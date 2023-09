Nghỉ lễ, bạn trẻ Sài Gòn rủ nhau trải nghiệm chèo SUP

SVVN - Cứ mỗi dịp cuối tuần, CLB Thanh Đa SUP (quận Bình Thạnh, TP. HCM) lại đông vui nhộn nhịp các bạn trẻ tìm đến tham gia hoạt động thể thao chèo SUP.

Môn thể thao dưới nước mới mẻ

Chèo SUP là một môn thể thao dưới nước mới mẻ nhưng nhanh chóng trở thành hoạt động phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ, bởi sự đơn giản, tiện lợi của nó. Người chơi không cần phải biết bơi, mà chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật chèo cơ bản là có thể di chuyển ổn định trên mặt nước.

Theo anh Huỳnh Tấn Sang (Quản lý Thanh Đa SUP Club), khung giờ đẹp nhất là thời điểm hoàng hôn buông xuống, lúc 16h - 17h mỗi ngày. “Các hoạt động sẽ diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần, nhưng hoạt động mạnh nhất là vào dịp cuối tuần. 15h30 là khoảng thời gian đông khách nhất, lúc này trời cũng đã mát mẻ. Đây là lúc người chơi có thể tận hưởng khoảnh khắc đẹp của buổi hoàng hôn, sự mát mẻ của không khí”, anh Sang cho biết thêm.

Trước khi bắt đầu hành trình, các bạn trẻ sẽ được các huấn luyện viên (HLV) trang bị kỹ lưỡng các kỹ năng chèo, cách xử lý tình huống, cũng như trang bị áo phao, túi chống nước để đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động.

Sự kết hợp giữa thể thao và thiên nhiên, cùng với tính đơn giản và dễ tiếp cận của hoạt động này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với người trẻ trong những dịp lễ, tết. Chị Nguyễn Ngọc Thanh Thanh (24 tuổi), một người mới tham gia hoạt động chèo SUP, chia sẻ: “Lúc mới xuống SUP, mình đã rất lo lắng, mình sợ sẽ không thể làm được như HLV đã hướng dẫn, nhưng khi bắt đầu thực hành cùng với sự tận tình của HLV, chỉ mất 20 phút là mình đã có thể đứng trên SUP. Mình cảm thấy nó không khó như tượng tưởng lúc đầu”.

Cùng hòa mình vào thiên nhiên

Chèo SUP không chỉ đơn giản là một hoạt động vận động, mà còn là một cách để người trẻ kết nối với thiên nhiên và cảm nhận sự bình yên của môi trường nước. Nguyễn Đặng Bảo Trân chia sẻ: "Mình muốn kiếm một bộ môn thể thao không nguy hiểm và đặc biệt là dễ tham gia trong thành phố,bnên đã rủ bạn bè đến đây. Môn này không quá khó, lại rất vui khi tham gia chung cùng những người bạn”.

Dịp lễ thường là thời điểm mà nhiều người chọn để quay về quê hương hoặc thực hiện các chuyến du lịch xa, tận hưởng thời gian nghỉ cùng gia đình và bạn bè. Vì vậy, theo chia sẻ của anh Tấn Sang, trong những dịp lễ lượng khách tham gia tour SUP ít hơn so với các ngày bình thường, tuy nhiên,nsố lượng bạn trẻ đăng ký trải nghiệm loại hình này lại có xu hướng tăng hơn trong dịp lễ.

Theo anh Tấn Sang, mỗi SUP có thể di chuyển tối đa 2 người, tuy nhiên, để có hành trình tuyệt vời nhất thì nên sử dụng một người trên một SUP. Nói về cảm giác khi lần đầu chèo SUP, Lê Hoàng Phúc (trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM) bày tỏ: “Lúc đầu, mình cảm thấy khá lo lắng nhưng chỉ mất khoảng 5 - 10 phút thì mình đã làm quen được. Phần khó nhất đối với mình là việc từ từ đứng trên SUP, gió khá mạnh, lắc qua lắc lại rất khó để đứng vững nhưng sau khi làm quen được thì mình cảm thấy không quá khó như mình hình dung ban đầu”.

Những trải nghiệm tích hợp với thiên nhiên, sự yên bình đã khiến chèo SUP trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những bạn trẻ muốn tạm xa cuộc sống ồn ào và căng thẳng. “Bình thường, bộn bề với công việc nhưng khi ra đây chơi, mình cảm thấy rất thoải mái. Mình nghe được tiếng sóng, tiếng gió... cảm giác rất yên bình và thoải mái”, Bảo Trân bộc bạch.

Một trong những đặc điểm nổi bật của hoạt động chèo SUP trên sông Sài Gòn là bạn trẻ có thể tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của thời điểm “hoàng hôn” trong ngày. Đứng trên tấm SUP, bạn có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn từ trên mặt nước, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời và thư giãn tâm hồn.

Sau hơn một tiếng chèo SUP tại khu vực Thanh Đa (Q. Bình Thạnh, TP. HCM), Hoàng Phúc đã có cho mình những tấm hình ưng ý với khung cảnh thiên nhiên "cực chill". “Ở đây, mình có thể ngắm sông nước, cầu Bình Triệu, đi qua những khu biệt thự lộng lẫy tại Thảo Điền, tận hưởng vẻ đẹp sang trọng của những ngôi nhà ven sông, khám phá những góc khuất tuyệt đẹp của sông Sài Gòn”, Hoàng Phúc nói.