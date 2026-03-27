Từ cậu học sinh dựng lán bắt sóng học online đến chàng sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

SVO - Từng gây chú ý với hình ảnh dựng lán trên đồi để bắt sóng 3G học trực tuyến giữa mùa dịch COVID-19, Quang Thế Hà (sinh năm 2004) giờ đây đã là sinh viên năm tư chuyên ngành Trinh sát cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân. Hành trình của Hà là câu chuyện về ý chí học tập, sự trưởng thành trong môi trường kỷ luật và khát vọng cống hiến của một người trẻ.

Quang Thế Hà - sinh viên năm tư chuyên ngành Trinh sát cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân (T02).

“Chỉ cần được học như các bạn là đủ”

Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thế Hà trở về bản Cướm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và bắt đầu học trực tuyến như nhiều học sinh khác. Tuy nhiên, điều kiện thực tế tại địa phương khiến việc học trở nên vô cùng khó khăn: chưa có điện lưới quốc gia, nguồn điện phụ thuộc vào năng lượng mặt trời, sóng Internet gần như không có. “Nhà mình cách trung tâm xã khoảng 8km, xung quanh là đồi núi nên gần như không có sóng 3G, điện thì chỉ đủ thắp sáng. Thậm chí đến việc sạc điện thoại cũng là một vấn đề khó khăn”, Hà nhớ lại.

Những ngày đầu, Hà cố gắng “bắt sóng vớt” ngay tại nhà, tận dụng những điểm hiếm hoi có tín hiệu để tải tài liệu, làm bài rồi gửi lại cho giáo viên. Tuy nhiên, cách học này không thể duy trì lâu dài, đặc biệt khi việc học trực tuyến yêu cầu kết nối ổn định hơn.

Nhận ra một điểm trên đồi cách nhà khoảng 1km có thể bắt được sóng, Hà quyết định dựng một chiếc lán nhỏ để làm nơi học tập. Tận dụng vật liệu sẵn có, cậu học sinh lớp 10 tự tay dựng nên một không gian học tập đơn sơ giữa rừng. “Một buổi sáng mình lên đồi, chọn được chỗ sóng khỏe để dựng lán. Hôm đó may mắn trời mưa, đất mềm nên việc đào nền khá nhanh, mình chặt cây làm khung rồi lợp lá cọ. Ban đầu chỉ tạm bợ, nhưng hôm sau đã có bàn và chỗ ngồi để học”, chàng sinh viên kể.

Chiếc lán mà Hà đã tự dựng trong những ngày học trực tuyến mùa đại dịch.

Thế Hà ngồi học trong chiếc lán do chính mình dựng.

Gần một tháng sau đó, chiếc lán nhỏ trở thành “lớp học” quen thuộc. Mưa rừng, muỗi, vắt hay những bất tiện sinh hoạt không còn là trở ngại quá lớn. Điều quan trọng với Hà khi ấy là có thể học tập đầy đủ hơn. “Với mình, những khó khăn đó không đáng kể. Chỉ cần có điều kiện được học như các bạn cùng trang lứa là đã đủ rồi”, Hà chia sẻ.

Câu chuyện sau đó được lan tỏa trên báo chí, kéo theo sự quan tâm của cộng đồng và các đơn vị hỗ trợ. Việc lắp đặt trạm phát sóng 4G tại khu vực không chỉ giúp Hà và các thành viên trong gia đình mà còn mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho nhiều học sinh trong bản.

Từ những ngày học tập trong chiếc lán nhỏ giữa núi rừng, Quang Thế Hà không chỉ tìm được cách vượt qua khó khăn trước mắt mà còn dần hình thành cho mình mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai.

Trưởng thành trong môi trường Học viện Cảnh sát nhân dân

Từ niềm yêu thích với các bộ phim tài liệu về chiến tranh chống xâm lược của đất nước ta và các bộ phim phá án của cảnh sát đặc biệt là các bộ phim về cảnh sát hình sự, Quang Thế Hà sớm định hình mục tiêu theo đuổi ngành Cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp THPT, Quang Thế Hà đặt mục tiêu thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Sự kiên trì và nỗ lực trong suốt quá trình học tập đã giúp cậu trúng tuyển vào chuyên ngành Trinh sát cảnh sát - lựa chọn đúng với nguyện vọng và niềm đam mê đã ấp ủ từ trước.

