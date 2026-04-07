‘Devil Wears Prada 2’ tung 'trùm cuối', fan được phen 'rú rít'

SVO - 20th Century Studios vừa tung đoạn trailer cuối cùng cho bộ phim The Devil Wears Prada 2. Đoạn trailer được công bố có sử dụng ca khúc mới 'Runway' do Lady Gaga và Doechii thể hiện.
The Devil Wears Prada 2 là phần tiếp theo của bộ phim năm 2006, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lauren Weisberger. Phần phim gốc kể về Andy Sachs (Anne Hathaway), một nhà báo trẻ đầy tham vọng, trở thành trợ lý cho Tổng Biên tập tạp chí thời trang khắt khe Miranda Priestly (Meryl Streep).
Trong trailer phần hai, Andy được nhìn thấy tái ngộ Miranda sau nhiều năm để giúp tạp chí Runway vượt qua một bê bối. Emily Blunt và Stanley Tucci cũng trở lại với vai trợ lý cũ Emily và Giám đốc Nghệ thuật Nigel của Miranda.
Dàn diễn viên mới gồm: Simone Ashley, ngôi sao của Bridgerton trong vai trợ lý hiện tại của Miranda, cùng với Lucy Liu, B. J. Novak và Justin Theroux.
The Devil Wears Prada 2 dự kiến ra rạp vào ngày 1/5.