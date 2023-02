Tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống thật bùng cháy

SVVN - Nguyễn Thị Hoài Linh (sinh năm 2000) được sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 2022, Hoài Linh tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Luật, Trường Đại học Luật, Đại học Huế với tấm bằng xuất sắc, GPA đạt 3.71/4.0. Cô gái đến từ Quảng Bình hiện là chuyên viên pháp lí tại Công ty Luật hợp danh FDVN tại Thừa Thiên Huế.

Những thành tích đáng ngưỡng mộ

Hoài Linh là cựu sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Những ngày tháng học đại học, cô sinh viên bé nhỏ luôn cố gắng học tập, rèn luyện và trau dồi bản thân để trở thành người sinh viên có đủ đức và tài trong thời đại mới. Khi ngồi trên ghế giảng đường, Hoài Linh đã giữ nhiều chức vụ như: Phó bí thư Chi Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Để hoàn thành tốt việc học và có thể tham gia công tác Đoàn - Hội, Linh đã phải phân chia thời gian hợp lí, cân bằng việc học và rèn luyện thông qua công tác Đoàn - Hội. Cô gái nhỏ luôn phải giữ sức khỏe thật tốt mới có đủ tinh thần, đủ nhiệt để học tập và tham gia phong trào Đoàn - Hội. Cựu sinh viên trường Đại học Luật cho biết: “Phong trào Đoàn - Hội giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày, biết chia sẻ, yêu thương thông qua những hoạt động ý nghĩa như thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn,… Cũng nhờ công tác Đoàn - Hội mà mình trở nên tự tin, chủ động hơn, được trau dồi kiến thức để hỗ trợ công việc sau khi ra trường và có điều kiện hoàn thiện bản thân, có được những người bạn tuyệt vời và biết được những tấm gương sáng để học hỏi, noi theo”.

Xuyên suốt 4 năm đại học, Hoài Linh đã đạt được những thành tích từ học tập đến hoạt động Đoàn - Hội nổi bật như: Đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học: “Pháp luật quốc tế về hôn nhân đồng giới dưới góc độ quyền con người” và đồng chủ nhiệm nhiều đề tài khác; thủ khoa ngành luật, bằng tốt nghiệp xuất sắc khóa học 2018-2022; đạt giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học của khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020; được nhà trường cử đi tham dự giải thưởng Eureka dành cho sinh viên toàn quốc với đề tài “Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở thành phố Huế của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại Học Huế” năm 2021; là báo cáo viên tại Hội thảo khoa học quốc gia” được tổ chức tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế với đề tài: “Tiếng Anh pháp lý đối với sinh viên trường Đại học Luật, Đại học Huế” được in dưới dạng tạp chí do NXB Đại học Huế xuất bản năm 2021; tham gia viết bài và đã có bài được đăng trong Tạp chí kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2021 với 2 đề tài là “Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng xã hội và vai trò của thế hệ trẻ” và “Vai trò của thế hệ trẻ trong việc nâng cao ý thức pháp luật ở Việt Nam” năm 2021; bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam năm 2021; giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2020-2021; khen thưởng đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh đoàn năm 2021; giấy chứng nhận đạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo ảnh trong cuộc thi “HUL trong tôi”; đã có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2020; chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường của BTK Hội Sinh viên trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2020; giấy khen đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sinh viên tìm hiểu sứ mệnh do Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức…

Với sự rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu trong học tập và tu dưỡng đạo đức, Nguyễn Thị Hoài Linh đã được Chi bộ sinh viên ngành Luật và Đảng ủy trường Đại học Luật ghi nhận và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022.

Học tập, rèn luyện và phấn đấu “Vì xã hội, vì gia đình và vì bản thân”

“Để đạt được các thành tích đó trong những năm tháng học tập tại trường Đại học Luật, Đại học Huế, mình luôn luôn giữ cho bản thân một động lực: Vì xã hội, vì gia đình và vì bản thân. Cố gắng học tốt để cống hiến cho xã hội những điều tốt đẹp mà mình có thể làm được, có một công việc tốt báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ và gia đình. Có một tương lai tốt hơn để bản thân là những điều tự hào, quả ngọt mà ta gặt hái là những điều tuyệt vời nhất và khi mình có đủ khả năng về tài chính thì mình sẽ làm thiện nguyện, góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống ý nghĩa hơn từng ngày”, Nguyễn Thị Hoài Linh chia sẻ.

Hoài Linh luôn nhận thức được trong cuộc sống còn có rất nhiều người còn nỗ lực hơn Linh, nhưng trong suy nghĩ của cô gái bé nhỏ luôn luôn tồn tại một điều: “Tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống thật bùng cháy, nhiệt huyết, để khi ta nhớ lại là những rung động, là những điều tự hào, nuôi nấng tâm hồn của mình cả chặng đường đời. Tuổi trẻ hãy dám đam mê, dám nỗ lực và dám thực hiện, chúng ta chỉ tiếc với những gì mình chưa làm được mà thôi, hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, mình cũng đang cố gắng thật nhiều”.

Lí tưởng của Hoài Linh trong công tác Đoàn - Hội, học tập và làm việc cũng chính là lí tưởng của một Đảng viên mới, là ước mơ, hoài bão, phấn đấu, nỗ lực, sự trung thành tuyệt đối vào con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cô gái đến từ Quảng Bình luôn cố gắng cống hiến sức trẻ cho công tác Đoàn - Hội, công tác Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoài Linh luôn lạc quan, yêu cuộc sống như câu nói mà cô gái nhỏ yêu thích: “Dù người ta có nói với bạn bất kì điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống của chúng ta luôn luôn tươi đẹp.”