‘Devil Wears Prada 2’ tung 'trùm cuối', fan được phen 'rú rít'

SVO - 20th Century Studios vừa tung đoạn trailer cuối cùng cho bộ phim The Devil Wears Prada 2. Đoạn trailer được công bố có sử dụng ca khúc mới 'Runway' do Lady Gaga và Doechii thể hiện.

The Devil Wears Prada 2 là phần tiếp theo của bộ phim năm 2006, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lauren Weisberger. Phần phim gốc kể về Andy Sachs (Anne Hathaway), một nhà báo trẻ đầy tham vọng, trở thành trợ lý cho Tổng Biên tập tạp chí thời trang khắt khe Miranda Priestly (Meryl Streep).

Trong trailer phần hai, Andy được nhìn thấy tái ngộ Miranda sau nhiều năm để giúp tạp chí Runway vượt qua một bê bối. Emily Blunt và Stanley Tucci cũng trở lại với vai trợ lý cũ Emily và Giám đốc Nghệ thuật Nigel của Miranda.

Anne Hathaway trở lại với kiểu tóc mái Andy Sachs. Trong lịch sử những màn lột xác trong phim, có thể nói màn biến hóa của Andy Sachs trên sàn catwalk trong phim "The Devil Wears Prada" là đỉnh cao nhất. Bạn còn nhớ cảnh cô ấy trở lại bàn làm việc với đôi bốt Chanel đó chứ? Nhưng không chỉ có tủ quần áo của Andy được nâng cấp, cô ấy đã thay mái tóc dài, có vẻ như không được chăm chút của mình bằng một kiểu tóc đuôi ngựa cao gọn gàng với phần mái bằng và những lọn tóc mỏng, dài đến cằm ôm sát khuôn mặt.

Dàn diễn viên mới gồm: Simone Ashley, ngôi sao của Bridgerton trong vai trợ lý hiện tại của Miranda, cùng với Lucy Liu, B. J. Novak và Justin Theroux.

Nắm bắt chủ đề của bộ phim, Streep và Hathaway đã khởi động chuyến quảng bá toàn cầu cho "The Devil Wears Prada 2" tại Thành phố Mexico, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến quảng bá. Tại buổi chiếu dành cho người hâm mộ ở Bảo tàng Anahuacalli, những tác phẩm kinh điển của các nhà thiết kế nổi tiếng người Mexico đã được trình diễn trên sàn catwalk lấy cảm hứng từ bộ phim, nơi cả hai đã ra mắt những bộ trang phục mới cho buổi tối.

Tiếp theo đó là điểm dừng chân tại Tokyo, cụ thể là tại nhà thi đấu Roppongi Hills Arena, nơi cả hai có cơ hội giao lưu với người hâm mộ trên thảm đỏ.

Các điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến lưu diễn bao gồm Seoul và Thượng Hải, tiếp theo là buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim tại thành phố New York và buổi ra mắt châu Âu tại London.The Devil Wears Prada 2 dự kiến ra rạp vào ngày 1/5.