Bước vào môi trường học viện, sự thay đổi lớn nhất đến từ tính kỷ luật và tác phong. Từ một học sinh quen với nếp sống tự do, Hà phải thích nghi với những quy định chặt chẽ trong sinh hoạt và học tập. “Trước đây mình khá thoải mái, nhưng vào học viện thì từ quần áo, giày dép đến lời nói, cách đi đứng đều phải chỉn chu. Mọi thứ đều có quy định rõ ràng”, Hà cho biết.

Quang Thế Hà trong trang phục học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, rèn luyện tác phong kỷ luật trong môi trường đào tạo đặc thù.

Không chỉ là thay đổi bên ngoài, môi trường học viện còn rèn luyện cho Hà nhiều kỹ năng quan trọng. Lịch sinh hoạt theo chế độ trong ngày đòi hỏi sự chủ động và khả năng quản lý thời gian tốt. “Sau một thời gian, mình thấy mình trưởng thành hơn, biết sắp xếp công việc, tự lập trong suy nghĩ và hành động. Kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể cũng được cải thiện rất nhiều”, Hà chia sẻ với sự tự hào. Chính môi trường kỷ luật này đã góp phần định hình một phiên bản trưởng thành hơn của chàng trai vùng cao năm nào.

Bên cạnh việc học tập và rèn luyện chuyên môn, Quang Thế Hà còn tham gia đoàn Trống hội của Học viện, một tập thể nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ nhiều học viên có năng khiếu và được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chính môi trường này giúp Hà không chỉ phát triển thêm về kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm.

Đặc biệt, Hà có cơ hội tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn của đất nước như tham gia khối Trống hội Diễu binh, Diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật khác. Với cậu, đó là một trải nghiệm đáng nhớ, khi lần đầu được hòa mình vào không khí trang trọng và quy mô của những ngày lễ trọng đại. Hà cho biết, cảm xúc rõ ràng nhất khi đứng trong đội hình biểu diễn là niềm tự hào và vinh dự khi được góp một phần nhỏ vào không khí chung của cả nước.

Quang Thế Hà tham gia đoàn Trống hội T02, biểu diễn tại sự kiện lớn A80 trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không dừng lại ở những thay đổi trong học tập và sinh hoạt, môi trường Học viện Cảnh sát nhân dân còn mở ra cho Quang Thế Hà nhiều cơ hội rèn luyện và khẳng định bản thân.

Dấu mốc Đảng viên và khát vọng cống hiến

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Quang Thế Hà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng, mà còn là bước chuyển về nhận thức và trách nhiệm của một người trẻ. “Việc trở thành đảng viên giúp mình ý thức rõ hơn trong tư tưởng, học tập, rèn luyện và trong cách ứng xử hằng ngày”, Hà chia sẻ.

Quang Thế Hà chính thức đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau quá trình nỗ lực và rèn luyện.

Hành trình phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng đối với Quang Thế Hà không phải là một dấu mốc đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả quá trình rèn luyện bền bỉ trong môi trường kỷ luật của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngay từ khi mới vào trường, Hà đã xác định rõ mục tiêu và chủ động xây dựng cho mình một lộ trình cụ thể, từ học tập đến rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể.

Chia sẻ về quá trình này, Hà cho biết: “Để được đứng vào hàng ngũ đảng viên, bản thân mình phải tập trung cao độ trong suốt quá trình học tập, đảm bảo các đầu điểm học tập và điểm rèn luyện phải đạt yêu cầu”. Với cậu, việc trở thành Đảng viên không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực toàn diện, từ ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đến quá trình hoàn thiện bản thân trong môi trường đặc thù.

Từ chính hành trình của mình, Quang Thế Hà cho rằng mỗi người đều có hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng là biết kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngại thử thách. Cậu hy vọng rằng, bằng sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến, mỗi bạn trẻ đều có thể tự viết nên câu chuyện của riêng mình.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với nền tảng đã có, Quang Thế Hà đang từng bước tiến về phía trước với sự kiên trì, kỷ luật và khát vọng cống hiến cho xã hội.

(Ảnh: Minh Hiền - Nhân vật cung cấp)