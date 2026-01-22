Pháo và Văn Mai Hương lần đầu đóng chính, Trấn Thành giảm cân cấp tốc 'chữa cháy' vai phản diện phút cuối

Buổi showcase của Thỏ ơi!! vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu và khán giả với sự xuất hiện của Trấn Thành, Lyly, Pháo, Văn Mai Hương, Quốc Anh... Bên cạnh dàn diễn viên chính, còn có các diễn viên phụ được giới thiệu là hội 'chị em xã hội' gồm Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan, hứa hẹn sẽ “gây sóng gió” màn ảnh rộng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Chia sẻ về việc lựa chọn các diễn viên nữ chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành cho biết: “Tiêu chí của Thành là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong Thỏ ơi!! đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đã thuyết phục được tôi. Không phải cứ ca sĩ, rapper là được mà phải là ca sĩ, rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất. Thành rất mong muốn phát hiện được những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài dũa đúng cách sẽ toả sáng”.

Cũng trong buổi ra mắt này, Trấn Thành cho biết, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đã từ chối vai Trần Kim nên chính anh phải tức tốc giảm cân để thủ vai. Vai diễn này được cho là vai diễn phản diện tiếp theo của Trấn Thành, sau thành công rực rỡ của phim Mai.

Trấn Thành thừa nhận mình thế vai cho Võ Điền Gia Huy trong phim "Thỏ ơi!!".

Nói về vai diễn điện ảnh đầu tay, LyLy chia sẻ: “Từ những ngày đầu lên set phim này, mình đã thấy khó. Đóng phim của anh Thành cực kỳ căng thẳng, nhưng Ly nghĩ, cần phải có áp lực đó mới có thể hoàn thành được hành trình này. Xuất phát điểm là ca, nhạc sĩ cũng là lợi thế rất lớn với Ly trong việc đóng phim, khi mình được vận dụng những trải nghiệm nhập tâm khi sáng tác vào diễn xuất”. Cũng là một “lính mới” nhưng đảm nhận vai chính trong Thỏ ơi!!, Pháo bày tỏ: “Pháo nghĩ rằng, là một người làm nghệ thuật, mình luôn mong muốn được cống hiến hết mình. Pháo không muốn đóng khung rằng mình chỉ là rapper hay ca sĩ”.

Người mẫu Vĩnh Đam trở thành nam chính, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Dù dàn cast phần lớn là “tân binh” về diễn xuất, phim điện ảnh Thỏ ơi!! do Trấn Thành 'nhào nặn' vẫn được coi là đối thủ 'nặng ký' trên 'đường đua' phim Tết 2026. Thỏ ơi!! là một bộ phim điện ảnh đi sâu vào những góc khuất tâm lý, những mâu thuẫn tình yêu mà ai cũng có thể từng nếm trải.