'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ lý do khiến cô bị trầm cảm

SVO - Việt Trinh là một trong những 'mỹ nhân' hàng đầu của màn ảnh Việt một thời. Cuộc sống của một 'ngôi sao hạng A' như cô nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Việt Trinh là một nữ diễn viên, đạo diễn nổi tiếng bậc nhất Việt Nam thập niên 1990. Cô được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" màn ảnh, với đôi mắt to tròn, sắc sảo. Việt Trinh tạo dấu ấn qua các bộ phim kinh điển trong Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Sao em vội lấy chồng. Cô từng là minh tinh hạng A, với thù lao kỷ lục cùng với nhiều câu chuyện bên lề gây chú ý trong công chúng.

Mới đây, Việt Trinh chia sẻ trong vlog cá nhân, từng trải qua trầm cảm do nhiều nguyên nhân. Cô cho biết, do tính chất công việc là một diễn viên nên phải nhập vai thành nhiều nhân vật khác nhau. Những lúc vui mà cô lại phải nhập vai buồn và ngược lại. Rồi cô liên tục phải thức khuya dậy sớm, di chuyển nhiều nơi, làm cho việc nghỉ ngơi và ăn uống không đúng giờ.

Sau đó, Việt Trinh tiết lộ, khi cô đang mang thai cũng đã bị trầm cảm nhẹ. Thời điểm đó, trong quá trình mang thai, cô lo âu và nghĩ đến rất nhiều việc tiêu cực. Đến cuối thai kỳ, cô cũng tăng cân rất nhanh nên tạo ra sự lo lắng cho sức khỏe. "Người đẹp Tây Đô" cũng chia sẻ, cô bị trầm cảm sau sinh nhưng không hề biết.

Cô kể lại: "Khi đó, chỉ cần con bị ọc sữa là tự cảm thấy bản thân tệ hại. Chỉ cần con bị điều gì đó là Trinh cảm thấy như mình gây ra cho con. Trinh bị như vậy kéo dài 2 - 3 năm. Từ nguyên do đó cộng với tính chất công việc khiến thần kinh mình chịu không nổi và dẫn đến trầm cảm".

Hiện tại, Việt Trinh dành toàn thời gian chăm sóc con và bản thân. Cô ưu tiên việc tập thể thao, chọn các phương thức giải trí thư giãn để giúp bản thân vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống.

