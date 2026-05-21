'Perfect Crown' vẫn chiếu thâu đêm suốt sáng giữa tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử

SVO - Trong khi MBC vẫn im lặng về tranh cãi liên quan đến việc xuyên tạc lịch sử trong bộ phim 'Perfect Crown', thay vì đưa ra lời xin lỗi, đài truyền hình này lại lên lịch chiếu lại toàn bộ phim.

Làn sóng chỉ trích dữ dội đang gia tăng khi đài truyền hình vẫn tiếp tục lịch chiếu lại, thay vì đưa ra lời xin lỗi trước khi tranh cãi lắng xuống. Theo lịch phát sóng của kênh MBC ON ngày 24/5, toàn bộ loạt phim Perfect Crown (do Yoo Ji-won viết kịch bản, Park Joon-hwa đạo diễn) sẽ được chiếu từ 10h30 sáng cùng ngày đến 1h10 sáng ngày hôm sau. Lịch chiếu lại này được sắp xếp để khán giả có thể xem phim liên tục trong khoảng 14 giờ 40 phút.

MBC ON là kênh do MBC Plus, một công ty con của MBC, điều hành, chủ yếu phát lại các bộ phim truyền hình và chương trình giải trí đã phát sóng trên MBC, cũng như các chương trình giáo dục.

Tuy nhiên, người ta đã chỉ ra rằng thời điểm phát sóng bộ phim Perfect Crown có vấn đề. Bộ phim, kết thúc vào ngày 16/5, với tỷ lệ người xem cao nhất là 13,8% (theo Nielsen Korea), đã vướng phải tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử, trước khi tập cuối cùng được phát sóng.

Trong cảnh Đại Hoàng tử Yi An (do Byun Woo-seok thủ vai) lên ngôi, đội "Vương miện chín cạnh" của một quốc gia chư hầu thay vì "Vương miện mười hai cạnh" của hoàng đế một quốc gia độc lập. Hơn nữa, thần dân hô vang "Cheonse", khẩu hiệu được các nước chư hầu sử dụng, thay vì "Manse", biểu tượng của một quốc gia độc lập.

Để đáp lại, nhóm sản xuất đã đưa ra một tuyên bố trên trang web chính thức vào ngày phát sóng tập cuối: "Chúng tôi thành thật cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra sự lo ngại liên quan đến vấn đề xây dựng thế giới và tính chính xác lịch sử" và đã cắt bỏ những phần gây tranh cãi.

Tuy nhiên, khi những hậu quả vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, các diễn viên chính IU và Byun Woo-seok, cùng với đạo diễn Park Joon-hwa và biên kịch Yoo Ji-won, đã đưa ra lời xin lỗi muộn màng. Tác giả Yoo Ji-won thừa nhận: “Tôi muốn thể hiện những truyền thống và vẻ đẹp của chúng ta dưới góc nhìn tưởng tượng rằng hoàng gia Joseon đã kiên định gìn giữ chúng đến thời hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng nghi thức Joseon vào thời hiện đại và khắc họa một gia đình hoàng gia hiện đại hư cấu, tôi đã thiếu sót trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh lịch sử”.

Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến việc Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc (KOCCA) có áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính hay không. Bộ phim Perfect Crown cuối cùng đã được chọn vào dự án "Hỗ trợ Sản xuất Nội dung Chuyên biệt cho Dịch vụ Video Trực tuyến (OTT) năm 2025 (Loại hình Mua bản quyền sở hữu trí tuệ)" của KOCCA và đã nhận được toàn bộ số tiền tài trợ trong hai đợt. Mặc dù số tiền cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng được biết một lượng lớn ngân sách nhà nước đã được đầu tư, vì mức hỗ trợ tối đa cho phim truyền hình dài tập lên tới 2 tỷ won. Hiện tại, KOCCA đang phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu công khai thông tin và kiến ​​nghị công khai đòi hỏi sự minh bạch trong quy trình lựa chọn và tiêu chí đánh giá các dự án được hỗ trợ. Theo Điều 55 của Quy tắc Quản lý Dự án Hỗ trợ Nội dung của KOCCA, nếu công ty sản xuất nhận được phán quyết "không đạt" trong đánh giá cuối cùng dự kiến ​​diễn ra trong tháng này, họ phải hoàn trả toàn bộ số tiền tài trợ, bao gồm cả lãi suất tích lũy, trong vòng 30 ngày. Trọng tâm chính là việc yếu tố loại trừ nghiêm trọng "sai lệch lịch sử" sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình đánh giá tính đầy đủ và giá trị của tác phẩm.

Mặc dù các diễn viên, đạo diễn và biên kịch đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và nêu rõ lập trường của mình, nhưng tranh cãi vẫn không dễ dàng lắng xuống. Bộ phim vẫn là tâm điểm của tranh cãi, với các vấn đề từ khả năng đòi lại tiền trợ cấp sản xuất đến các vấn đề về kịch bản, phụ đề trên các kênh OTT và khâu biên tập. Do tranh cãi này, tất cả những phát biểu của Gong Seung-yeon về bộ phim đã bị cắt bỏ khỏi tập phát sóng chương trình "You Quiz on the Block" của kênh truyền hình cáp tvN vào ngày 20/5.

Vấn đề nằm ở thái độ của MBC. MBC đã đặt kỳ vọng và tin tưởng rất cao vào bộ phim. Tuy nhiên, giờ đây khi tranh cãi nảy sinh, họ lại đổ lỗi cho các diễn viên và đội ngũ sản xuất mà không thể hiện bất kỳ tinh thần trách nhiệm nào. Trong bối cảnh đó, họ còn làm leo thang tranh cãi hơn nữa bằng một quyết định khó hiểu là lên lịch phát sóng lại toàn bộ bộ phim gây tranh cãi này.