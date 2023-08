Hành trình nỗ lực của cô gái Sơn La trong học tập và nghiên cứu khoa học

SVVN - Từ một cô học sinh vùng cao còn mơ hồ với những mục tiêu của tương lai, trải qua khó khăn đầu đời khi biết mình không đủ điểm vào ngành học yêu thích trong năm thi tốt nghiệp THPT 2019, với niềm đam mê ngoại ngữ, yêu thích ngành du lịch, Tuyệt đã quyết tâm ôn tập và thi lại vào năm 2020. Cũng từ đó, cô nàng đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, đặc biệt là trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lò Thị Tuyệt (sinh năm 2001) là sinh viên năm 3 ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi mới xuống Hà Nội học tập, Tuyệt là một cô gái còn nhút nhát nên những ngày đầu mọi thứ đều rất xa lạ, hơi khó để hòa nhập với mọi người xung quanh, thiếu tự tin trong học tập. Sau một khoảng thời gian, bắt đầu tham gia các hoạt động của lớp, của trường và các câu lạc bộ, Tuyệt dần trở nên tự tin, mạnh dạn và trưởng thành hơn trước. Trong giờ học, cô luôn chú ý nghe giảng để hiểu bài và tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ nhất. Về việc học tiếng Anh, cô bạn thường dành thời gian vào buổi tối khoảng 1 tiếng tự học, tham gia một số câu lạc bộ tiếng Anh trực thuộc Khoa và câu lạc bộ bên ngoài. Cũng nhờ vậy, trình độ tiếng Anh được cải thiện rõ rệt qua từng ngày.

Cô bạn chia sẻ cũng có đi làm thêm để trang trải cuộc sống như telesale, thu ngân, làm phục vụ tại các quán cafe, nhân viên partime tại phòng Adio Guide của Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò... Mỗi một công việc lại giúp cô học thêm được một số kĩ năng, trong đó làm thêm tại Hỏa Lò đã tạo cơ hội để Tuyệt giao tiếp với du khách nước ngoài, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho bản thân. Hỗ trợ cho chương trình teambuiding tại Hải Phòng, ở đó cô được giao lưu và hỗ trợ du khách, cô nhận ra niềm vui thực sự của người làm du lịch chính là mang lại niềm vui cho du khách trong mỗi cuộc hành trình.

Vào năm 2022, cô nàng đã xuất sắc đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Bản thân là một cô gái dân tộc Thái, mong muốn làm những việc hướng tới cộng đồng, cô nàng đã tìm hiểu và biết tới câu lạc bộ “Sinh viên dân tộc Thái”. Trở thành Ban chủ nhiệm và đưa ra nhiều ý tưởng, đóng góp trong các hoạt động của câu lạc bộ. Bước đầu được tham gia chương trình “Responsible Youth Leadership Program 2021-2022”, được tiếp xúc với nghiên cứu, Tuyệt bắt đầu cảm thấy hứng thú và mong muốn làm một đề tài nghiên cứu. Cô tiếp tục tham gia chương trình “SEARA Batch 5” và là đồng tác giả cùng hoàn thành bài báo khoa học với chủ đề “The Best Practice of Youth in Responsible Tourism: Insights from Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, and Vietnam” được đăng tải trên tạp chí Journal of Responsible Tourism Management. Năm 2023, từ những kinh nghiệm đã tích lũy được, Tuyệt tham gia nghiên cứu khoa học được đầu tư trọng điểm với đề tài “Khai thác Di sản văn hóa nghệ thuật Xòe Thái trong phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La”. Kết quả là đạt giải nhì nghiên cứu khoa học cấp Khoa, giải nhì cấp Trường.

Mùa hè này, cô cũng tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Du lịch, Đại học Rikkyo và Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn tại Nhật Bản. Không những vậy, cô còn tích cực trong các hoạt động tình nguyện, tham gia tình nguyện “Bếp ấm Nhân Văn” 2022, tiếp sức mùa thi 2022 và 2023, tham gia hỗ trợ đăng kí VNID cho công dân cùng công an phường Thanh Xuân Bắc 2023. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô bạn đã thực sự có những thành công nhỏ trong từng bước của tuổi trẻ và mang lại nhiều điều ý nghĩa cho không chỉ riêng bản thân mà còn là cộng đồng, xã hội.

“Là một người trẻ theo mình điều quan trọng nhất là phải tìm cho mình một lý tưởng sống và theo đuổi nó, cũng giống như cách mà bản thân mình mong muốn niềm hạnh phúc sẽ hiện diện trên mọi gương mặt, không chỉ gia đình hay những người mình thương yêu mà là "gương mặt" của cả cộng đồng. Do vậy bên cạnh việc luôn kiên trì nỗ lực để hoàn thiện bản thân, mình cũng tham gia các hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng như tham gia tình nguyện, tham gia một số chương trình ngoại khóa về học tập, nghiên cứu nhằm góp phần đóng góp cho xã hội, vì một xã hội tiến bộ hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn. Để đem đến hạnh phúc cho người khác không cần những điều quá to tát lớn lao, đôi khi là những thay đổi nhỏ từ bản thân để rồi hoàn thiện chính mình, đem sức lực và trí tuệ đóng góp cho xã hội”, Tuyệt chia sẻ.