Nữ cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu của UEL đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương

Hành trình chạm đến danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương

Hiện tại, mình là sinh viên năm thứ 4 và đang theo học ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Mình định hướng chọn ngành trước khi chọn trường và ngành học này đến với mình là một cái duyên. Ngay từ những năm cấp 2 và cấp 3 mình có niềm yêu thích với Pascal. Ngoài ra, mình thích tìm tòi, học hỏi về kinh doanh và thương mại. Câu hỏi đặt ra cho mình ở độ tuổi 18 là ngành học nào sẽ giao thoa giữa kiến thức kinh doanh và kỹ thuật? Mình được biết ngành thương mại điện tử là một ngành như vậy. Mình may mắn trúng tuyển vào ngành học này với nguyện vọng duy nhất tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Và mình cảm thấy đây là quyết định đúng đắn khi được học những lĩnh vực theo đúng nguyện vọng bản thân. Hiện tại, mình đang có một công việc theo định hướng ngành này.

Vừa qua, mình vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương và được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố Hồ Chí Minh 02 năm liên tục (2022, 2023). Những danh hiệu này có ý nghĩa vô cùng lớn với mình vì mình đã đặt ra mục tiêu này từ năm nhất Đại học và phải mất 4 năm để chinh phục được chúng. Mình biết được danh hiệu này từ cô giáo chủ nhiệm cấp 3. Khi cô viết thư giới thiệu cho hồ sơ ưu tiên xét tuyển của mình, cô đã đề cập mong muốn mình phấn đấu trở thành một Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu trong những năm Đại học.

Từ đó, mình đã bắt đầu tìm hiểu về danh hiệu này trước khi bước vào cánh cửa Đại học. Mình đã chinh phục danh hiệu này từ cấp Khoa, cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia, cấp Thành phố và cuối cùng là cấp Trung ương qua từng năm học. Bên cạnh đó, mình cũng may mắn khi là một thành viên của “gia đình bồ câu trắng” - nơi mà mình đã cho mình những kỷ niệm đẹp và giúp mình tích lũy những kiến thức, thành tích trong chặng hành trình lớn này.

“Nàng bồ câu trắng” với niềm say mê các hoạt động tình nguyện

Trong 5 tiêu chí của Sinh viên 5 Tốt, tình nguyện là lĩnh vực mà mình yêu thích nhất và cũng là lý do mình tham gia vào công tác Đoàn - Hội, phong trào nói chung. Mình từng có cơ hội tham gia các chiến dịch tình nguyện lớn như: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi... Tất cả những trải nghiệm này đều mang lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong đó, Mùa hè xanh năm 2022 đã để lại rất nhiều ấn tượng. Mình tham gia đội hình thường trực tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè trong khoảng thời gian 1 tháng. Đội hình 12 thành viên của chúng mình đã thực hiện được các công trình cho địa bàn này như: Sơn sửa lại các khu vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ hoàn thiện 1 đoạn đường ở xã, tham gia sinh hoạt cũng các em thiếu nhi, hỗ trợ dọn dẹp các tuyến đường... và nhiều phần việc ý nghĩa khác. Mình cảm thấy mình đã được góp một chút công sức hỗ trợ đời sống người dân ở đây.

Mình cũng học được cách yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh, có tư duy tích cực và cởi mở. Khi tham gia chiến dịch này, chúng mình được ở cùng nhà với các cô chú nuôi quân lâu năm. Các cô chú chăm sóc chúng mình như con cháu trong nhà, mình và các bạn còn được nghe kể những câu chuyện về lịch sử, đời sống người dân địa phương. Đây là những giá trị tốt đẹp mà mình chỉ có thể tìm thấy khi tham gia tình nguyện. Là một “nàng bồ câu trắng nhỏ”, mình thường tham gia tổ chức các sự kiện phong trào hay hỗ trợ sinh viên tại trường học. Mình đã học những kiến thức và kỹ năng vô cũng hữu ích như: Quy trình để tổ chức ra một chương trình gồm những giai đoạn nào, những bộ phần nào thực hiện, cách quản lý nhân sự và thời gian sao cho hợp lý, các xử lý các tình huống như thế nào… Mình nghĩ những kỹ năng này sẽ giúp ích cho mình ở công việc trong tương lai.

