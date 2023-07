Nữ sinh Học viện Tài chính mạnh dạn chuyển biến ước mơ và gặt hái kết quả sau nhiều nỗ lực

Nữ sinh 2K2 sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, từ nhỏ cô đã có năng khiếu văn học và nền tảng là một học sinh chuyên Văn, điểm thi Đại học 2 năm môn Ngữ Văn đều được 9, đặc biệt năm 2020 đứng đầu toàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương về điểm tốt nghiệp môn Ngữ Văn. Với vốn kiến thức tích lũy của mình, Thùy Dương thuận lợi trong việc dạy kèm môn Ngữ Văn từ lớp 8 đến lớp 12 cho các bạn tại Hà Nội và đã có học sinh đỗ trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây được xem là công việc làm thêm đầu tiên của cô gái này.

Vốn là một nữ sinh trường Sư phạm nhưng Thùy Dương lại yêu thích môi trường được cạnh tranh, cọ sát, năng động nên đã chọn thi lại và học Kiểm toán tại Học viện Tài chính. “Mình đã đổi từ Sư phạm qua Tài chính, từ sự nghiệp của một nhà giáo qua sự nghiệp của một Kiểm toán viên. Dù môi trường học ở Sư phạm là một môi trường rất tốt, tuy nhiên bản thân mình lại có thiên hướng đam mê kinh doanh. Trong quá trình ôn thi mình may mắn vì nhận được sự động viên từ gia đình, sự giúp đỡ từ thầy cô. Tuy cũng có lúc cảm thấy hơi tủi thân vì một mình một chiến tuyến, nhưng mình đã cố gắng hết sức và đạt được kết quả như mình mong muốn. Khi chuyển sang trường mới, mình như diều gặp gió, đúng môi trường, mình gặt hái được rất nhiều thành tựu. Nếu có ai hỏi một năm có tiếc không? Thì mình không tiếc, vì một năm đó mình đã học được vô vàn điều bổ ích, để mình được trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ, dám ước mơ và dốc toàn tâm thực hiện”, Thùy Dương chia sẻ.

Ở Học viện Tài chính, Thùy Dương như “Cá gặp nước”, cô tham gia nhiều cuộc thi về kinh doanh, khởi nghiệp, kế toán kiểm toán, hùng biện và đã giành được nhiều giải thưởng cao. Khi nhận được lời mời tham gia một dự án khởi nghiệp, Thùy Dương liền nắm bắt ngay cơ hội vì đó là mong muốn ấp ủ từ lâu. Cô tâm sự: “Mình nghĩ rằng động lực lớn nhất để chúng mình quyết định thành lập một startup là cơ hội được trải nghiệm những lĩnh vực mới và có thể hiện thực hóa những ý tưởng sẵn có. Hiện nay đa phần kiến thức mình được học trên trường lớp đều khá thiên về lý thuyết, vì vậy khởi nghiệp là cơ hội rất tốt để chúng mình xây dựng một sản phẩm mới cùng nhau - một sản phẩm phục vụ được nhu cầu của xã hội và tác động tích cực đến xã hội mà chúng mình đang sinh sống.” Hiện tại, Thùy Dương đang là người đồng sáng lập, lead bộ phận tài chính dự án khởi nghiệp công nghệ và du lịch Avatour.

Ngoài ra, Thùy Dương còn là một cá nhân nổi bật trong hoạt động tình nguyện và thường được giao phó làm MC chính. Cô nàng tâm sự: “Mình không thể quên những ngày tháng còn rụt rè, e ngại khi đứng trước đám đông và không thể cất lên quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, chính sự trao cơ hội từ Ban lãnh đạo Đội sinh viên tình nguyện và qua nhiều lần cầm mic ở những sân khấu lớn hơn thì mình đã có cơ hội đi thi và giành Quán quân hùng biện, được là người pitching dự án khởi nghiệp, là người diễn thuyết trước cả nghìn khán giả.

Là một sinh viên thuộc thế hệ trẻ của Việt Nam, Thùy Dương nhận thấy ngày càng có nhiều bạn trẻ năng động, sáng tạo và sống có cống hiến cho cộng đồng. Họ tích cực hiến tặng mái tóc, những giọt máu đào để an ủi và cứu chữa nhiều bệnh nhân trong các chiến dịch nhân đạo. Họ đã hăng hái xung phong, xông pha trên những tuyến đầu đón nhận sự tác động của nền công nghiệp 4.0. Họ là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo... Cần hiểu rõ những việc làm cho cộng đồng chính là lan tỏa tình yêu thương, là niềm vui, niềm tự hào của mỗi người. Khi đã say mê với những công việc vì mọi người, các bạn trẻ cũng dần hình thành khả năng “miễn dịch” tốt hơn trước những tác động của văn hóa xấu độc, cũng như các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Điều này sẽ giúp cho giới trẻ xây dựng tâm hồn trong sáng, sống có lý tưởng, trách nhiệm và cùng cộng đồng phát triển đi lên.

Với năng lượng, nhiệt huyết của mình, Thùy Dương vẫn sẽ tiếp tục phát triển dự án khởi nghiệp; Xây dựng kế hoạch học tập thêm các chứng chỉ theo chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán quốc tế như ACCA để có cái nhìn tổng quan hơn về chuyên ngành.

Một số kết quả Thùy Dương đã đạt được:

- Quán Quân cuộc thi - Hùng biện kinh tế đỉnh cao CALLIOPE 2022

- Giải Nhất Festival Kế Toán Kiểm Toán 2023

- Co-Founder dự án khởi nghiệp công nghệ và du lịch Avatour. Dự án từng đạt:

+ Quán quân Cuộc thi UET Hackathon 2022

+Top 10 Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kaiwai 2023

+Top 10 Cuộc thi Vietnamese Youth TEchnopreneur Challenge – VYTEC

+Top 10 Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh 2023 - IEC AOF

+Top 18 Cuộc thi UEB Business Challenge 2022

+Top 30 Cuộc thi Tiki Hacking Trail 2022

+Giải thưởng ý tưởng ấn tượng & Top 13 Student Creative Ideas Challenge 2023 - SOICT HUST.

- Thành viên Ban Đối ngoại dự án Company Insider mùa 8 do YBOX.VN đỡ đầu

- Thành viên Ban Giáo án dự án “Tủ sách trong veo” do V.E.O (Volunteer For Education) sáng lập

- Đại sứ truyền thông cho các dự án, chương trình, sự kiện, cuộc thi: Gmstock, Into the Case 2022, Kawai Business Startup - KBS 2023, RMIT Research Challenge 2023, The Conqueror - NEU English Olympiad 2023, HR SANDBOX 2023, YOU CAN 2023, chuỗi chương trình: Product Career Guide 2023, Tra Da Mentor, SAPP Academy, AIESEC-Global Volunteer: 6 Tuần Tình Nguyện Quốc Tế...

- Học bổng ACCA: FTMS Scholarship (75%), Smart Train Scholarship (50%), SAPP Scholarship (80%)

...