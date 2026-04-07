Barbie Ferreira: Trang phục trong 'Faces of Death' phản ánh sự điên loạn của nhân vật

SVO - Barbie Ferreira và Dacre Montgomery đóng chính trong bộ phim Faces of Death, ra rạp vào thứ Sáu tuần này, một phiên bản tái tưởng tượng từ video kinh dị tai tiếng năm 1978. Ferreira cho biết, cô liên hệ những khoảnh khắc căng thẳng nhất của phim với chính trang phục của mình: Quần kaki và áo sơ mi hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn qua Zoom gần đây với UPI, Ferreira, 29 tuổi, chia sẻ, cô đã mặc cùng một bộ trang phục đó suốt một tháng quay phim: “Tôi nhớ, mình gần như luôn mặc quần kaki và chiếc áo hoa đó trong hầu hết các cảnh mà nhân vật của tôi bị tổn thương tâm lý nặng nề nhất. Vì vậy, với tôi, bộ trang phục này gắn trực tiếp với quá trình Margot trượt dần vào trạng thái điên loạn hoàn toàn và tự mình hành động”.

Ferreira vào vai Margot, một kiểm duyệt viên cho một ứng dụng video. Cô nghi ngờ có người đang đăng tải các đoạn video ghi lại những vụ giết người có thật, tương tự như các thước phim được cho là xuất hiện trong Faces of Death bản gốc, dù những hình ảnh năm 1978 sau đó đã bị bác bỏ là không xác thực.

Phiên bản mới, do Isa Mazzei chấp bút cùng đạo diễn Daniel Goldhaber, khai thác sâu hơn về sự lan tràn của video trên mạng. Margot cũng nổi tiếng nhờ một video lan truyền ghi lại sự cố chấn thương mà cô từng trải qua.

Là một diễn viên quen thuộc từ các series như Euphoria và cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Ferreira cho biết, cô đánh giá cao cách bộ phim thể hiện sự xâm lấn của sự chú ý này đối với những người vốn không phải người của công chúng. Cô so sánh điều đó với bộ phim hài năm 1998, The Truman Show: "Trẻ em ngày nay lớn lên với cảm giác rằng, chúng luôn bị quan sát. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những đứa trẻ sẽ mắc sai lầm, làm điều gì đó không đúng, nói điều gì đó ngớ ngẩn hay khiến bản thân xấu hổ”.

Nhân vật Arthur của Montgomery đại diện cho kịch bản tồi tệ nhất của thực trạng này. Arthur dàn dựng và đăng tải các video giết người của mình để tìm kiếm sự nổi tiếng: "Anh ta là người khao khát sự chú ý một cách tuyệt vọng. Có rất nhiều người, không chỉ ở quốc gia này mà trên toàn thế giới, cũng cảm thấy nhu cầu đó nhưng không hiểu cái giá phải trả, và sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự chú ý”. Để nghiên cứu cho vai diễn, Montgomery đã tìm hiểu về Elliot Rodger, kẻ từng đăng video trên YouTube trước khi thực hiện vụ xả súng tại Isla Vista năm 2014. Từng thủ vai phản diện Billy Hargrove trong Stranger Things, Montgomery cho biết, việc lần theo gốc rễ tâm lý của hành động nhân vật là rất quan trọng đối với anh, dù không đồng tình với chúng: "Họ đã thiếu hụt điều gì trong giáo dục, trong cách nuôi dạy? Yếu tố bẩm sinh và môi trường sống đã tác động ra sao khiến họ khao khát được yêu thương và công nhận đến mức bị đẩy vào trạng thái cuồng loạn, dẫn đến việc lên kế hoạch hoặc thực hiện những hành vi bạo lực khủng khiếp với cộng đồng?”.

Trong phim, Margot cố gắng cảnh báo mọi người về các video nhưng không ai tin cô. Đầu tiên, cấp trên yêu cầu cô không tiếp tục điều tra. Sau đó, ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến bằng chứng, cảnh sát cũng không tin cô: "Rõ ràng cô ấy đang ở trong trạng thái rối loạn tâm thần. Không ai tin bạn vì bạn bị nhìn nhận như một người phụ nữ hoảng loạn đang la hét, lại còn trong bộ đồ kaki”.