Điều quan trọng nhất để đạt được một nguyện vọng nào đó là đặt cho mình một mục tiêu cụ thể và một lộ trình phù hợp. Khi mình đặt mục tiêu đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt thì đã bao gồm tất cả những lĩnh vực mà mình cần phấn đấu, bao gồm các thành tích học tập và phong trào. Ví dụ như về tiêu chí Học tập tốt, mình phải đạt điểm trung bình từ 3.5 trở lên và có thành tích liên quan đến nghiên cứu khoa học, tương tự đối với các tiêu chí khác. Khi mình đã có lộ trình rõ ràng, các việc mà mình cần phải hoàn thành, mình sẽ phân bổ thời gian hợp lý cho từng lĩnh vực. Mình sẽ dành 50% thời gian và nỗ lực cho việc học tập, 20% cho việc nghiên cứu khoa học và 30% cho các hoạt động phong trào, tình nguyện.

Đương nhiên là có những thời điểm mình sẽ ưu tiên nội dung này nhiều hơn, nội dung kia ít hơn. Nhưng quy chung lại là khi xác định được những việc mình cần thực hiện, mình sẽ quản lý tốt lớn và cân bằng giữa học tập và phong trào. Nhờ vào việc đưa ra cách quản lý thời gian như vậy, mình đã duy trì được thành tích học tập tốt ở trường, đồng thời mình có thể tham gia tích cực công tác Hội và phong trào sinh viên. Ngoài ra, mình có kinh nghiệm hỗ trợ một số cuộc thi về học thuật và khởi nghiệp ở FTU2 và UEH. Mình tin rằng trước khi xuất phát ở bất cứ vị trí nào, chúng ta cần vẽ ra cho mình bản đồ chỉ dẫn, tìm ra những đoạn đường nguy hiểm và xác định được đích đến mà mình mong muốn.

Sẵn sàng học hỏi để phát triển bản thân

Mình quan niệm rằng tri thức nhân loại là vô tận và những kiến thức mà một cá nhân có thể tích lũy cả cuộc đời chỉ là một hạt cát nhỏ ngoài sa mạc rộng lớn. Vì thế, học không bao giờ là đủ. Mỗi người có thể rất giỏi trong một lĩnh vực nào đó, nhưng cũng sẽ có người khác am hiểu sâu rộng hơn. Liên tục học hỏi và luôn “update server” của bản thân là thứ mà mình đang hướng đến mỗi ngày. Ví dụ như trong học tập, ngoài việc tìm hiểu bài học trên lớp, mình thường tìm kiếm, nghiên cứu thêm những chủ đề mà mình thấy thú vị. Điều đó giúp cho mình hiểu sâu về nội dung học và lưu trữ trong bộ não một cách có hệ thống hơn việc học từng đơn vị kiến thức riêng lẻ. Trong công việc cũng như vậy, khi công nghệ ngày càng phát triển, những công việc đơn giản đã dần được thực hiện bởi AI (trí tuệ nhân tạo), việc có một tinh thần sẵn sàng học hỏi đã giúp mình lĩnh hội nhiều tri thức mỗi ngày, cũng như rèn luyện khả năng tư duy, phân tích vấn đề để phục vụ công việc mà AI không thể thay thế được.

Trong thời đại 4.0, những người trẻ cần có song song kiến thức chuyên môn và kỹ năng bổ trợ để có thể hoàn thành một công việc nào đó. Để xây dựng quê hương, đất nước, mình sẽ xét 2 khía cạnh là kinh tế và xã hội. Đối với kinh tế, các công dân trẻ ngày nay nên luôn luôn học tập, luôn luôn đổi mới và có chuyên môn trong mỗi lĩnh vực cụ thể nào đó. Điều này sẽ giúp cho đất nước có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyên môn hóa các ngành nghề, lĩnh vực nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Về khía cạnh xã hội, công dân trẻ ngày nay, mỗi người là một đại diện cho thế hệ mới, mang đến nguồn cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực cho nhân loại. Vì thế, người trẻ nên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng để truyền thông đến các đối tượng khác trong xã hội về bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh, lối sống lành mạnh…

Những thành tích nổi bật của Thanh Trúc:

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2023.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt thành phố Hồ Chí Minh” 02 năm liên tục (2022, 2023).

- Đạt giải Khuyến khích Vòng Chung kết Giải thưởng Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL 2023.

- Có 02 công bố khoa học trên tạp chí trong nước và 01 bài viết đăng kỷ yếu “The 2th International Conference for Young Researchers in Economics and Business - SR-ICYREB 2023”.

- Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023.

- Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022.

- Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2021 - 2022, năm học 2022 – 2023.

- Đại biểu tham gia e-ASEAN Youth Volunteer Programme (e-AYVP) Philippines 2021, e-ASEAN Youth Volunteer Programme (e-AYVP) Thailand 2022, Climate Action Forum 2023.