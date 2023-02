Nữ Đảng viên trẻ sôi nổi trong hoạt động Đoàn Hội

Thành tích cá nhân Minh Ngọc đã đạt được trong thời gian qua: · Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương năm 2022; · Bằng khen của Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2021-2022; · Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; · Khen thưởng “Tấm gương Người tốt - Việc tốt” trong công tác phòng, chống đại dịch COVID - 19 và hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 trong năm học 2021 - 2022” do Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trao tặng; · Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2021 – 2022” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh khen tặng; · “Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi – năm học 2021 – 2022”; · Đạt giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện hè năm 2022” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Thịnh trao tặng; · Giấy Khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022” do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh trao tặng; · Đạt giấy chứng nhận “Thanh niên khỏe cấp trường năm học 2021-2022" do Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh chứng nhận.