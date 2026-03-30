Nữ sinh năm 2 sở hữu GPA suýt soát tuyệt đối: 'Học không chỉ để lấy điểm A'

SVO - Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang loay hoay tìm hướng đi, Trần Thị Thu Huyền (2006) đã kịp sở hữu tấm vé 'vàng' với GPA 3.92/4.0 và bề dày thành tích khởi nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cô sinh viên Trường Quốc tế (ĐHQGHN) chính là hiện thân cho sức sống mãnh liệt của một thế hệ trẻ sẵn sàng bứt phá khỏi mọi rào cản.

Từ kỷ luật gia đình đến tư duy toàn cầu

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lấy giáo dục và kỷ luật làm nền tảng, Thu Huyền sớm rèn luyện cho mình bản tính tự lập và tinh thần trách nhiệm cao độ. Nhờ sự định hướng đúng đắn và tinh tế từ gia đình, cô gái trẻ đã hình thành một thái độ nghiêm túc, quyết đoán với mọi lựa chọn của bản thân. Khao khát được khai phá những giới hạn mới và tiếp cận môi trường đa văn hóa trở thành kim chỉ nam dẫn lối Huyền đến với ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. “Với mình, đây không chỉ là nơi cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường năng động, giúp mình rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy toàn cầu và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập”. Thu Huyền bộc bạch.

Trần Thị Thu Huyền (2006) hạnh phúc khi được nhận danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở 2025" (Ảnh: NVCC)

Mỗi ngày tại giảng đường là một hành trình tự thử thách bản thân ở những giới hạn cao hơn, nơi Thu Huyền không ngừng kết nối và tích lũy những trải nghiệm thực tế quý giá. Đó chính là những viên gạch vững chắc đầu tiên, giúp cô từng bước hiện thực hóa những hoài bão lớn lao và chạm tay vào giấc mơ trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai.

"Bí thuật" phía sau con số 3.92/4.0

Nhìn vào bảng thành tích của Thu Huyền, người ta dễ hình dung về một "mọt sách" chính hiệu gắn liền với những con số khô khan. Thế nhưng, con số GPA 3.92/4.0 tiệm cận tuyệt đối, học bổng Xuất sắc, hay cú đúp giải thưởng tại R&D to Startup 2025 và ISTARTUP 2025 thực tế chỉ là phần nổi của một "chiến lược quản trị bản thân" cực kỳ thông minh.

Giữa hàng tá dự án ngoại khóa, bí quyết của Thu Huyền không nằm ở việc đánh đổi sức khỏe cho những đêm trắng ôn thi, mà nằm ở tư duy tối ưu hóa nguồn lực.

Thu Huyền rạng rỡ cùng các bạn nhận giải Nhất cuộc thi R&D to Startup 2025 và giải Nhì ISTARTUP 2025 (Ảnh: NVCC)

Thay vì để kiến thức dồn ứ đến cuối kỳ, Thu Huyền chọn cách chinh phục mục tiêu ngay từ "điểm chạm" đầu tiên trên giảng đường. Cô biến mỗi giờ học thành một phiên làm việc hiệu suất cao nắm chắc cốt lõi ngay tại lớp để giải phóng quỹ thời gian cho những đam mê khác.

“Để đạt được GPA 3.92/4.0, mình không lựa chọn ‘cày đêm’ mà đó là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ và cách mình quản lý thời gian. Khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, mình học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và tận dụng những khoảng thời gian rảnh trống để học tập hoặc hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, mình cũng đặt ra kỷ luật cá nhân khá rõ ràng để cân bằng giữa học tập và hoạt động. Thành tích ấy không đơn thuần là kết quả, mà mình còn luôn xem là nguồn động lực để mình tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân hơn nữa và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những thử thách mới”.

