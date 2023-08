Nữ sinh giành 1 học bổng Tiến sĩ tại Singapore và 2 học bổng Thạc sĩ tại Liên minh Châu Âu

SVVN - Trần Thị Y Vân, sinh năm 2001, vừa tốt nghiệp Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN. Mới đây, cô bạn đã liên tiếp giành được học bổng Tiến sĩ toàn phần, theo học tại Đại học Quốc gia Singapore và hai học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu. Y Vân chia sẻ rằng đằng sau những thành công đó của tuổi trẻ là rất nhiều câu chuyện và bản thân luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được những mục tiêu của chính mình.

Những thành tích học tập “đáng nể”

Sau khi đạt giải Nhì cuộc thi HSG Thành phố Hà Nội môn Vật lý lớp 9, mình đã quyết định sẽ cố gắng để có thể theo học lớp chuyên bộ môn này. Thật may mắn khi mình đã đỗ vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Trong thời gian mình học cấp 3, bản thân cũng đã phân vân rất nhiều trong việc lựa chọn ngành học đại học. Nhưng nhận được sự động viên của gia đình, thầy cô nên mình đã quyết định lựa chọn Khoa Vật lý. Và một lần nữa may mắn đã mỉm cười với mình khi mình trở thành Thủ khoa đầu vào của trường, ngành Vật lý học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng nhờ may mắn này mà có rất nhiều cơ hội đến với mình, bao gồm cả trong học tập và nghiên cứu. Từ việc được đại diện trường tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc, đến việc tham gia nghiên cứu ngay từ năm nhất đã cho mình rất nhiều bài học và là nền tảng để củng cố profile của bản thân. Từ đó, hồ sơ mình cũng có sức cạnh tranh hơn khi mình đăng ký các gói học bổng trong đại học. Cụ thể, mình đã 4 năm liên tiếp nhận được Học bổng từ Quỹ phát triển Châu Á ADF và 2 năm liên tiếp được nhận học bổng Vallet.

Mới đây nhất, mình đã thành công chinh phục học bổng Tiến sĩ toàn phần, theo học tại Đại học Quốc gia Singapore và hai học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu.

Nếu không trải qua những khó khăn, chúng ta sẽ không nhận ra bản thân mạnh mẽ đến nhường nào

Đối với bản thân mình, quãng thời gian học đại học có thể được gọi là trọn vẹn. Bởi vì mình có gặp khó khăn, cố gắng vùi đầu vào học tập, nhưng cũng có những giây phút được giải trí như khi tham gia hoạt động ngoại khóa cùng câu lạc bộ, ăn uống vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, gia đình. Cũng có lúc mình tận hưởng những kết quả đạt được, và cả những thời điểm thất vọng vì bản thân không đủ cố gắng.

Nếu phải trả lời bản thân phải đánh đổi gì để có được những kết quả trên, thì câu trả lời của mình sẽ là không. Trước đây, có những lúc mình đặt bản thân mình trong hoàn cảnh vừa phải ôn thi cuối kỳ, tham gia nghiên cứu, ôn tập để chuẩn bị thi các chứng chỉ quốc tế và chuẩn bị hồ sơ đăng ký học bổng và cả làm thêm nữa, mình đã nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi áp lực đấy. Mình hẳn sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng khi thực sự đã trải qua hoàn cảnh như vậy, mình nhận thấy rằng thì ra bản thân mạnh mẽ đến thế, và mọi chuyện không quá khó khăn như trong tưởng tượng.

May mắn chỉ đến với người thật sự cố gắng, kiên trì với mục tiêu của bản thân

Chúng ta thường có xu hướng lo sợ khi chưa bắt đầu vì những suy nghĩ tiêu cực trong suy nghĩ. Nhưng khi thực sự trải qua sẽ nhận thấy rằng mọi chuyện không khó khăn như trong suy nghĩ của mình. Hơn nữa, mỗi khi mình thấy nản hay mệt mỏi, nhìn xung quanh mình thấy bản thân vẫn may mắn hơn rất nhiều người nên mình cũng có động lực hơn để cố gắng.

Mình luôn cảm thấy mình là người may mắn và nhờ có may mắn mình mới đạt được những kết quả như hiện tại. Tuy nhiên, mình tin rằng may mắn chỉ đến với những ai đã tích lũy đủ sự cố gắng. Vậy nên chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng, may mắn sẽ đến với bạn như một sự an ủi, và cùng bạn đạt được những thành tựu mong ước.