Ngày hội việc làm - Ulis Job Fair 2022 có hơn 50 đơn vị tuyển dụng trong và ngoài nước

SVVN - Sinh viên RMIT thắng giải Ba “The Most Agile Team - Đội bền bỉ nhất” tại một cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh khu vực.

SVVN - Dàn nghệ sĩ trẻ gồm những tên tuổi như Janie, K-ICM, Osad, Thịnh Suy, Lyly, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Việt sẽ góp mặt tại sự kiện âm nhạc trực tuyến Saigon Playlist vào tối ngày 25/9 để gây quỹ cho chương trình “Thêm một bữa no, thêm một nụ cười”.

SVVN - Dù ở bất cứ nơi đâu, người hâm mộ túc cầu có thể dễ dàng tận hưởng các giải đấu hàng đầu thế giới , cập nhật thông tin nhanh nhất trên các thiết bị điện tử di động có kết nối internet. Trên các kênh Bóng đá TV, Thể thao TV, Thể thao Tin tức HD, ON Sports+ và các ứng dụng ON, ON+.