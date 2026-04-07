Dàn diễn viên đình đám 'The king’s warden' lấy nước mắt khán giả, phim kinh dị về lễ hội ma Thái Lan đổ bộ rạp Việt

SVO - Hai nền điện ảnh Hàn Quốc và Thái Lan liên tiếp mang đến các tác phẩm khai thác các đề tài mới lạ, gây tò mò cho người xem.

Dàn diễn viên tài năng của điện ảnh Hàn Quốc

Phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ - The king’s warden quy tụ dàn "ngôi sao" đình đám của Hàn Quốc. Thành viên nhóm Wanna One Park Ji Hoon, vốn được coi như một thần tượng K-pop “lấn sân” diễn xuất. Đến nay, anh đã có vai diễn để đời, chinh phục giới chuyên môn và lay động trái tim của khán giả.

Yoo Hai Jin được mệnh danh là “ông chú quốc dân” tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh Hàn, khi thành công khắc hoạ hình ảnh một người phụng sự quân vương vô cùng trung thành và ấm áp.

Yoo Hai Jin chia sẻ: “Tôi bị thu hút bởi bộ phim vì dù nhiều người đã biết câu chuyện về Danjong, Dưới bóng điện hạ lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới. Khi thể hiện Eom Heung Do, tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Park Ji Hoon. Thật sự, tôi không thể hình dung ai khác vào vai Yi Hong Wi. Cậu ấy khơi gợi trong tôi rất nhiều cảm xúc. Được làm việc cùng một người bạn, một diễn viên tuyệt vời như vậy là một vinh dự”.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với vai Yeon Si Eun trong series Weak Hero, Park Ji Hoon tiếp tục chinh phục giới phê bình và khán giả khi hóa thân trọn vẹn vào Danjong - Yi Hong Wi, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Đạo diễn Chang Hang Jun cho biết: “Nhân vật Yi Hong Wi nhất định phải do cậu ấy đảm nhận. Tôi không nghĩ đến ai khác”.

Park Ji Hoon bày tỏ: “Tôi nhận được nguồn năng lượng rất lớn trên phim trường và cảm thấy mình cần đáp lại điều đó. Thật vinh dự khi được hợp tác với một tiền bối mà chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ kéo bạn vào mạch cảm xúc của cảnh quay”.

Một trong những gương mặt quen thuộc không kém với khán giả Việt là diễn viên Jeon Mi Do, nữ chính của series phim Hospital playlist đình đám. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trên sân khấu và màn ảnh, Jeon Mi Do vào vai Mae Hwa, là cung nữ thân cận của Yi Hong Wi.

Lần đầu thử sức với dòng phim cổ trang, cô mô tả nhân vật là: “Một người sống nội tâm, luôn âm thầm ở bên cạnh Yi Hong Wi”. Đồng thời, cô cho biết, việc được đào tạo về nghi lễ cung đình đã giúp cô xây dựng vai diễn một cách chân thực hơn.

Khi niềm tin trở thành nỗi sợ

Mới đây, tác phẩm kinh dị Ta Khon - Quỷ đội lốt người đưa người xem bước vào lễ hội Phi Ta Khon đầy ma quái, nơi ranh giới giữa tín ngưỡng và nỗi ám ảnh bị đẩy đến cực hạn. Không chỉ tái hiện một nghi lễ linh thiêng của vùng Đông Bắc Thái Lan, bộ phim còn đặt ra câu hỏi gai góc về giới hạn của niềm tin, khi chính những giá trị tâm linh lâu đời có thể trở thành khởi nguồn của một lời nguyền đẫm máu.

Phim theo chân hai anh em mồ côi Joi và Jun. Chàng trai Joi bán vé số chật vật mưu sinh. Còn cô em Jun bị điếc bẩm sinh. Sau khi lễ hội truyền thống kết thúc, bà nội Thin và Joi đã có một trận cãi nhau nảy lửa. Bất ngờ tối hôm đó, bà đòi ra ngoài và biến mất giữa đêm khuya. Mãi đến sáng hôm sau, dân làng tìm thấy thi thể của bà cùng chiếc mặt nạ Phi Ta Khon quỷ quái trên mặt, giống hệt với cái chết của cha Joi năm nào.

Quá sợ hãi với khung cảnh trước mặt, dân làng truyền tai nhau đây chính là lời nguyền mà ma quỷ đã giáng xuống nhà Joi vì tội dám xây nhà trên đất có đền thờ tổ tiên thiêng liêng.

Nhưng sự việc dường như chẳng hề đơn giản như vậy, càng lần theo những mảnh ghép quá khứ, Joi và Jun càng bị cuốn vào một mạng lưới bí ẩn đen tối, nơi mỗi sự thật được hé lộ đều phải đánh đổi bằng hiểm nguy cận kề tính mạng.

Ta Khon - Quỷ đội lốt người có màn chào sân ấn tượng tại thị trường nội địa, được ca ngợi là "ngựa ô của năm" nhờ những đánh giá tích cực về nội dung hấp dẫn, hình ảnh tuyệt đẹp và cách kể chuyện độc đáo. Tác phẩm đồng thời ghi dấu với 5 đề cử quan trọng tại giải thưởng điện ảnh Thái Lan ChueaGu lần thứ 7.

Phim quy tụ những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Thái như Mos Panuwat Sopradit, Diana Flipo và Bank Mondop Heamtan, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Puwadon Naosopa.