Với Thu Huyền, mỗi giải thưởng hay con số 3.92 kia không phải là cái đích cuối cùng, mà là những cột mốc đánh dấu một phiên bản "Thu Huyền của hôm nay" đã bản lĩnh và trưởng thành hơn hôm qua.

Dấu ấn từ những chuyến đi và tinh thần phụng sự

Không chỉ bó hẹp không gian học tập trong giảng đường, Thu Huyền tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, buổi giao lưu, trao đổi để mở rộng thế giới quan như các chương trình giao lưu trải nghiệm quốc tế như OELP hay OIP, tham gia tình nguyện viên phục vụ “Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chương trình "Mùa hè Xanh” hay “Tiếp sức mùa thi”,…

Trong chuyến đi thiện nguyện cho chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Mường La, Sơn La, từ một cô gái thành thị, Thu Huyền lần đầu đứng lớp giảng bài, lần đầu tự soạn giáo án và cùng đồng đội chạy chương trình từ sáng đến đêm muộn. "Sau chuyến đi, mình nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình học được cách chịu trách nhiệm và quan trọng nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn", Thu Huyền nhớ lại.

Việc được dạy học cho các em nhỏ vùng cao trong chương trình "Mùa hè xanh" đối với Thu Huyền luôn là trải nghiệm quý báu và đáng nhớ (Ảnh: NVCC)

Có lẽ, niềm tự hào nhất của Thu Huyền đó là trở thành Đảng viên học sinh đầu tiên của huyện nhà khi mới chỉ 18 tuổi. “Đây là một cột mốc rất ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mình, không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời nhắc để bản thân luôn ý thức rõ hơn về trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, lối sống và tinh thần tiên phong của một người đảng viên trẻ”, Thu Huyền xúc động chia sẻ.

Hành trình trải nghiệm tại chương trình giao lưu quốc tế OIP không chỉ là một chuyến đi, mà còn là 'cánh cửa' giúp Thu Huyền nâng tầm tư duy và tiếp cận những chuẩn mực tri thức toàn cầu (Ảnh: NVCC)

Vượt qua áp lực để tỏa sáng

Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, Thu Huyền không ít lần đối mặt với những mảng màu xám của sự kiệt sức. Đã có những thời điểm, áp lực bủa vây từ những kỳ vọng của bản thân và nhịp sống hối hả khiến cô gái trẻ từng thoáng nghĩ đến việc dừng lại. Thế nhưng, chính trong những phút giây chông chênh ấy, Huyền nhận ra rằng trưởng thành không phải là lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ, mà là biết cách cân bằng để bước đi bền vững hơn.

Sự thấu hiểu từ gia đình và những lời động viên chân thành từ bạn bè đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp cô học cách "chậm lại" để soi rọi lại mục tiêu và điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp. Với Huyền, việc dám thừa nhận sự mệt mỏi và cho phép bản thân nghỉ ngơi không phải là yếu đuối, mà là một bước lùi chiến thuật để có thể tiến xa hơn. Cô hiểu rằng, mỗi người đều sở hữu một hành trình riêng biệt, và việc so sánh bản thân với thành công của người khác chỉ là một áp lực vô hình không đáng có.

Đứng trước những vấp ngã hay những lúc tâm hồn trở nên chênh vênh, Huyền chọn cách không dừng lại. Cô tin rằng mỗi lần đứng lên sau thất bại là một lần bản thân thêm thấu hiểu và định vị lại chính mình. Với một ý chí kiên định, cô luôn tâm niệm một triết lý sống đầy bản lĩnh: “Không có con đường nào là sai, chỉ là chúng ta có đủ kiên trì để đi đến cùng hay không.” Chính niềm tin ấy đã biến những thử thách thành chất xúc tác, giúp Thu Huyền ngày càng vững vàng hơn trên con đường theo đuổi đam mê.

Hành trình của Trần Thị Thu Huyền là minh chứng rõ nét cho một thế hệ Gen Z không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhiệt huyết, luôn sẵn sàng dấn thân để khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội.