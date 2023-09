Nữ sinh đạt học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc: ‘Mình đi để trở về cống hiến cho đất nước’

SVVN - Phạm Ngọc Hạnh đang học Thạc sĩ chuyên ngành Văn học so sánh và văn học thế giới trường Đại học Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc), có sở thích tìm hiểu về văn hóa, đất nước Trung Quốc từ nhỏ. Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp hai bằng đại học, gia đình mong muốn cô tìm một công việc ổn định và lập gia đình. Nhưng cô gái đã tiếp tục theo đuổi con đường học hành, tự tìm hiểu các loại học bổng và xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc.

5 năm tốt nghiệp hai bằng đại học - một quá trình kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ

Ngọc Hạnh theo học cùng lúc hai ngành tại hai trường Đại học: ngành Văn học - trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn và ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc - trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với niềm đam mê và năng khiếu Văn học từ nhỏ, Hạnh là học sinh giỏi môn Ngữ Văn được tham gia nhiều cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, thành phố từ Trung học Cơ sở.

Lên đại học, cô gái tiếp tục chọn khoa Văn học để tiếp tục viết lên những ước mơ. Không những thế, Hạnh cùng lúc học bằng kép ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc tại trường Đại học Ngoại ngữ. Lịch học dày đặc cùng với lượng kiến thức khổng lồ là thử thách lớn mà cô phải vượt qua trong quãng đời sinh viên.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Ngọc Hạnh đã tốt nghiệp ngành Văn học với bằng Giỏi và xuất sắc giành được học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Trung Quốc. Hạnh chia sẻ: "Khoa Văn chính là niềm mơ ước, ngôn ngữ Trung chính là động lực để mình bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm cơ hội trải nghiệm và học tập ở một môi trường khác - dù rất nhiều thử thách nhưng ngập tràn niềm vui".

Cô gái mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua mọi rào cản

Ngọc Hạnh tâm sự: "Mình thích tìm hiểu về văn hoá Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi du học. Cho đến năm 2018, khi mình quyết định theo học chương trình bằng kép ngôn ngữ Trung của trường Đại học Ngoại ngữ, có cơ hội được tìm hiểu đến các loại học bổng, mình mới nhen nhóm ước mơ được đặt chân đến Trung Quốc, để được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm văn hoá nơi đây.

Khó khăn mình vấp phải khi quyết định xin học bổng chính là gia đình. Mình xin học bổng lúc 23 tuổi, độ tuổi mà gia đình muốn mình tìm một công việc phù hợp và ổn định lập gia đình. Chính những định kiến về việc con gái không cần học quá cao đã trở thành trở ngại tinh thần của mình thời điểm đó. Mình đến với Trung Quốc vào tháng 9 năm 2022, Việt Nam lúc đó đã quyết định sống chung với COVID - 19 nhưng Trung Quốc vẫn rất nghiêm ngặt cách ly, đặc biệt đối với người nhập cảnh. Mình đã phải cách ly 3 ngày trước bay và tổng cộng gần 1 tháng khi đã đến Trung Quốc, vé máy bay, chi phí cách ly khi đó đội lên đến gần 70 triệu đồng.

Khi đến với Trung Quốc, dù đã học tiếng Trung được khá lâu nhưng mình vẫn bị sốc khi lên lớp, tốc độ giảng bài, lượng kiến thức cần tiếp thu và ngữ điệu của thầy cô đôi khi khiến mình bị choáng ngợp. Lớp lại chỉ có mình mình là người nước ngoài mình cũng rất khó để chia sẻ những khó khăn với các bạn. Sau một năm học, mình đã phải học cách xây dựng lại thời gian biểu để có thể linh hoạt giữa học tập và giải trí, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần tốt để đáp ứng được việc lên lớp và tiếp thu bài học. Thầy cô và bạn bè quốc tế cũng như các bạn Việt Nam tại trường cũng luôn lắng nghe và chia sẻ những trăn trở đó với mình, giúp mình lạc quan và không bị cô đơn khi học tập ở nơi xa.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là mùa đông năm 2022, chúng mình vẫn bị “giam lỏng” trong trường do dịch COVID - 19 lúc đó căng thẳng trở lại, nhưng cô giáo đã cho phép mình và bạn được ra ngoài cắt kính, đó cũng là lần đầu chúng mình được tự do đi lại ngoài đường phố, trên đường đi chúng mình đi ngang qua quảng trường Thiên An Môn. Lần đầu tiên được nhìn thấy những hình ảnh đã thấy trên sách báo, lại là trong lần đầu được ra ngoài, là cảm giác vô cùng phấn khích. Dù sau này có cơ hội trở lại Thiên An Môn nhiều lần, nhưng không thể thay thế được cảm xúc lần đầu tiên ấy."

Niềm đam mê tìm hiểu văn hoá Trung Quốc và những sự thay đổi trong suy nghĩ khi sinh sống và học tập tại môi trường mới

Trung Quốc - một trong những nền văn minh cổ nhất thế giới mang trong mình nhiều nét văn hoá đặc trưng khiến nhiều người muốn tìm hiểu và khám phá. Ngọc Hạnh là một trong số đó. Cô đã không khỏi thích thú khi được trải nghiệm những hoạt động văn hoá nước bạn: "Đó là lần đầu tiên mình được tham gia những hoạt động tìm hiểu văn hoá Trung Quốc như tập làm túi thơm ngày tết đoan ngọ, viết thư pháp,… Lần đầu tiên được đón giáng sinh cùng các bạn sinh viên quốc tế, được giao lưu học hỏi nhiều nền văn hoá khác nhau. Đây sẽ là những trải nghiệm quý giá mà mình không bao giờ có thể quên được. Lần du học này cũng là cơ hội để mình được đặt chân đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều thú vị ở nước bạn, được tận hưởng vẻ đẹp và những nét độc đáo văn hoá đã được biết đến từ lâu."

Sau một năm sinh sống và học tập tại Bắc Kinh - Trung Quốc, Ngọc Hạnh có chia sẻ rằng: "Một trong những điều mình thay đổi lớn nhất chính là định kiến về người Trung Quốc của người Việt Nam. Khi còn ở Việt Nam, mình bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực về người Trung Quốc, thế nhưng khi đặt chân đến đây, mình nhận ra mình thật sự rất may mắn khi gặp được nhiều người tốt từ thầy cô bạn bè quốc tế các bạn sinh viên Trung Quốc tất cả đều rất nhiệt tình giúp đỡ mình không chỉ trong việc học mà còn trong cuộc sống hằng ngày."

Việt Nam - một tình yêu không thể thay thế

"Mình đã từng được đến Hà Giang cùng đội thanh niên tình nguyện xung kích, đó tuy là lần duy nhất mình được đi tình nguyện nhưng nó cũng để lại nhiều ảnh hưởng với mình. Mình hiểu rằng mình may mắn nhận được những điều kiện tốt trong cuộc sống và giáo dục để thuận lợi phát triển bản thân, nhưng có rất nhiều bạn nhỏ lại không được như vậy. Các em không được sống vô lo vô nghĩ như lứa tuổi, các em không có được những bữa cơm mà chúng ta nghĩ là rất bình thường hằng ngày. Mình biết sức mình nhỏ bé, nhưng nếu chúng ta cùng nhau đồng hành thì sẽ là một nguồn lực không nhỏ, giúp các em có bữa cơm đầy đủ hơn, có chiếc áo mới ấm áp hơn. Nếu không có điều kiện, thì chúng ta có thể hỗ trợ từ xa, như dự án “Nuôi em”, bản thân mình cũng góp một phần nho nhỏ để giúp các bé có điều kiện tốt hơn đến trường.

Mình vẫn đang nỗ lực để hoàn thành đúng hạn chương trình đào tạo Thạc sĩ, sau đó quyết định của mình vẫn là trở về Việt Nam để làm việc. Với mình, Việt Nam là một tình yêu không thể thay thế, mình đi học tập, rèn luyện để có thể sớm trở về cống hiến cho đất nước. Ước mơ của mình là được trở thành một giáo viên, mình đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục hành trình đó, được đứng lớp truyền tải cho các bạn nhỏ không chỉ những kiến thức mình tích luỹ được, mà còn là tinh thần say mê học tập, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội được trải nghiệm và rèn luyện bản thân trong tương lai."