô bản lĩnh của một người trẻ biết hành động, biết tiên phong và biết sống có mục tiêu.

Không chỉ nổi bật ở phong trào, Thu Thương còn ghi dấu ấn qua thành tích thể thao. Những giải thưởng điền kinh, từ giải Nhì nhảy cao cấp huyện đến giải Nhất rồi Huy chương Đồng cấp Thành phố, không chỉ là những cột mốc thành tích, mà còn phản chiếu một tinh thần rất rõ của tuổi trẻ: dám chinh phục giới hạn, dám bền bỉ với điều mình theo đuổi.

Thu Thương đạt Huy chương Đồng môn Điền kinh tại Hội thi Thể dục thể thao cấp thành phố năm học 2022 - 2023.

Chính những năm tháng vừa học tập, vừa rèn luyện trong môi trường Đoàn ở trường phổ thông đã trở thành nền tảng quan trọng để cô gái trẻ bước vào giảng đường đại học với tâm thế tự tin, chủ động và giàu khát vọng.

Tuổi trẻ không chỉ tỏa sáng, mà còn biết cống hiến

Điều đáng quý ở Thu Thương là cô không xem những vai trò mình đang có như một danh xưng để làm đẹp hồ sơ. Trong các hoạt động cộng đồng, cô chọn cách xuất hiện bằng sự lăn xả, gần gũi và thật lòng. Từ chương trình “Trung thu cho em” tại địa phương đến hỗ trợ tổ chức lễ hội làng truyền thống ở quê hương xã Ô Diên, Thu Thương đều góp mặt với tinh thần trách nhiệm của một người trẻ muốn làm điều gì đó thiết thực cho cộng đồng xung quanh.

Nữ sinh tham gia hoạt động thiện nguyện nấu cơm cho các em nhỏ tại

﻿Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đó cũng là hình ảnh rất đẹp của tuổi trẻ hôm nay trong tháng Ba - tháng của nhiệt huyết, cống hiến và hành động. Sự năng động của một Bí thư Chi đoàn không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động tham gia, mà còn được thể hiện qua khả năng truyền cảm hứng cho bạn bè, lan tỏa tinh thần tích cực và góp phần làm cho tập thể trở nên gắn kết hơn.

Bên cạnh đó, việc lọt vào Top 9 Hoa khôi sinh viên UEB năm 2024 càng cho thấy một chân dung sinh viên toàn diện: tự tin, năng động, biết hoàn thiện bản thân nhưng vẫn luôn giữ tinh thần trách nhiệm với tập thể. Ở Thu Thương, vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình ảnh nổi bật trên sân khấu, mà còn ở cách cô âm thầm cống hiến trong những công việc thường ngày của Đoàn - Hội.

Thu Thương lọt Top 9 Hoa khôi sinh viên UEB năm 2024.

Phía sau sự rực rỡ là một hành trình bền bỉ đi lên

Nếu những hoạt động Đoàn, những thành tích học tập và phong trào là phần nổi bật dễ nhìn thấy, thì phía sau đó là cả một hành trình nỗ lực âm thầm. Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, nơi bố mẹ đã dành hơn 20 năm cuộc đời bám trụ vỉa hè để nuôi ba anh em ăn học, Thương sớm thấu hiểu giá trị của sự hy sinh. Chính hoàn cảnh ấy khiến cô sớm hiểu rằng mọi thành quả đều không đến từ may mắn, mà được đánh đổi bằng rất nhiều cố gắng.

Luôn lạc quan, Thu Thương chọn đối diện thử thách bằng sự bền bỉ và quyết tâm.

Có lẽ vì thế mà ở cô luôn hiện diện tinh thần tự lập rất rõ. Từ khi còn là học sinh, Thu Thương đã ý thức việc phụ giúp bố mẹ, tập tự chủ cuộc sống và không cho phép bản thân sống hời hợt với những hy sinh của gia đình. Những nhọc nhằn ấy không làm cô thu mình lại, mà trở thành động lực để cô sống tích cực hơn, nỗ lực hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình.

Có những câu chuyện truyền cảm hứng không cần bắt đầu từ điều gì quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là hành trình của một người trẻ luôn cố gắng mỗi ngày: học tập nghiêm túc, tích cực trong phong trào, bền bỉ với mục tiêu và không quên cội nguồn của mình.

Nguyễn Thu Thương là một gương mặt như thế. Từ những hoạt động Đoàn sôi nổi, những thành tích trên giảng đường, sân thể thao đến ý chí vươn lên từ hoàn cảnh đời thường, cô cho thấy hình ảnh đẹp của một Đoàn viên trẻ trong thời đại mới: bản lĩnh, trách nhiệm, biết cống hiến và luôn mang trong mình khát vọng vươn lên.