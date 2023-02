Ngất ngây trước nhan sắc đẹp hơn hoa của hai chàng mỹ nam mở hàng phim Hàn 2023

SVVN - Sở hữu gương mặt điển trai cực ăn hình, diễn xuất có chiều sâu, cùng với nỗ lực không ngừng, hai nam diễn viên này chắc chắn sẽ bùng nổ trong năm 2023.

Bae In Hyuk

Chàng 'thế tử đoản mệnh' trong Dưới bóng trung điện - Bae In Hyuk cũng được xem là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023. Bae In Hyuk sinh năm 1998, tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật diễn xuất, Viện Nghệ thuật Seoul.

‘Debut’ từ năm 2019, anh hoạt động đều đặn và chăm chỉ, rồi dần dần chinh phục khán giả nhờ thực lực qua các vai diễn trong My Roommate Is A Gumiho (Bạn cùng phòng của tôi là hồ ly) và At A Distance Spring Is Green (Mùa xuân xanh từ xa) năm 2021. Năm 2022, Bae In Hyuk có tận 3 dự án gây tiếng vang là Why Her (Tại sao lại là Oh Soo Jae?), Cheer Up (Vũ điệu tuổi trẻ) và Under the Queen's Umbrella (Dưới bóng trung điện).

Sang tới năm 2023, bộ phim điện ảnh Ditto - Thanh âm tình đầu có sự tham gia của Bae In Hyuk ra mắt tại Hàn Quốc đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, thiết lập những kỷ lục cho thể loại phim lãng mạn. Đã từ rất lâu rồi, điện ảnh xứ Hàn mới lại được đón một tác phẩm có hiệu ứng truyền thông lớn, được khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ ủng hộ như vậy.

Na In Woo

Cũng góp mặt trong Ditto - Thanh âm tình đầu với 'thế tử đoản mệnh' Bae In Hyuk là diễn viên Na In Woo. Sinh năm 1994, Na In Woo từng được đào tạo để trở thành thần tượng, và có thời gian đào tạo với Jinyoung và JAY B của GOT7, Jungyeon của TWICE và Youngjae của B.A.P. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy con đường “idol” không phù hợp với bản thân, In Woo chuyển hướng sang diễn xuất.

Sau nhiều vai nhỏ, cuối cùng, Na In Woo cũng gặt hái được trái ngọt. Tham gia Mr. Queen (Chàng hậu), anh đã thể hiện xuất sắc vai nam phụ - Kim Byeong In, 'anh trai mưa' của nữ chính. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai, nụ cười ấm áp, cộng thêm diễn xuất có thần thể hiện trọn vẹn tình cảm sâu đậm dành cho hoàng hậu Kim So Yong, chàng diễn viên sinh năm 1994 đã đốn tim hàng triệu fan nữ dõi theo bộ phim.

Năm 2023, tham gia bộ phim điện ảnh Ditto - Thanh âm tình đầu, Na In Woo sẽ đóng cặp với Cho Yi Hyun. Ditto kể về câu chuyện của hai sinh viên trường đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí, niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học, niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ.

Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời…