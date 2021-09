Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên

SVVN - Với vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào, Nguyễn Thị Thêu đang là cái tên gây bão và được săn đón trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Nguyễn Thị Thêu sinh năm 2002, đến từ mảnh đất Thái Nguyên, hiện cô đang là một mẫu ảnh tự do, đang học thêm chứng chỉ ngoại ngữ để chuẩn bị cho công việc phiên dịch tiếng Trung Quốc.

Lọt top 50 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất ngành Du lịch và Quản lý du lịch, trường Đại học FPT, nhưng Thêu không lựa chọn học ngôi trường nổi tiếng này. “Mình có đam mê diễn xuất và luôn ước mơ được trở thành sinh viên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngay từ khi tốt nghiệp THPT. Nhưng có lẽ do kinh nghiệm còn non nớt nên may mắn chưa mỉm cười với mình”- nàng thơ 2002 chia sẻ.

Việc thi trượt trường Đại học yêu thích đã từng khiến Thêu cảm thấy thất bại bởi trước đó cô luôn suy nghĩ rằng đích đến của sự thành công thì chỉ có một con đường là đỗ Đại học. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo hơn và được gia đình động viên, khích lệ, Thêu hiểu rằng không nên sống mãi trong những nỗi đau, việc thi trượt Đại học không hẳn là sự thất bại, biết đâu điều đó lại mở ra một lối rẽ khác. Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi không tiếp tục cố gắng và chấp nhận dừng lại, cô nàng tâm sự.

Ban đầu, khi quyết định không học Đại học, tập trung vào học ngoại ngữ và công việc mẫu ảnh để trang trải cho học phí, Thêu đã không được gia đình đồng ý bởi bố mẹ lo lắng thân con gái một mình ở nơi đất khách quê người sẽ có nhiều vất vả. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và độc lập, Thêu vẫn quyết định tin theo sự lựa chọn của bản thân, cố gắng nỗ lực từng ngày để bố mẹ an tâm và dần có được niềm tin của gia đình.

Nàng thơ xứ chè chia sẻ việc bén duyên với nghề mẫu ảnh là sự tình cờ, trước đó cô chưa từng nghĩ tới. “Mình có sở thích chụp ảnh, thích đăng tải các bức ảnh của mình lên Facebook cá nhân, không nghĩ là những bức ảnh đó lại được mọi người yêu thích và chia sẻ nhiều đến thế. Sau đó thì các cửa hàng thời trang, các tiệm ảnh tại Thái Nguyên đã liên hệ thuê mình làm mẫu ảnh và dần dần mình mở rộng mối quan hệ hơn” - cô chia sẻ.

Từ lúc bắt đầu chập chững chụp ảnh đến khi trở thành mẫu ảnh có tiếng ở xứ chè Thái Nguyên, hot teen tâm sự cô luôn chú trọng vào chất lượng hình ảnh nên cô chỉ ưu tiên lựa chọn chụp những bộ ảnh trong trẻo, tự nhiên, đặc biệt ảnh quyến rũ thì không gây phản cảm người xem. Có lẽ cũng vì nguyên tắc làm việc đó, Thêu không chỉ dành trọn được sự yêu mến của cộng đồng mạng, mà còn được các tiệm ảnh ưa thích. Nhờ đó cô luôn duy trì được mức thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng, khá dư giả khi sống tự lập để phục vụ công việc học tập và tiêu dùng cá nhân.

Thời gian sắp tới, Thêu dự định không chỉ tập trung vào công việc làm mẫu ảnh, mà còn phải trau dồi việc học tiếng. Mục tiêu của nàng thơ 2002 là phấn đấu trở thành một mẫu ảnh, người mẫu chuyên nghiệp. Đồng thời, cô nàng còn ấp ủ làm Youtube để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, chia sẻ những tips hay cho các bạn nữ cũng như lan tỏa những điều tích cực đến các bạn trẻ.