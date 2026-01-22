LNGSHOT: Nhân tố toàn năng định hình thế hệ Kpop tiếp theo

SVO - Nhóm nhạc nam tân binh K-pop LNGSHOT đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khi gây tiếng vang lớn với ca khúc chủ đề đầu tay 'Moonwalkin'. Bài hát đã thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu như Spotify, báo hiệu một màn ra mắt mạnh mẽ và đầy hứa hẹn của nhóm.
LNGSHOT chính thức ra mắt vào ngày 13/1/2026 với EP đầu tay mang tên SHOT CALLERS,trong đó ca khúc chủ đề là Moonwalkin. Nhóm nhạc nam bốn thành viên gồm Ohyul, Ryul, Woojin và Louis trực thuộc công ty quản lý MORE VISION, do Jay Park thành lập năm 2022.
Với màn ra mắt đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng K-pop, nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào các thành viên tài năng của LNGSHOT, những thần tượng tân binh sẽ định hình thế hệ K-pop tiếp theo.