Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần hòa giọng rộn ràng trong dự án đón Tết Bính Ngọ 2026

SVO - Chương trình 'Gala nhạc Việt' chính thức ra mắt MV lyrics ca khúc mang tên 'Năm nay con ngựa'. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt, được thể hiện bởi Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần.

Nhạc sĩ Phạm Đạt chia sẻ, ca khúc được viết dựa trên những biến cố thăng trầm của năm 2025. Trong một năm có nhiều diễn biến buồn hơn vui, nhạc sĩ đã chọn lọc những cảm xúc đó để viết nên lời ca với thông điệp: "Chuyện gì qua thì đã qua rồi, cố gắng làm lại. Còn sức khỏe là còn gỡ quẻ".

Thông qua thể loại nhạc điện tử hiện đại pha trộn nhiều phong cách, nhạc sĩ muốn gửi gắm năng lượng tích cực, rộn ràng. Đồng thời, bài hát cũng trực tiếp đề cập đến thực trạng một số bạn trẻ hiện nay có lối sống vô tư, lệch lạc nhận thức và đua đòi mà quên đi những áp lực, khó khăn của gia đình.

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết, chương trình Gala nhạc Việt năm nay mang chủ đề "Năm mới khởi sắc". Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhận được nhiều bài hát về chủ đề con ngựa. Trong đó, Năm nay con ngựa đã thuyết phục được ê kíp bởi sự phù hợp không khí năm mới.

Mỗi nghệ sĩ tham gia đều có những cảm nhận riêng biệt về sức hút của ca khúc. Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ "viral" nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Dù tự nhận là "cây đa cây đề" với nhiều kỹ năng sân khấu, nhưng nam ca sĩ khẳng định, sẽ "kìm bớt chiêu trò" cá nhân để làm nổi bật tổng thể bài hát cùng các đàn em.

Gin Tuấn Kiệt cho biết, đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm. Tiêu Minh Phụng tiết lộ, sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới.

Về sự kết hợp này, Gin Tuấn Kiệt nhận xét mỗi người mang một màu sắc khác nhau: Từ sự tinh nghịch của Ngô Kiến Huy, vẻ "xéo xắt" của Tăng Phúc đến phong cách miền Tây của Tiêu Minh Phụng và hình ảnh "ông bố bỉm sữa" của bản thân. Riêng BB Trần đùa rằng, thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình.

Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ. Gin Tuấn Kiệt cũng hé lộ dự định ra mắt album đầu tay đầy tâm huyết trong năm nay. Trong khi đó, BB Trần hóm hỉnh gợi ý tác giả nên đổi tên bài hát theo từng năm để các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn thường xuyên mà không phải chờ đợi hết một con giáp.